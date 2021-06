Khẩu trang vải in logo chuẩn EU kháng khuẩn đồng hành với doanh nghiệp mùa Covid

Dân trí Trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, khẩu trang dường như đã trở thành một "vật bất ly thân" của toàn dân. Với các doanh nghiệp, khẩu trang cũng dần trở thành một trong những phần không thể thiếu trong bộ đồng phục nhận diện thương hiệu.

Công ty CP Quốc tế Dony với dòng khẩu trang vải kháng khuẩn chuẩn EU đang có nhiều chính sách ưu đãi cho các đối tác trong nước, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt gia tăng lợi nhuận, cùng nhau vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Khẩu trang đang trở thành một phần của bộ nhận diện thương hiệu

Khi mà khẩu trang trở thành điều kiện tiên quyết trong những cuộc gặp gỡ thì vai trò của chiếc khẩu trang không dừng lại ở việc bảo vệ sức khỏe, chúng còn được yêu cầu cao hơn về màu sắc, form dáng và thiết kế bao bì,... Đặc biệt là với những tổ chức, doanh nghiệp. Bởi thông qua chiếc khẩu trang chất lượng, form chuẩn, có logo và thông điệp in ấn sắc nét, ngoài công dụng bảo vệ sức khỏe - ngăn ngừa dịch bệnh thì cũng thể hiện được tinh thần đoàn kết, sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Khẩu trang vải kháng khuẩn của Dony được thương hiệu PNJ chọn lựa.

Có thể nói, dịch bệnh Covid đã tạo nên khái niệm "Đồng Phục Khẩu Trang" - như một vật phẩm nhận dạng và quảng bá hình ảnh thương hiệu hiệu quả nhất hiện nay.

Tuy vậy, song song với mục đích marketing, chiếc khẩu trang cần đảm bảo về chất lượng, các tiêu chí kháng khuẩn để đảm bảo mục đích chính: Bảo vệ sức khỏe - phòng ngừa lây lan bệnh.

Dony Mask - khẩu trang vải kháng khuẩn chuẩn EU

Sản phẩm khẩu trang vải Dony Mask (thuộc Công ty CP Quốc tế Dony) là dòng khẩu trang chất lượng, đạt tiêu chuẩn và được kiểm định từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như: QĐ 870/QĐ-BYT (Bộ Y tế Việt Nam), Intertek Quốc tế, DGA (Bộ Quốc phòng Pháp), FDA (Hoa Kỳ), CE (châu Âu), TGA (Sở Y tế Úc), Reach (TUV Rheinland Đức), SASO (Ả Rập Saudi), ISO,…

Khẩu trang Dony được ưa chuộng ở rất nhiều quốc gia trên thế giới bởi khả năng kháng khuẩn, thoải mái và thẩm mỹ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Dony Mask đã vượt qua nhiều vòng kiểm định chất lượng quốc tế khắt khe và được phân phối ra toàn thế giới. Với hàng triệu chiếc khẩu trang kháng khuẩn đạt chuẩn được bán ra, Dony đã góp phần bảo vệ hàng triệu lần nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho người dùng.

Bên cạnh các tiêu chuẩn về chất lượng, khẩu trang Dony Mask được rất nhiều khách hàng, đối tác tin tưởng lựa chọn bởi:

Sự kết hợp 3 lớp bảo vệ tuyệt đối, diệt khuẩn 99.9%, kháng nước tốt; đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng liên tục với trở lực thở chỉ 4.2mm H2O (so với tiêu chuẩn châu Âu là dưới 6.5mm H2O, của Việt Nam là dưới 9mm H2O); có khả năng chống tia UV 50+, tương đương với kem chống nắng loại tốt; dây đeo có thành phần Spandex cao, tăng độ đàn hồi cho đôi tai dễ chịu hơn.

Và đặc biệt là thể tái sử dụng từ 30-60 lần, giúp bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí. Tất cả khẩu trang vải của Dony khi xuất xưởng đều được tiệt trùng bằng công nghệ khí E.O chuyên dùng trong y tế, chống lây nhiễm chéo từ nhà máy, có thể dùng ngay sau khi bóc mà không cần giặt.

Ngoài ra, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành cùng công nghệ in logo trên khẩu trang hiện đại, các sản phẩm khẩu trang Dony được đảm bảo về form dáng, đường may tinh tế và độ sắc nét của các chi tiết in ấn.

Mong muốn đồng hành với doanh nghiệp mùa Covid

Với mong muốn đồng hành với các doanh nghiệp Việt trong mùa Covid và đem các sản phẩm khẩu trang chất lượng đạt khuẩn đến gần hơn với người dùng, tháng 6/2021, Dony chính thức nhận đơn hàng khẩu trang vải kháng khuẩn chuẩn EU dùng làm đồng phục, quà tặng, in logo và đóng gói đặc biệt theo yêu cầu với số lượng nhỏ chỉ từ 200 chiếc.

Bên cạnh đó, Dony còn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về giá, giúp doanh nghiệp Việt có thể dễ dàng đặt hàng, OEM hay đặt thiết kế tem nhãn riêng với giá vốn thấp nhất có thể.

"Dony Mask được bán tại thị trường Mỹ, Châu Âu có giá khoảng trên dưới 4,5$. Nhưng với Việt Nam, chúng tôi chủ trương bán với giá thấp nhất có thể, chỉ từ 20-30 nghìn đồng với chất lượng không đổi. Chúng tôi muốn tất cả người dân đều có thể sử dụng sản phẩm khẩu trang vải phòng dịch chất lượng cao" - ông Phạm Quang Anh, giám đốc công ty CP Quốc tế Dony chia sẻ.

Thiết kế bao bì của Dony cho sản phẩm khẩu trang của Công ty Dược Hovid.

Khi mà chiếc khẩu trang đang dần trở thành một phần của bộ nhận diện thương hiệu, là công cụ để quảng bá thương hiệu, Dony mong muốn các sản phẩm khẩu trang chất lượng cao của mình sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong mùa dịch bệnh này với một mức giá phải chăng.

Ông Quanh Anh cho biết thêm: "Cho dù là đơn hàng nội địa hay quốc tế, số lượng lớn hay nhỏ thì 100% sản phẩm khẩu trang Dony đều được kiểm định và đạt tiêu chuẩn về độ kháng khuẩn. Và hơn hết, đơn hàng số lượng từ vài trăm chiếc khẩu trang, Dony vẫn cung cấp với giá ưu đãi".

Luôn có sự cam kết rõ ràng về chất lượng sản phẩm, các điều khoản trong kinh doanh và tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng trong nhiều hoạt động xã hội, Công ty CP Quốc tế Dony là một đơn vị uy tín được rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ tin tưởng để "chọn mặt gửi vàng".

Trường Thịnh