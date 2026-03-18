"Hot girl điều dưỡng" hiến máu cứu người trong đêm

Sáng 18/3, Fanpage Facebook Trung tâm Y tế Can Lộc (Hà Tĩnh) đăng tải thông tin, hình ảnh về hành động kịp thời của một nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của nữ điều dưỡng không chỉ xinh đẹp mà còn tận tâm với nghề.

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy hiến máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân (Ảnh: Văn Nguyễn).

Người có hành động nêu trên là chị Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 2000, trú xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh), hiện công tác tại khoa Nhi, Trung tâm Y tế Can Lộc.

Chị Thúy cho biết tối 17/3, trong ca trực, chị nhận được thông tin bệnh nhân V.G.N. (42 tuổi, trú tại địa phương) đang trong tình trạng nguy kịch do bệnh nặng, cần gấp máu nhóm O Rh+ để cấp cứu.

Không chần chừ, nữ điều dưỡng nhanh chóng có mặt và xung phong hiến một đơn vị máu trước khi người thân của bệnh nhân này đến. Nhờ nguồn máu này, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế Can Lộc.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy công tác tại khoa Nhi, Trung tâm Y tế Can Lộc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Chia sẻ về hành động của mình, chị Thúy nói: "Đây là việc làm cần thiết để cứu người, không có gì to lớn. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi cũng từng tham gia hiến máu. Cũng như nhiều bạn trẻ khác, chúng tôi mong rằng một giọt máu cho đi sẽ giúp một cuộc đời ở lại".

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Can Lộc cho hay đã biểu dương, ghi nhận nghĩa cử của điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy. Vị này cũng đánh giá đây là tấm gương sáng về y đức, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, hết lòng vì người bệnh.