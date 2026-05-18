Khách hàng thích thú khi trải nghiệm smartphone 3 ngày không sạc của realme

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng smartphone tần suất cao ngày càng tăng, realme đã chủ động nâng cấp trải nghiệm di động của người dùng bằng loạt sản phẩm pin lớn cùng độ bền ấn tượng, thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng.

Sức hút từ "Kỷ nguyên Siêu Pin"

Cuối tuần qua, không khí tại các cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh trên khắp cả nước, từ Hà Nội, Hải Phòng đến TPHCM và Cần Thơ trở nên náo nhiệt hơn nhờ sự xuất hiện của chuỗi sự kiện "Kỷ nguyên Siêu Pin realme", thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ và những người yêu công nghệ.

Sự kiện "Kỷ nguyên Siêu Pin realme" đang tạo nên sức hút với nhiều khách hàng (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Ngày 17/5, ngay từ sớm, nhiều khách hàng đã có mặt để tham gia các hoạt động vui chơi, bốc thăm may mắn và trải nghiệm các dòng sản phẩm mới. Trong khung giờ từ 16h đến 20h, các cửa hàng đã đón tiếp lượng lớn khách tham quan, trải nghiệm.

Anh Minh Hoàng (24 tuổi, TPHCM) chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ. Trước đây cứ nghĩ pin 7.000 hay 10.000mAh thì máy phải dày và nặng như một cục gạch, nhưng khi cầm realme P4 Power trên tay, cảm giác vẫn rất gọn, đầm tay và thời trang. Với một người hay quay TikTok và chơi game như tôi, đây đúng là cứu cánh thực sự".

Khách hàng trải nghiệm điện thoại realme (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Sức nóng này sẽ không dừng lại ở đó. Nếu đã bỏ lỡ sự kiện vừa qua, khách hàng vẫn sẽ có cơ hội kiểm chứng sức mạnh của sản phẩm tại các cửa hàng vào khung giờ từ 16h đến 20h ngày 24/5. Chương trình Megalive thương hiệu sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 20/5 trên fanpage realme & Thế Giới Di Động hứa hẹn bùng nổ với hàng loạt ưu đãi lớn và hàng trăm phần quà giá trị.

Khi smartphone pin 5.000mAh trở nên cũ kỹ

Trong thời điểm các nền tảng video ngắn (TikTok, Reels, Shorts) và các tựa game đồ họa cao chiếm phần lớn thời gian sử dụng, viên pin 5.000mAh tiêu chuẩn - vốn từng được coi là rất thoải mái nay đã bắt đầu “hụt hơi” trước nhu cầu của người dùng. Người dùng không chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, mà còn để làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung gần như suốt cả ngày.

Nỗi lo "sập nguồn" đã trở thành rào cản vô hình. Nhiều người dần quen với việc đi đâu cũng phải mang theo sạc dự phòng cồng kềnh, loay hoay tìm ổ cắm tại quán cà phê, hay phải tắt bớt thông báo, giảm độ sáng màn hình để máy trụ được đến cuối ngày.

Mẫu điện thoại realme (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Sự xuất hiện của "Kỷ nguyên Siêu Pin" từ realme không chỉ là một nâng cấp về thông số, mà là một sự thay đổi về thói quen sống. Bạn có thể đi phượt cuối tuần, tham gia một chuyến công tác dài ngày hoặc chơi game liên tục mà không cần mang theo bất kỳ phụ kiện sạc nào. Giá trị realme mang lại chính là sự an tâm. Bạn tự do trải nghiệm mọi công nghệ mới nhất mà không phải thỏa hiệp với biểu tượng pin yếu màu đỏ.

realme - Thương hiệu định nghĩa lại công nghệ pin và độ bền tại Việt Nam

Dù là một thương hiệu trẻ, realme đang chứng minh vị thế hàng đầu trong việc thấu hiểu người dùng Việt. Điểm nhấn của kỷ nguyên này chính là chiếc realme P4 Power với dung lượng pin 10.001mAh.

100% smartphone trong phân khúc trên 4 triệu đồng được realme ra mắt trong 5 tháng trở lại đây bao gồm: realme 16 Pro, realme 16 5G, realme C100 và realme C100i đều sở hữu dung lượng pin từ 7.000mAh trở lên - cao hơn hẳn so với mặt bằng chung trên thị trường.

Để tạo ra những viên pin lớn mỏng nhẹ, realme đã tiên phong ứng dụng vật liệu Anode Silicon Carbon, một công nghệ pin thế hệ mới giúp tăng mật độ năng lượng đáng kể, từ đó cho phép viên pin dung lượng khổng lồ vẫn có thể nằm gọn trong một thân máy mỏng nhẹ và tinh tế.

Bên cạnh yếu tố năng lượng, các dòng máy “siêu pin” của realme còn ghi dấu nhờ được hoàn thiện tốt về độ bền với chuẩn chống va đập và khả năng kháng nước, kháng bụi lên tới IP69K, giúp thiết bị hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Nhằm mang lại sự an tâm cho người dùng, hãng còn tích hợp thêm hệ sinh thái bảo vệ pin toàn diện với tính năng Bypass Charging, giải pháp dành cho game thủ khi nguồn điện được dẫn thẳng vào máy thay vì thông qua pin, giúp vừa chơi vừa sạc mà không lo nóng máy hay chai pin.

Mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện trải nghiệm này chính là công nghệ sạc nhanh 80W SuperVOOC, giúp phá tan định kiến "pin lớn sạc lâu" khi người dùng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nạp năng lượng là đã có đủ sức mạnh cho cả tuần dài sử dụng.

