Khang Dược Nam Vương - thần dược của cánh mày râu

Nguyên nhân gây nên tình trạng yếu sinh lý ở nam giới?

Trong cuộc sống, có rất nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khiến cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý: Có thể do tuổi tác, tâm lý căng thẳng, stress, áp lực quá lâu, người bệnh có thói quen lạm dụng các loại chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, các chất gây ảo giác... Hay đó là do các nguyên nhân bệnh lý trước đó mà người bệnh mắc phải như suy thận, tiểu đường, quai bị, hay các bệnh liên quan đến cơ quan sinh dục... Ngoài ra, còn do chính tác dụng của một số loại thuốc điều trị bệnh khác.

Khang Dược Nam Vương - giải pháp an toàn cho nam giới

Suy giảm chức năng sinh lý có biểu hiện tương đối đa dạng. Ở giai đoạn đầu, bệnh chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ và khó nhận biết. Tuy nhiên nếu không can thiệp xử lý, nam giới có thể gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng hơn và thậm chí không thể thực hiện hoạt động tình dục nếu không sử dụng sản phẩm/ thuốc hỗ trợ.

Thấu hiểu được tình trạng phổ biến đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nam đã cho ra mắt thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành riêng cho nam giới mang tên Khang Dược Nam Vương. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khang Dược Nam Vương với đột phá mới từ 100% từ dược liệu thiên nhiên như dâm dương hoắc, ba kích, tỏa dương, sâm cau, tinh chất hàu, đông trùng hạ thảo, ... mang lại công dụng vượt trội hỗ trợ bổ thận tráng dương giúp tăng cường sinh lực, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới; hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối. Ngoài ra, Khang Dược Nam Vương còn hỗ trợ giúp tăng cường chức năng thận, làm giảm triệu chứng tiểu đêm nhiều lần, đau lưng mỏi gối, tăng cường sức khỏe nền tảng, giúp nhanh hồi phục thể lực, cải thiện chức năng sinh lý, tăng ham muốn, làm chậm quá trình mãn dục.

Sản phẩm Khang Dược Nam Vương

- Dâm dương hoắc (Herba Epimedii): Có công dụng bổ thận tráng dương (làm ấm tạng thận và khỏe dương khí), cường gân tráng cốt (làm mạnh gân xương) và khử phong trừ thấp; Thường được dùng để chữa các chứng bệnh như liệt dương, di tinh, tinh lạnh, muộn con, lưng đau gối mỏi, gân cốt co rút, bán thân bất toại, tay chân yếu lạnh, phong thấp, tiểu tiện bất cấm...

- Ba kích (Radix Morinda offcinalis): Có tác dụng bổ thận, tráng dương, cường gân cốt, khử phong thấp,… Ba kích có tác dụng tăng lực rõ rệt với bệnh nhân tuổi già, suy nhược cơ thể, mệt mỏi, ăn ngủ kém. Ngoài ra còn có tác dụng giảm các triệu chứng đau khớp của các bệnh nhân đau khớp.

- Tỏa dương (Herba Cynomorii): Chứa nhiều chất bổ dưỡng, tăng hoạt tính androgen giúp phục hồi cơ thể, tăng sức khỏe, mạnh sinh lý, giúp hỗ trợ chữa xuất tinh sớm; Kích thích ngon miệng, giảm đau bụng…; Hỗ trợ nhức mỏi xương khớp, đau lưng mỏi gối…

- Đỗ trọng (Cortex Eucommiae): Đây là một vị thuốc bổ can thận, cường gân cốt, chủ trị chứng đau lưng, mỏi gối, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, thoát vị đĩa đệm, động thai, liệt dương do thận hư, là thành phần không thể thiếu trong các bài thuốc chữa vô sinh, hiếm muộn.

- Sâm cau (Rhizoma Curculiginis): Sâm cau có vị cay, tính ấm, hơi có độc, vào kinh thận, tác dụng ôn bổ thận khí, tráng dương, ôn trung, táo thấp, tán ứ, trừ hàn thấp, mạnh gân cốt, điều hòa tiêu hóa

- Cây kỷ tử (Fructus Lycii): Có công dụng tư bổ Can, Thận, dưỡng huyết minh mục và nhuận phế; thường dùng để chữa can thận âm suy, lưng gối yếu mỏi, đầu choáng mắt hoa, mắt nhìn không rõ, di tinh, vô sinh…

Ngoài ra, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khang dược Nam Vương còn chứa nhiều thành phần quý khác như: Chiết xuất tinh chất hàu (Thịt hàu - Oyster extract), bột Đông trùng hạ thảo (Cordyceps), bột Nhung hươu (Comu Cervi parvum)...

Tất cả các tinh chất đó hội tụ lại tạo nên một sản phẩm tuyệt vời đó chính là Khang Dược Nam Vương. Chính vì vậy, cánh mày râu hoàn toàn có thể an tâm khi lựa chọn Khang dược Nam Vương làm người bạn đồng hành để sớm cải thiện sức khỏe và kiểm soát tốt tình trạng bệnh của mình.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm Khang Dược Nam Vương vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH G MEMBERS

Hotline: 0328957755