KĐN triển khai chuỗi chương trình an sinh xã hội mừng Xuân mới 2022

Trong tháng 1/2022, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã triển khai chuỗi chương trình an sinh xã hội (ASXH) tại các địa bàn trên ba tỉnh, thành phố là Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TPHCM, nơi có các công trình khí và hành lang tuyến ống (HLTO) của KĐN đi qua.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên của các địa phương. Về phía KĐN có ông Nguyễn Thành Minh - Quyền Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Kim Ngọc - Phó Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Phương Cảo - Phó Giám đốc Công ty; ông Phan Thanh Lộc - Chủ tịch Công đoàn Công ty; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, phân xưởng, các CBCNV, đoàn viên thanh niên Công ty.

Giám đốc KĐN thăm tặng quà Tết các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Trong chương trình, KĐN đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, người có công, các hộ gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 vừa qua bằng những phần quà cụ thể, thiết thực và ý nghĩa.

Tại xã Tân Hòa và xã Châu Pha, KĐN đã thăm hỏi, động viên và trao tặng tổng cộng 80 phần quà tết cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách với giá trị mỗi phần quà là 01 triệu đồng. Tại xã Phước Khánh, KĐN đã trao tặng hai phần quà đến 02 mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi phần quà trị giá 15 triệu đồng. Cũng trong đợt này, KĐN đã trao 20 phần quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Khánh, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Trên địa bàn xã Bình Khánh, KĐN cũng đã trao tặng 60 phần quà đến những hộ nghèo, cận nghèo, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Đây là dịp để KĐN thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và phần nào xoa dịu những hy sinh cao cả của các mẹ Việt Nam Anh hùng…; đồng thời là dịp để thế hệ trẻ nhìn về quá khứ, trân trọng hiện tại, phấn đấu cho tương lai, hiểu hơn về công lao của các bậc cha anh để cùng lan tỏa khát vọng về một thế giới hòa bình và nhân ái.

Thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ngay tại gia đình.

Tại các buổi trao tặng, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo sơ lược về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chương trình an sinh xã hội được thực hiện trong năm 2021. Thay mặt bà con địa phương được nhận quà, bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cần Giờ đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, CBCNV KĐN, đã luôn đồng hành và hỗ trợ các cấp chính quyền địa phương trong việc sẻ chia với những gia đình khó khăn, chính sách; đồng thời hi vọng, trong thời gian tới, KĐN sẽ luôn đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo, có điều kiện ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Hỗ trợ các gia đình chính sách sinh sống trên địa bàn hành lang tuyến ống dẫn khí.

Trong chương trình, ông Nguyễn Thành Minh - Quyền Giám đốc KĐN cũng đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương tại các xã, đồng thời gửi hỏi thăm, động viên và chúc Tết đến các gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ông cũng đã trình bày sơ lược về hệ thống công trình khí hiện hữu do KĐN quản lý và trực tiếp vận hành, nhấn mạnh tầm quan trọng của HLTO đi qua trên địa bàn huyện/xã và mong muốn chính quyền địa phương và bà con cùng nỗ lực với hợp với KĐN trong công tác đảm bảo an ninh an toàn HLTO, đảm bảo các công trình khí được vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả. Đồng thời, ông Nguyễn Thành Minh nhấn mạnh, thực hiện an sinh xã hội là một nội dung cơ bản và tất yếu trong trách nhiệm xã hội của KĐN/PV GAS, là một nét văn hóa đặc trưng và nổi bật trong suốt những năm qua. Vượt lên trên ý thức và trách nhiệm là tình cảm chân thành của toàn thể CBNV KĐN trong hoạt động chia sẻ với cộng đồng.

Chúc Xuân an vui, giúp đỡ các gia đình khó khăn và chịu tác hại của đại dịch Covid -19.

Cũng nhân dịp tết đến xuân về, Công đoàn KĐN đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới tới 30 CBNV đã nghỉ hưu, từng công tác tại KĐN qua các thời kỳ, cũng như đến thăm và chia sẻ cùng những gia đình có CBNV không may mất sớm với giá trị mỗi phần quà là 1 triệu đồng. Đây là truyền thống tốt đẹp hằng năm của Ban Giám đốc, Công đoàn KĐN, thể hiện tinh thần tri ân đối với các thế hệ đi trước đã đóng góp cho sự phát triển chung của công ty. Cũng trong dịp này, KĐN cũng đã trao 20 phần quà đến nhân viên bảo vệ, nhân viên vệ sinh công nghiệp, bếp ăn tại các trạm/trung tâm phân phối khí, các cộng tác viên tuần tuyến trên HLTO có hoàn cảnh khó khăn để cổ vũ tinh thần vượt khó đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình khí của KĐN trong suốt thời gian qua, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. KĐN cũng đã trao 10 triệu đồng đến đại diện Khu phố 1, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu để phường phối hợp với khu phố mua quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Tổng kết chuỗi chương trình an sinh xã hội trong tháng 1/2022 mừng Tết Nguyên đán - Tết Nhâm Dần 2022, KĐN đã trao 212 phần quà với tổng giá trị 250 triệu đồng. Chuỗi chương trình đã thể hiện sự đoàn kết, gắn bó trong các hoạt động thiện nguyện giữa chính quyền địa phương và KĐN, phát huy tinh thần "Tương thân, tương ái", chung tay giúp đỡ người nghèo và tiếp nối những chương trình ASXH thường niên đã thực hiện. Qua đó, tiếp tục khẳng định PV GAS và KĐN luôn chú trọng thực hiện công tác ASXH tại những địa bàn nơi có công trình khí hiện hữu, góp phần đảm bảo an ninh an toàn các công trình khí, mang lại nhiều hiệu quả rất thiết thực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các địa phương và giúp nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phối hợp an ninh, an toàn dọc tuyến ống dẫn khí.