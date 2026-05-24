Khoảnh khắc bà bầu bình tĩnh đối mặt tên cướp điện thoại ở Thái Nguyên

Như Dân trí đã thông tin, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, trú tại xã Tân Khánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại Sang Store, phường Gia Sàng.

Theo cơ quan chức năng, Tiến xông vào cửa hàng, khống chế chị Trần Thanh Thảo - vợ chủ cửa hàng - khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi lấy đi khoảng 40 chiếc iPhone cùng 20 triệu đồng tiền mặt trong két sắt. Tổng giá trị tài sản bị cướp ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Khoảnh khắc Tiến khống chế, yêu cầu chị Thảo vào phòng để nói chuyện (Ảnh: Cắt từ clip).

Dù nam thanh niên cầm vật nhọn đe dọa, chị Thảo vẫn cố giữ bình tĩnh, tránh bị nguy hiểm tính mạng. Đoạn video ghi lại cuộc đối thoại giữa nghi phạm và người phụ nữ này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Sang - chồng chị Thảo, đồng thời là chủ cửa hàng - cho biết, Tiến là khách quen, từng nhiều lần đến mua điện thoại tại đây.

Hơn 18h ngày 21/5, anh Sang bất ngờ nhận được cuộc gọi của vợ. Ở đầu dây bên kia, chị Thảo bật khóc, liên tục cầu cứu khiến chồng hốt hoảng.

"Lúc đó, tôi nghĩ vợ bị ngã, ảnh hưởng đến thai nhi. Về đến cửa hàng, nghe hàng xóm kể lại, tôi mới biết vừa xảy ra vụ cướp”, anh Sang kể.

Tại hiện trường, toàn bộ số điện thoại trưng bày trong tủ kính đã bị lấy đi. Chị Thảo đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Trước khi xảy ra sự việc, Tiến từng đến cửa hàng để bán một chiếc điện thoại. Cuối giờ chiều, nam thanh niên quay lại trả tiền, mong muốn chuộc máy.

"Anh ta cầm vật nhọn đe doạ, yêu cầu vợ tôi vào phòng trong để nói chuyện rồi bóp cổ khiến cô ấy ngất xỉu", anh Sang cho biết.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Trong quá trình vật lộn, chị Thảo cầm chiếc cân điện tử, đập mạnh vào người Tiến. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn cố gắng thực hiện được ý định cướp tài sản.

"Lúc tỉnh dậy, vợ tôi bị thương ở mặt và tay, gắng sức chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Nếu Tiến ra tay mạnh hơn, có lẽ cô ấy khó giữ được tính mạng", anh bày tỏ.

Trước những ý kiến khen chị Thảo giữ bình tĩnh khi đối mặt với nghi phạm, anh Sang cho rằng, trong khoảnh khắc căng thẳng đó, bà xã chỉ mong giữ được sự an toàn cho mẹ và con, không kịp suy nghĩ nhiều.

"Trước đây, chúng tôi nhìn thấy video tình huống cướp tài sản trên mạng Internet. Không ai ngờ có một ngày xảy ra tại cửa hàng của mình", anh nói.

Hiện, chị Thảo vẫn tiếp tục nằm viện do tâm lý chưa ổn định sau sự việc. May mắn, sức khỏe của thai nhi không bị ảnh hưởng.

Theo anh Sang, vụ việc là lời cảnh báo đối với những người kinh doanh, đặc biệt là các cửa hàng bán sản phẩm có giá trị cao. Dù là khách quen hay người lạ, chủ cửa hàng và nhân viên cần nâng cao cảnh giác, trang bị đầy đủ hệ thống camera và thiết bị giám sát để hỗ trợ xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

"Sau sự việc này, hai vợ chồng chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn. Chúng tôi kinh doanh điện thoại suốt 7 năm qua nhưng đây là lần đầu gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy", anh Sang chia sẻ.