Hành trình trao yêu thương đến cộng đồng của Mega Wecare

Đại diện Mega Wecare cho biết, với tâm niệm "Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, bởi hạnh phúc chính là con đường", hành trình mang yêu thương của Mega Wecare không chỉ dừng lại ở những thành phố lớn, mà đã vươn xa hơn đến cộng đồng vùng sâu, vùng xa khó khăn hơn hay biên giới hải đảo.

Từ cuối năm 2022 đến đầu 2023, đại diện Mega Wecare cho biết, đơn vị đã trao 21.467 phần quà sức khỏe.

Trước đó, hành trình trao quà đã đi qua các điểm: Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM), Bệnh viện Vũng Tàu, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nguyên, Bệnh viện Phong Quy Hòa (Quy Nhơn).

Mega Wecare cũng kết hợp cùng Pharmacity đồng hành cùng Bệnh viện Quân y 175 gửi quà tới các chiến sĩ đang canh giữ biên giới hải đảo xa… Đơn vị cùng Trung Sơn và đội ngũ y bác sĩ của Trường ĐHYD Cần Thơ trao quà cho bệnh nhân nghèo ở Campuchia.

Tiếp nối, Mega đã kết hợp với Bệnh viện Tây Ninh, Bệnh viện Đồng Nai và Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Tân Định (Bình Dương) gửi trao quà đến người bệnh cùng các y bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại đây.

"Mang trong mình sứ mệnh xây dựng và cải thiện sức khỏe cộng đồng, Mega Wecare cảm thấy biết ơn cũng như tự hào khi thực hiện hành trình trao đi những liều đề kháng tinh thần đến với người bệnh, đồng hành cùng các y bác sĩ, chiến sĩ tại nhiều vùng miền của Tổ quốc trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe", đại diện Mega Wecare chia sẻ.

Với hơn 25 năm có mặt tại Việt Nam, Mega Wecare đã nỗ lực đem đến những giải pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Đại diện Mega Wecare cho biết, tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Tân Định, các bác sĩ đã không ngại cống hiến cho những bệnh nhân cần nhiều sự chăm sóc hơn. Và Mega cũng muốn góp phần vào chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho các y bác sĩ, điều dưỡng cũng như các bệnh nhân.

"Hành trình này có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi, bởi việc trao đi yêu thương là một liều thuốc tinh thần, đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. Mega Wecare cam kết nỗ lực không ngừng trong việc lắng nghe nhu cầu và thấu hiểu nỗi lo về sức khỏe của cộng đồng để mang đến những giải pháp, góp phần vun đắp một cộng đồng khỏe mạnh", đại diện Mega Wecare khẳng định.

Trong năm 2023, đại diện Mega Wecare cho hay, đơn vị sẽ tiếp tục hành trình vận chuyển yêu thương, kết hợp cùng nhiều tổ chức, bệnh viện để lan tỏa năng lượng tích cực này đến các tỉnh thành khác của đất nước.

Tìm hiểu thêm tại http://bit.ly/3lYVzcv

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nat C 1000 cung cấp vitamin C cho cơ thể, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm nguy cơ cảm lạnh, cảm cúm. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 01666/2019/ATTP-XNQC, do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 19/8/2019. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.