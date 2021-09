Hyundai An Khánh triển khai chương trình ưu đãi "Hỗ trợ đặc quyền - An toàn di chuyển"

Dân trí Hyundai An Khánh chính thức triển khai chương trình ưu đãi tháng 9/2021 "Hỗ trợ đặc quyền - An toàn di chuyển" với ưu đãi lên tới 60 đồng đối với tùy mẫu xe và phiên bản.

Hyundai An Khánh là đại lý ủy quyền của liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam - nhà phân phối và lắp ráp chính thức của Hyundai tại Việt Nam. Từ ngày 06/09/2021 cho đến hết 30/09/2021, Hyundai An Khánh chính thức triển khai chương trình ưu đãi tháng 9 "Hỗ trợ đặc quyền - An toàn di chuyển" áp dụng đối với khách hàng mua xe online và trực tiếp tại cửa hàng.

Chương trình ưu đãi tháng 9/2021 "Hỗ trợ đặc quyền - An toàn di chuyển" đang được áp dụng tại Hyundai An Khánh.

Năm 2021 đã bước qua hơn 8 tháng với sự bùng phát trở lại hết sức phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam khiến khu vực các tỉnh phía Nam phải phong tỏa, giãn cách trong thời gian dài. Dựa vào kinh nghiệm trải qua các đợt dịch bùng phát của năm trước, người tiêu dùng Việt Nam đã dần tạo được thói quen bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình thông qua việc tích lũy, mua sắm một cách thông minh, hiệu quả. Trong đó, việc đầu tư để sở hữu một chiếc xe ô tô làm phương tiện di chuyển đã trở thành nhu cầu và mục tiêu của nhiều gia đình Việt trong năm nay.

Giữa tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, với mục tiêu hỗ trợ và đồng hành cùng người tiêu dùng cả nước kịp thời sở hữu chiếc xe phù hợp, bảo vệ sức khỏe gia đình, hãng xe Hyundai đã chính thức triển khai chương trình "Hỗ trợ đặc quyền - An toàn di chuyển" ưu đãi cho khách hàng đến hết ngày 30/09/2021 tại tất cả các đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng khi mua xe tại Hyundai An Khánh sẽ được nhận ưu đãi giảm giá xe từ 10-70 triệu đồng tùy từng mẫu xe và các phiên bản. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn Trả góp lãi suất 0% lên đến 12 tháng, áp dụng các dòng Grand i10, Accent, Elantra, Kona & Tucson. Chương trình trả góp này là sự kết hợp giữa Hyundai An Khánh và ngân hàng nhằm đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn tối ưu nhất.

Hệ thống Showroom của Hyundai An Khánh được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế GDSI mới của Hyundai Motor.

Hyundai Grand i10 sở hữu thiết kế mới mang phong cách thời trang, cá tính. Xe được trang bị động cơ Kappa 1.2L cải tiến gia tăng sự bền bỉ, đi kèm các trang bị vượt tầm phân khúc như cân bằng điện tử, điều khiển hành trình Cruise Control, cửa gió điều hòa hàng ghế sau,... Grand i10 có 6 phiên bản, với 3 lựa chọn cho bản sedan và 3 lựa chọn cho hatchback giúp khách hàng có thể lựa chọn dễ dàng sản phẩm phù hợp.

Hyundai Accent nổi bật trong phân khúc sedan hạng B khi là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc 6 tháng đầu năm. Hyundai Accent gây ấn tượng với 4 phiên bản cùng các trang bị tiện nghi như khởi động xe từ xa, đèn tự động, gạt mưa tự động,…

Hyundai Tucson có bề ngoài trẻ trung, năng động, vận hành bền bỉ. Với 4 phiên bản, Hyundai Tucson được trang bị hệ thống an toàn hiện đại, đa dạng lựa chọn động cơ: động cơ xăng Nu 2.0L, động cơ T-Gdi 1,6L, động cơ Diesel 2.0L cùng hộp số tự động 6 cấp, ly hợp kép 7 cấp và tự động 8 cấp đem đến sự hấp dẫn cho khách hàng. Đồng thời, với không gian rộng rãi, thoải mái, Hyundai Tucson chắc chắn là sự lựa chọn hợp lý trong quá trình di chuyển, đảm bảo an toàn sức khỏe cũng như sự hài lòng cho cả gia đình.

Đồng thời, Hyundai Santafe, Elantra và Kona cũng là một trong những mẫu xe bán chạy, được yêu thích hàng đầu phân khúc tại Việt Nam.

Với chất lượng dịch vụ luôn được đặt lên hàng đầu, khách hàng mua xe tại Hyundai An Khánh sẽ được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn nhiệt tình. Tại Hyundai An Khánh luôn đầy đủ các màu xe, kể cả những màu hot nhất và nhận giao xe tận nhà. Ngoài ra khi mua xe tại Hyundai An Khánh, khách hàng sẽ được hưởng giá ưu đãi khi thay thế các phụ tùng bảo dưỡng và phụ tùng hao mòn tự nhiên, áp dụng đối với tất cả các dòng xe Hyundai.

Với các ưu đãi tốt nhất để hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch, Hyundai An Khánh thực hiện định hướng luôn đồng hành cùng khách hàng, xem sự hài lòng của khách hàng chính là món lợi nhuận lớn nhất. Nhờ định hướng đúng đắn, Hyundai An Khánh đã không ngừng phát triển, mở rộng quy mô và đội ngũ nhân lực. Trong tương lai, đại lý này hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn đặc biệt hơn nữa, khẳng định vị trí đại lý dẫn đầu trong hệ thống của liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam.

