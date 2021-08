Ít sữa, mất sữa sau sinh, nỗi lo của hàng triệu người mẹ

Dân trí Sau khi sinh, sản phụ sẽ bắt đầu một thời kỳ "mất ăn mất ngủ" vì rất nhiều nỗi lo liên quan đến chăm sóc bé yêu. Trong đó việc ít sữa sau sinh, sữa loãng, không có sữa cho con bú là một trong những điều khiến các mẹ phải "đau đầu" nhất.

Khi rơi vào tình trạng ít sữa, tắc sữa sau sinh, nhiều người mẹ thường rất lo lắng khiến cho tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân gì khiến mẹ mất sữa sau sinh và làm cách nào để dồi dào nguồn sữa cho con bú chính là câu hỏi mà rất nhiều người mẹ thắc mắc và cần câu trả lời.

Cốm lợi sữa Tasuamum giúp mẹ gọi nguồn sữa dạt dào cho con.

Những biểu hiện của ít sữa, tắc sữa sau sinh

Sản phụ sau sinh nên biết được những biểu hiện bị ít sữa, tắc sữa để có biện pháp điều trị phù hợp. Những biểu hiện đó là:

- Sau khi sinh 3 ngày vẫn không có sữa hoặc rất ít sữa.

- Mẹ cố nặn đầu ti và ngực cũng không ra sữa non.

- Lượng sữa cho bé bú mỗi lần không đủ no.

- Bé đi tiểu dưới 6 lần/ngày.

Nguyên nhân khiến sản phụ ít sữa, tắc sữa do đâu?

Sữa mẹ vẫn luôn được coi là món quà tuyệt vời nhất dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong những năm tháng đầu đời. Nhưng hành trình nuôi con bằng sữa mẹ không hề dễ dàng và đơn giản. Trong đó, một điều đáng buồn là không ít sản phụ gặp phải tình trạng tắc sữa, ít sữa cho con bú khiến rất nhiều mẹ vừa sinh con xong đã phải căng thẳng, lo lắng ngày đêm.

Sữa mẹ ít, tắc sữa, mất sữa có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta có thể nói đến một số nguyên nhân chính như sau:

- Do sản phụ suy nghĩ nhiều dẫn đến đầu óc căng thẳng, bị thiếu ngủ, mất ngủ sau sinh. Những điều này kéo dài sẽ khiến sữa mẹ ít dần đi đồng thời có thể gây ra tình trạng trầm cảm sau sinh, đây là một bệnh rất nguy hiểm, có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người mẹ.

- Do người mẹ bị mắc bệnh liên quan đến tuyến vú như viêm tuyến vú, áp xe vú, phẫu thuật ngực sẽ bị ảnh hưởng tới sự tiết sữa của tuyến vú.

- Do chế độ dinh dưỡng không đúng, không đủ với nhu cầu của phụ nữ nuôi con nhỏ. Rất nhiều sản phụ nghe theo các phương pháp dân gian ăn nhiều món ăn như móng giò, gà hầm… để có nhiều sữa nhưng lại bỏ qua nhiều món ăn dinh dưỡng cần thiết khác khiến cơ thể mẹ bị suy nhược và không cung cấp dinh dưỡng đầy đủ để tiết sữa.

- Do lạm dụng sữa công thức khiến con không chịu bú mẹ. Khi bầu sữa mẹ không còn được kích thích thường xuyên từ việc cho con bú, sữa sẽ ít dần và gây mất sữa.

- Do sản phụ sinh non, sinh mổ. Lúc này cơ chế sản xuất sữa thường chưa hoàn thiện, vì vậy sữa về chậm hơn và ít sữa hơn so với các mẹ sinh thường.

- Sản phụ bị thiếu máu

- Dùng máy hút sữa sai cách

Những phương pháp để có nguồn sữa dồi dào sau sinh

Có nhiều phương pháp để gọi sữa mẹ về sau khi sinh mời bạn cùng tham khảo nhé:

- Cho bé ti mẹ càng sớm càng tốt để kích thích bầu sữa tiết sữa.

- Đặt lịch và cho bé bú nhiều lần, bé bú càng nhiều thì mẹ càng nhiều sữa.

- Cho con bú đều cả hai bên ti mẹ để sữa về đều.

- Mát-xa ngực thường xuyên để kích thích tuyến sữa hoạt động.

- Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tránh các món ăn gây ảnh hưởng đến việc tiết sữa. Sản phụ có thể uống thêm sữa bò, ngũ cốc và các sản phẩm lợi sữa.

- Khi có việc đi ra ngoài hoặc đi làm, hãy sử dụng máy hút sữa để duy trì nguồn sữa ổn định cho bé bú.

- Sản phụ cần ngủ đủ giấc, tránh việc lo lắng nghĩ ngợi nhiều sẽ gây mất sữa.

- Sử dụng sản phẩm cốm lợi sữa Tasuamum để nguồn sữa luôn dồi dào cho bé bú.

Sử dụng sản phẩm cốm lợi sữa Tasuamum để nguồn sữa luôn dồi dào.

Cốm lợi sữa Tasuamum - Bí kíp cho sữa luôn dồi dào mẹ cần biết

Với thành phần chiết xuất từ tự nhiên như tinh chất cỏ Cari, cao thiên môn chùm, cao ý dĩ, cao lá vằng, cao ích mẫu... đều là những bài thuốc dân gian được sử dụng phổ biến để tăng tiết sữa hay điều trị mất sữa, ít sữa ở sản phụ. Với thành phần thiên nhiên an toàn tuyệt đối với sức khỏe của mẹ và bé, cốm lợi sữa Tasuamum được hàng triệu phụ nữ Việt Nam tin dùng.

Sản phẩm Cốm lợi sữa Tasuamum giúp tăng tiết sữa, tăng chất lượng sữa, hỗ trợ làm giảm tắc sữa, kích thích tuyến sữa cho bà mẹ đang trong thời kỳ cho con bú. Giúp làm giảm các triệu chứng táo bón cho bà mẹ sau sinh.

Sản phẩm hiện được phân phối bởi Công ty cổ phẩn đầu tư thương mại dược quốc tế. Địa Chỉ : BT12, Khu Đô Thị An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Hotline: 024 3553 5917. Web: www.tasuamum.com.vn

Trường Thịnh