Gặp người đàn ông đưa con cho vợ rồi lao xuống sông Hàn cứu người

Những ngày qua, câu chuyện về hành động dũng cảm của anh Trần Đại Min (35 tuổi, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) khi lao xuống sông Hàn cứu người gặp nạn đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Khoảng 21h ngày 5/5, anh Min cùng vợ là chị Ngô Lê Thúy Trinh (33 tuổi) và con gái 1 tuổi đang dạo phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hải Châu) bất ngờ nghe tiếng hô hoán có người rơi xuống sông.

Dưới dòng nước tối đen, một nam thanh niên đang chới với, lúc chìm lúc nổi. Dù người dân đã ném phao cứu sinh nhưng nạn nhân dường như không thể bám vào.

Anh Trần Đại Min, người lao xuống sông Hàn cứu nạn nhân (Ảnh: Hoài Sơn).

“Lúc đó tôi đứng trên bờ thấy cậu ấy chìm nổi liên tục nên nóng ruột quá, giao con cho vợ rồi nhảy xuống. Thật ra mình cũng sợ vì chưa từng cứu người dưới sông bao giờ, chỉ sợ không cứu kịp thì mất cả người”, anh Min kể.

Trong bóng tối của dòng sông, dù người dân trên bờ dùng điện thoại soi đèn, anh Min vẫn gần như không nhìn thấy gì. Có lúc nạn nhân chìm hẳn xuống nước. “Khi tiếp cận được nạn nhân, tôi chỉ nghĩ làm sao giữ được người ngoi lên thở trước đã. Chứ lúc đó thật sự chưa biết đưa cậu thanh niên này lên bờ bằng cách nào”, anh Min chia sẻ.

Khu vực sông Hàn nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau khi trấn tĩnh, anh Min đưa phao cứu sinh cho nam thanh niên bám vào để giữ sức. Trên bờ, nhiều người cũng dùng dây thừng hỗ trợ, nhưng bờ kè quá cao khiến việc kéo nạn nhân lên tại chỗ là bất khả thi.

Anh Min cùng mọi người sau đó dìu nam thanh niên bám phao, di chuyển gần 200m về phía có đoạn lan can thấp hơn. Tại đây, nhiều người đã phối hợp kéo nạn nhân vượt qua bờ kè an toàn.

Chị Trinh, vợ anh Min vẫn chưa hết thấp thỏm khi nhớ lại khoảnh khắc chồng lao xuống sông giữa đêm tối. “Lúc ảnh nhảy xuống, tôi chỉ biết cầu mong cả hai được bình an lên bờ. Thấy dưới đó tối đen, lâu lâu thấy chồng trôi vào phía trong bờ kè là tôi sợ lắm”, chị Trinh kể.

Người đàn ông nhảy xuống sông Hàn cứu nam thanh niên trong đêm (Video: Thanh Thủy).

Sau khi được kéo lên bờ, nam thanh niên trong tình trạng run rẩy đã được người dân và lực lượng chức năng lấy khăn, xoa dầu giữ ấm và đưa đến bệnh viện. Anh Min cũng được mọi người hỗ trợ lên bờ.

Nhiều người tán dương về hành động dũng cảm của mình nhưng anh khiêm tốn chia sẻ: “Tôi không nghĩ gì nhiều đâu vì bản thân mình cũng sợ mà. Lúc đó chỉ nghĩ cứu được người là mừng rồi. Lên bờ người ướt nhẹp nên cũng vội về thay đồ cho khỏi cảm lạnh thôi”.

Anh Min làm nghề trang trí, vẽ mỹ thuật, còn vợ anh bán hàng online tại nhà. Hai vợ chồng đang nuôi con nhỏ tại chung cư ở phường Hòa Xuân. “Ảnh bình thường hiền lắm. Hôm đó nghe ảnh nói “để anh nhảy xuống”, tôi cũng bất ngờ. Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, nhưng nếu gặp lại tình huống đó chắc ảnh vẫn làm như vậy thôi”, chị Trinh thổ lộ.

Anh Min đang sống cùng vợ và con gái hơn 1 tuổi của mình (Ảnh: Hoài Sơn).

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vào lúc 21h14 ngày 5/5, đơn vị nhận được tin báo có người té xuống sông Hàn. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã xuất xe cứu hộ cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Khi lực lượng chức năng đến nơi, nạn nhân đã được cứu và đưa lên bờ. Chỉ huy đội đã tiếp cận, nắm tình hình và phát hiện nạn nhân bị run lạnh do ngâm nước lâu. Lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp giữ ấm như xoa dầu, cho uống nước gừng và thay quần áo khô. Khoảng 10 phút sau, nạn nhân đã hồi tỉnh.