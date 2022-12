CuteBaby là hệ thống 8 cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm dành cho mẹ và bé. Meggie Spa là trung tâm chăm sóc sức khỏe mẹ và bé tại Hải Phòng với các dịch vụ: massage mẹ bầu, tắm và massage trẻ sơ sinh, phục hồi sức khỏe sơ sinh. Đây là hai thương hiệu được yêu thích tại Hải Phòng.

Hội thảo "Mang thai an toàn, chăm con khỏe mạnh" được tổ chức bởi CuteBaby và Meggie Spa với mong muốn trang bị những kiến thức bổ ích cho ba mẹ về quá trình mang thai sinh con và chăm sóc trẻ sơ sinh, tự tin hơn trong hành trình chăm sóc con yêu. Hội thảo với hơn 1.000 lượt khách hàng tham gia.

Bà Lê Hường - người sáng lập của hệ thống mẹ và bé CuteBaby chia sẻ, hội thảo tiền sản và chăm sóc trẻ sơ sinh 2022 là sự kiện lớn tại Hải Phòng để mẹ bầu và mẹ sau sinh được trang bị kiến thức thai sản, tư vấn chăm sóc em bé. Đây cũng là cơ hội để bé được đo vi chất, đo canxi, đo độc tố đường và kiểm tra sức khỏe trong dịp cuối năm, phụ huynh có biện pháp chăm sóc con yêu phù hợp và khoa học hơn.

Hội thảo thu hút hàng nghìn mẹ tham gia (Ảnh: CuteBaby).

Tham gia hội thảo tiền sản và chăm sóc trẻ sơ sinh tại Hải Phòng, khách tham dự được gặp gỡ, trò chuyện và giao lưu trực tiếp cùng chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về lĩnh vực sản - nhi, nắm được nhiều kiến thức và lời khuyên bổ ích. Khách hàng gặp gỡ các bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa và nhi khoa. Gặp gỡ bác sĩ, ba mẹ được tìm hiểu về các vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ nhỏ cùng những lời khuyên bổ ích.

Hội thảo "Mang thai an toàn, chăm con khỏe mạnh" diễn ra thành công, là tiền đề để tổ chức các hội thảo bổ ích tiếp theo. (Ảnh: CuteBaby).

Trong sự kiện còn có hoạt động đo vi chất, đo canxi, loãng xương miễn phí cho trẻ em và mẹ bầu, đo loãng xương cho mẹ. Đối với các mẹ bầu sẽ được thực hiện đo độc tố đường với máy đọc AGE (AGE Reader) chỉ 12- 15 giây cho kết quả giúp chẩn đoán nguy cơ tim mạch, tiểu đường, bệnh thận, lão hóa da.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm với những quà tặng, tham gia minigame, bốc thăm may mắn. Nhiều khách hàng nhận được phần quà giá trị và ý nghĩa. Mỗi phần quà là 1 lời tri ân của ban tổ chức và các nhãn hàng đồng hành.

CuteBaby là hệ thống mẹ và bé tại Hải Phòng thành lập vào năm 2016. Chỉ sau 6 năm, hệ thống không ngừng phát triển với 8 cửa hàng tiếp đón hơn 500.000 lượt khách hàng. Với mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm cao cấp, chất lượng, CuteBaby hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp có bề dày về nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam cùng các thương hiệu sữa, bỉm, đồ sơ sinh của các tập đoàn đa quốc gia…

CuteBaby mang đến những sản phẩm chất lượng cho bé yêu (Ảnh: CuteBaby).

Hội thảo "Mang thai an toàn, chăm con khỏe mạnh" diễn ra thành công, là tiền đề để CuteBaby và Meggie tổ chức các hội thảo bổ ích tiếp theo dành cho các ba mẹ.

