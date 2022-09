Hành trình "Ươm mầm tri thức Việt" của Nội thất Hòa Phát, nay là Nội thất The One

Giảng đường trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội.

Hành trình ươm mầm

Thành lập năm 1995, Nội thất Hòa Phát, nay là Nội thất The One đã trải qua 27 năm nghiên cứu & phát triển các dòng sản phẩm đa dạng, từ nội thất văn phòng, nội thất gia đình đến nội thất trường học, công trình. Tuy nổi tiếng là thương hiệu "quốc dân" với các sản phẩm thân thuộc như bàn ghế văn phòng, bàn ghế gia dụng, tủ hồ sơ, Nội thất The One còn là thương hiệu "đại gia" sở hữu nhiều mẫu bàn ghế học sinh, đa dạng từ bàn ghế học tại gia đình cho các bé tiểu học, THCS, đến hàng loạt mẫu bàn ghế tại trường THPT, Đại học…

Với ưu thế về mẫu mã phong phú cùng chất lượng nổi trội, đại diện Công ty cổ phần Thương mại & Sản xuất Nội thất The One cho biết: " Để lý giải được sự thành công của Nội thất The One về mảng nội thất trường học suốt nhiều năm nay, phải kể đến kế hoạch đầu tư vào dây chuyền sản xuất xuyên suốt, ổn định, bài bản cùng nỗ lực đem về các máy móc hiện đại hàng đầu thế giới, áp dụng công nghệ & ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nhằm tạo ra các sản phẩm đồng nhất, tinh mỹ, đạt tiêu chuẩn để sử dụng cho các công trình lớn".

Với các sản phẩm bàn ghế trường học, việc đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục nhằm áp dụng cho các sản phẩm trong trường vô cùng quan trọng. Với các sản phẩm bàn ghế học sinh, TCVN 7490: 2005 về ECGÔNÔMI - yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc của học sinh được Nội thất The One áp dụng chặt chẽ trong quy trình sản xuất đến kiểm soát đầu ra sản phẩm. Theo đó, các sản phẩm bàn ghế Nội thất The One phải trải qua 7 công đoạn - 7 bước kiểm tra để sẵn sàng vận chuyển tới hệ thống đại lý khắp toàn quốc, qua đó tới tay người tiêu dùng.

Bàn ghế học sinh cấp tiểu học - trường Liên cấp Dạ Hợp, Hòa Bình.

Không chỉ chú trọng tới sản phẩm, trong suốt những năm qua, Nội thất The One đồng hành cùng Tập đoàn Hòa Phát tài trợ bàn ghế học sinh, giường bán trú cho chương trình "Cùng em đến trường", nhằm cung cấp các sản phẩm bàn ghế học sinh tới các vùng sâu vùng xa, xây dựng cơ sở vật chất khang trang để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh tại đây. Bên cạnh đó, năm 2022 đánh dấu bước chuyển mình của Nội thất The One, sau gần 30 năm mang thương hiệu quốc dân Nội thất Hòa phát bằng chương trình "Quà tặng học sinh giỏi" dành cho con em CBCNV khắp 3 miền của Nội thất The One. Đây được coi là chương trình khuyến khích và cổ vũ các bạn học sinh nỗ lực không ngừng trên hành trình học tập của công ty dành tặng tới toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Quả ngọt sau gần 30 năm nỗ lực

Sau hành trình gần 30 năm cống hiến không ngừng, đến nay đã có hàng chục triệu sản phẩm đã và đang được người tiêu dùng đón nhận, trong đó những sản phẩm bàn ghế học sinh vẫn đang tiếp tục hành trình cùng các em học sinh học tập, lớn lên và phát triển không ngừng. Có thể kể đến các công trình lớn đang sử dụng sản phẩm của Nội thất The One như trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội), trường Đại học Việt Đức (Bình Dương)…

Hội trường trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Tiếp nối sự phát triển đó, là thách thức không nhỏ cho đội ngũ Nội thất The One để tiếp tục nghiên cứu ra các dòng sản phẩm bàn ghế học sinh khác hiện đại, tiện nghi, thuận tiện và thân thiện với các bạn nhỏ hơn. Tháng 7 vừa qua, Nội thất The One đã chính thức ra mắt các sản phẩm bàn ghế học sinh mới, ở cả 2 dòng bàn ghế trong gia đình và dòng sản phẩm bàn ghế trong trường học. Các sản phẩm mới được nghiên cứu, cải tiến nhằm gia tăng tính năng, công dụng cho người sử dụng, đặc biệt, còn sử dụng những hình dán ngộ nghĩnh, dễ thương cùng thông tin học tập như bảng cửu chương, bảng đếm… nhằm tăng hứng thú cho các bé.

Sản phẩm mới bàn ghế học trong gia đình BHS 31-4.

Mới đây, Công ty CP TM&SX Nội thất The One chính thức thông báo về chương trình "Ươm mầm tri thức Việt", trong đó mỗi đơn hàng bàn ghế học sinh (theo danh sách) sẽ được nhận 1 phần quà đặc biệt nhằm chào đón năm học mới. Để tìm hiểu thêm về chương trình, vui lòng truy cập link: https://noithattheone.vn/tin-tuc/thong-bao-qua-tang-chuong-trinh-uom-mam-tri-thuc-viet.html

Ngày 5/1/2022, Công ty CP Nội thất Hòa Phát chính thức đổi tên thành Công ty CP Thương mại & Sản xuất Nội thất The One, với sự thay đổi trong tầm nhìn và chiến lược phát triển, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nội thất văn phòng tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

