Hội đồng Anh tổng kết chương trình UK/Viet Nam Season

Chương trình mang tính bước ngoặc khi triển khai dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, kỷ niệm 30 năm Hội đồng Anh có mặt tại Việt Nam, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12/2023.

Chương trình bao gồm 30 dự án thuộc các lĩnh vực như văn hóa và nghệ thuật, giáo dục và tiếng Anh, tập trung chính vào chủ đề "Khí hậu và Môi trường" và "Di sản chung của chúng ta". Với đa dạng hoạt động và sự kiện như trình diễn ca nhạc, trải nghiệm kỹ thuật số, hội thảo phát triển chuyên môn và hội nghị quốc tế, chương trình đã thúc đẩy kết nối hợp tác bền chặt giữa 2 nước cùng mục tiêu mở ra cơ hội cùng nhau phát triển.

Thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

Chương trình được diễn ra nhằm thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, tập trung tôn vinh các sáng kiến thuộc ngành công nghiệp sáng tạo, giáo dục đại học và ngôn ngữ Anh.

UK/Viet Nam Season quy tụ sự tham gia của các nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu trong hội nghị như Tọa đàm quốc tế: Thành phố Sáng tạo Hà Nội, Hội nghị Quốc tế về khảo thí ngoại ngữ New Directions và triển lãm Tương lai của tiếng Anh, hội nghị Giáo dục Xuyên quốc gia (TNE), Hội thảo Di sản văn hóa sống và Phát triển bền vững.

Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc trao đổi chuyên môn, thảo luận về các phương pháp tiếp cận và tìm hiểu chiến lược để giải quyết những thử thách toàn cầu.

Kiến tạo cơ hội mới

Chương trình cũng ra mắt các dự án chuyên sâu và sáng kiến nhằm hỗ trợ phát triển nghề nghiệp và mở rộng mạng lưới kết nối của nhiều cộng tác viên quốc tế như dự án Cities in Sync, Look Again (Hãy nhìn lại), Dust and Metal (Cát bụi và kim loại), Sound and Landscape (Thanh cảnh), các dự án giáo dục và tiếng Anh như Forest Dreams: Shaping the Future of Vietnam's Forests và Just Picture It. Điều này cho thấy những tác động hiệu quả của việc hợp tác để tạo ra đóng góp đến cộng đồng.

Thắt chặt mối quan hệ hiện tại và thúc đẩy các kết nối mới

Đại diện Hội đồng Anh cho biết, chương trình đã tạo ra tác động sâu sắc vượt cả sự cộng tác trực tiếp ở hiện tại, thúc đẩy mối quan hệ lâu dài và tiếp tục tiến đến mối hợp tác sáng tạo mới. Thông qua loạt sáng kiến chia sẻ kiến thức và khả năng truy cập kỹ thuật số, các dự án đã tạo một nền tảng cho nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà giáo dục, học giả và nhà nghiên cứu để có thể xây dựng kết nối mạng lưới trên khắp Vương quốc Anh và Việt Nam.

Giải quyết các thách thức toàn cầu

Bên cạnh việc tôn vinh sự sáng tạo và kết nối, chương trình cũng tập trung giải quyết các thách thức toàn cầu, đặc biệt chú trọng vào biến đổi khí hậu và tính bền vững của môi trường. Các dự án như "Our Place in Space", giải quyết khủng hoảng khí hậu thông qua giảng dạy tiếng Anh và trao quyền cho những nhà hoạt động trẻ về biến đổi khí hậu tại Việt Nam đã được thiết kế để truyền cảm hứng cho cá nhân ở nhiều lứa tuổi.

Trong lĩnh vực giáo dục, chương trình đã trao quyền cho thế hệ tiếp nối của những nhà hoạt động trẻ về biến đổi khí hậu thông qua chương trình gồm hai phần dành cho sinh viên Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

Dự án trao quyền cho những nhà hoạt động trẻ về biến đổi khí hậu tại Việt Nam thông qua STEAM Education, khuyến khích học sinh tham gia vào hoạt động đổi mới, tập trung vào khí hậu với sự hỗ trợ của các phương pháp giáo dục STEAM.

Tập trung giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua việc giảng dạy bằng tiếng Anh, chương trình tạo nguồn cảm hứng sâu sắc để mở rộng mạng lưới kiến thức và thúc đẩy các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu tại các lớp học trên khắp Việt Nam. Hoạt động này tập trung vào việc xây dựng mạng lưới giáo dục tự duy trì và khuyến khích giáo viên vận dụng tư duy tạo ra sự thay đổi để giải quyết khủng hoảng khí hậu.

Những tác động của chương trình UK/Viet Nam Season không chỉ củng cố mối quan hệ hiện có mà còn thúc đẩy các kết nối sáng tạo mới. Thông qua loạt sáng kiến chia sẻ kiến thức và khả năng truy cập kỹ thuật số, chương trình đã tạo điều kiện tốt giúp kết nối nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà giáo dục, học giả và nhà nghiên cứu trên khắp Vương quốc Anh và Việt Nam.

UK/Viet Nam Season là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác và khát vọng chung, tri ân kỷ niệm 30 năm hợp tác thành công, khởi động dự án mới, thúc đẩy cơ hội kết nối và đặt tiền đề cho các mối quan hệ đối tác trong tương lai. Những liên kết mới trong chương trình sẽ vạch ra kế hoạch cụ thể để hai nước cùng tiến bộ, tạo nên sự phong phú về văn hóa và thành công trong giáo dục của cả hai quốc gia.