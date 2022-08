Gỗ An Cường trao tặng 2,5 tỷ đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

Ông Hoảng Văn Tiến giới thiệu về các hoạt động của Quỹ BTTEVN.

Ông Nghĩa cho biết sứ mệnh của An Cường không những tạo nên công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân lao động, đem lại nguồn ngân sách đóng góp cho sự phát triển của xã hội mà còn là những đóng góp thiết thực cho các hoạt động cộng đồng, giúp được nhiều trẻ em, người già bất hạnh và góp phần cho sự tốt đẹp của xã hội.

Các thành viên của An Cường từ Bắc đến Nam, trong nhiều năm qua đã đi đến rất nhiều nơi trên mọi miền tổ quốc để trao gửi yêu thương cùng tấm lòng với mong mỏi những hành động nhỏ bé của mình sẽ giúp vơi bớt những khó khăn chất chồng của người dân tại những nơi mà An Cường biết đến.

Gỗ An Cường tin rằng với bề dày hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, sự đóng góp của Gỗ An Cường sẽ chia sẻ sự khó khăn và góp phần tạo nên tiếng cười đến với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ông Hoảng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ BTTEVN và Ông Lê Đức Nghĩa tại Lễ ký kết Thỏa thuận tài trợ.

Thông tin về công ty An Cường và Quỹ nụ cười hy vọng

Thành lập từ năm 1992, Công ty Gỗ An Cường luôn xem trách nhiệm xã hội là một sứ mệnh đi song song cùng các hoạt động kinh doanh. An Cường tin rằng những triết lý ý nghĩa mà mình theo đuổi sẽ tạo nên một cộng đồng cùng nhau phát triển bền vững và văn minh.

Năm 1994, Công ty An Cường thành lập Quỹ Nụ cười Hy vọng đã dành 50 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Từ những ngày đầu thành lập, Quỹ Nụ Cười Hy Vọng đã dành hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội - cộng đồng với tâm huyết chia sẻ khó khăn với những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. An Cường mong rằng Quỹ Nụ Cười Hy Vọng hay những đóng góp chung tay với các Quỹ cộng đồng và với những hành động thiết thực trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ kịp thời và xoa dịu một phần các nỗi đau cũng như sẻ chia khó khăn với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội.

Các hoạt động thiện nguyện mà Công ty thực hiện tiêu biểu như: trao quà cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị khuyến tật tại các mái ấm, bệnh viện, phòng công tác xã hội; chăm lo cho các cụ già tại viện dưỡng lão; trao thiết bị y tế và nhu yếu phẩm, thiết lập cây ATM gạo suốt nhiều tháng liền trong đại dịch COVID - 19; chung tay cùng đồng bào bị hạn mặn; trao tặng hệ thống lọc nước cho bà con vùng cao; giải cứu nông sản cho nông dân và gần đây nhất An Cường đóng góp gần 30 tỷ đồng để xây chùa và mái ấm cho người già neo đơn, không nơi nương tựa.

Thông tin về quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) là quỹ duy nhất của Nhà nước được thành lập từ ngày 4/5/1992 theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Nay sửa đổi là Luật Trẻ em 2016), có chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được nhà nước ưu tiên.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có Hội đồng Bảo trợ, hiện nay do bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ và 21 thành viên là những chính khách, người có uy tín, vị thế cao trong xã hội, là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo các tập đoàn, Doanh nghiệp lớn…

Trải qua 30 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được hơn 7.600 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 34 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc, trong đó riêng Quỹ BTTEVN với phương châm hoạt động "Tận tâm - Minh bạch - Kịp thời - Cùng tham gia", đã vận động được gần 1.600 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa hiện vật để hỗ trợ cho trên 7,5 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ BTTE Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò, sứ mệnh của mình là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn Việt Nam. Với những thành tích đạt được, Quỹ BTTE Việt Nam xứng đáng nhận được các phần thưởng cao quý của Đảng, Chính phủ trao tặng như Huân chương Lao động Hạng Ba, Hạng Hai, Hạng Nhất; Cờ Thi đua Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt, năm 2020, Quỹ BTTEVN được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.