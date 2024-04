Jimbo - Dinh dưỡng cho trẻ tăng cân và phát triển toàn diện

Suy dinh dưỡng nói chung và thiếu hụt vi chất dinh dưỡng nói riêng đều ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài tới sự phát triển của trẻ.

Với mong muốn góp phần nâng cao tầm vóc, sức khỏe và trí tuệ của trẻ em Việt Nam, Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ ALAMA Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương cho ra mắt thực phẩm bổ sung Jimbo phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt với những công dụng đặc biệt.

Jimbo với thành phần sữa non sẽ tập trung chủ yếu vào hỗ trợ tăng cân, cải thiện hệ tiêu hóa của trẻ. Bên cạnh đó, Jimbo với công thức độc quyền chứa hệ dưỡng chất "3 kép" Dual Nutri còn cung cấp đúng hàm lượng và chất lượng các chất dinh dưỡng gói gọn trong 1 ly sữa nhỏ giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ.

Jimbo cung cấp cho bé các dưỡng chất cần thiết giúp xây dựng nền tảng tiêu hóa khỏe - hấp thu tốt dành cho trẻ.

Hệ dưỡng chất 3 kép Dual Nutri là sự kết hợp độc đáo giữa 3 hệ dưỡng chất đạm kép, xơ kép, béo kép với tỷ lệ cân đối dưỡng chất từ nguồn động vật và thực vật, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ, giúp cải thiện quá trình hấp thụ, tăng cân.

Hấp thụ tốt - chìa khóa giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh

Sản phẩm hỗ trợ hấp thu, giúp bé ăn uống ngon miệng hơn.

Hệ đạm kép từ sữa non nhập khẩu Hoa Kỳ và đạm thực vật từ óc chó, đậu nành kết hợp cùng chất béo dễ hấp thụ, chuyển hóa nhanh MCT, lysine, sắt, kẽm, vitamin nhóm B giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa và hấp thu dinh dưỡng, từ đó sữa non Jimbo sẽ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng và tăng cân khỏe mạnh.

Sự kết hợp giữa hệ xơ kép Orafti Synergy 1 (chất xơ Inulin) và Orafti p95 (chất xơ hòa tan FOS) đã được chứng minh là có khả năng tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa, đồng thời hạn chế tình trạng táo bón ở trẻ nhỏ. Ngoài ra hệ dưỡng chất này còn tác động tích cực đến việc tiêu hóa thức ăn, giúp cơ thể trẻ hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Hỗ trợ tăng đề kháng cho trẻ khỏe mạnh

Bổ sung lợi khuẩn giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ trẻ khỏe mạnh hơn.

Sức đề kháng khỏe sẽ như một "lá chắn" bảo vệ sức khỏe tổng thể của trẻ. Với sự kết hợp độc đáo giữa hai thành phần Prebiotics từ 2'FL HMO và lợi khuẩn Probiotic, cùng với sự bổ sung của sắt, kẽm, vitamin A, E, C và selen trong Jimbo sẽ giúp trẻ tăng cường hệ thống miễn dịch.

Nuôi dưỡng trí tuệ của trẻ

Hệ béo kép từ động vật và thực vật kết hợp cùng DHA, choline, taurine giúp trẻ phát triển não bộ và thị giác, tăng khả năng ghi nhớ và học hỏi. Với DHA, một axit béo Omega-3 quan trọng, Jimbo cung cấp một nguồn dưỡng chất quan trọng cho việc hình thành và phát triển của não bộ.

Nhờ vào sự kết hợp độc đáo của hệ béo kép từ động vật và thực vật cùng DHA, choline và taurine, sữa non Jimbo đã tạo nên một bước đột phá cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ

Jimbo chứa canxi, photpho, vitamin D3 và K2 (MK7). Từng thành phần này đều đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng hấp thụ canxi và hỗ trợ phát triển khung xương vững chắc. Khi được kết hợp với Vitamin D3 và K2 (MK7), việc hấp thụ canxi sẽ được tối ưu hóa và giúp xương phát triển tốt hơn, từ đó giúp con trẻ tăng chiều cao.

Bổ sung đầy đủ dưỡng chất giúp trẻ phát triển toàn diện và khỏe mạnh.

Sữa non Jimbo chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ em có tình trạng nhẹ cân, tiêu hóa kém, mà còn phù hợp với những trẻ có thể trạng bình thường nhưng cần bổ sung chất dinh dưỡng để tăng cường sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Với sự đồng hành của Jimbo, mẹ có thể an tâm tạo điều kiện cho con tự do khám phá, tự tin tiến bước trong tương lai.

Jimbo - Nuôi con khỏe, mẹ nhàn tênh

Website: jimbogold.com.vn

Hotline: 1900 7325

Email: cskh.jimbo@gmail.com

Địa chỉ: xóm 1, thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương