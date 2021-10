Khai trương PNJ NEXT Bà Triệu, Hà Nội - cho một trải nghiệm mua sắm khác biệt

Dân trí PNJ liên tiếp khẳng định bước chuyển mình thành nhà bán lẻ chuyên nghiệp khi tiếp tục khai trương cửa hàng flagship thứ 7 theo mô hình PNJ NEXT hoàn toàn mới mẻ với không gian sang trọng, đẳng cấp, mang đến sự trải nghiệm hết sức đặc biệt.

PNJ NEXT - Kỷ nguyên mới cho những giá trị đích thực

Vượt trên một thương hiệu trang sức đơn thuần, PNJ không chỉ tiếp tục mang đến những giá trị tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, khơi gợi cảm xúc, tạo cảm hứng bộc lộ cá tính, khẳng định cái tôi thẩm mỹ, mà còn tạo ra những không gian trải nghiệm độc đáo, trực quan.

PNJ NEXT Bà Triệu (Jewelry & Beyond) chính thức được mở bán từ ngày 09/10/2021 tại 189 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa điểm 189 Bà Triệu là cửa hàng PNJ NEXT thứ 7 trên toàn hệ thống PNJ cả nước.

Tọa lạc ngay trung tâm mua sắm sang trọng của thủ đô, PNJ NEXT Bà Triệu (Jewelry & Beyond) mở ra một không gian thưởng lãm độc đáo để các tín đồ thời trang thỏa sức khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp của chính mình với những thiết kế trang sức đỉnh cao do đội ngũ PNJ kỳ công sáng tạo.

Trải nghiệm không gian mới mang phong cách "Villa cổ điển" và nhiều ưu đãi hấp dẫn

Được biết, cửa hàng PNJ NEXT Bà Triệu được xây dựng theo kiến trúc của các villa cổ điển, với các khu trải nghiệm mua sắm mới lạ. Thiết kế khác hoàn toàn với các cửa hàng PNJ truyền thống với không gian sang trọng, mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm mới mẻ.

Những tương tác mua sắm "mở" tại PNJ NEXT Bà Triệu mang đến cho khách hàng nhiều ấn tượng.

Tại đây, khách hàng không chỉ có cơ hội trải nghiệm một sự kiện ra mắt đẳng cấp bậc nhất từ trước đến nay, mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp các tuyệt tác trang sức làm nên tên tuổi của PNJ với nhiều chương trình ưu đãi dịp khai trương: ưu đãi đến 40% khi khách hàng mua Combo kim cương rời và trang sức vỏ; Combo ưu đãi đến 10 triệu đồng cho hóa đơn chỉ từ 5 triệu đồng.

Đặc biệt, từ ngày 7/10 đến 21/10, khách hàng được ưu đãi thêm đến 500.000 đồng khi đặt hàng trước cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.

Đến với PNJ NEXT Bà Triệu - Hà Nội, bạn hãy sẵn sàng bước vào "hành trình" khám phá một cửa hàng trang sức đặc biệt mang phong cách "Villa cổ điển" đầu tiên tại Hà Nội.

Thông tin liên hệ:

PNJ NEXT Bà Triệu

Fanpage: https://www.facebook.com/PNJNextBaTrieuHanoi

Website: https://www.pnj.com.vn

Trường Thịnh