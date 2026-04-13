Người đàn ông cứu sống 2 mẹ con nhảy cầu: "Tôi chỉ sợ mình không ra kịp"

Khoảng 19h20 ngày 12/4, tại khu vực cầu Nam Đàn (xã Vạn An, Nghệ An), một phụ nữ ôm theo con nhỏ bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống dòng sông Lam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Trọng Khánh (SN 1987, trú tại xóm Hà Long, xã Vạn An), người đã kịp thời cứu mẹ con người phụ nữ khỏi cửa tử, cho biết vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc bàng hoàng đó.

Ông Vương Hồng Thái (bên trái áo trắng), Chủ tịch UBND xã Vạn An trao giấy khen cho anh Khánh (Ảnh: H. Thái).

“Thấy 2 mẹ con rơi xuống, tôi lao theo ngay. Lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải cứu bằng được họ”, anh Khánh nói.

Theo anh Khánh, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang trên đường đi làm ca đêm. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, vị trí 2 mẹ con rơi xuống cách mặt cầu hàng chục mét. Thời điểm này mực nước sông sâu, việc nhảy từ độ cao như vậy rất dễ bị chấn thương.

Người đàn ông chia sẻ khoảnh khắc cứu hai mẹ con (Video: H. Sương).

Phát hiện sự việc, anh Khánh lập tức lao xuống sông, bơi ra giữa dòng, vượt một đoạn khá xa để tiếp cận 2 mẹ con đang chới với.

“Lúc đó tôi chỉ sợ không ra kịp. Nước sâu, cầu cao nên cú nhảy rất nguy hiểm, 2 mẹ con lại ôm chặt nhau khiến việc tiếp cận không hề dễ. Nhưng tôi chỉ nghĩ phải cố hết sức, bằng mọi giá đưa được họ vào bờ an toàn”, anh Khánh nhớ lại.

Trong lúc lao xuống sông, anh Khánh va phải vật cứng dưới nước khiến chân bị thương. Dù vậy, anh vẫn cố gắng tiếp cận thật nhanh, giữ cho 2 mẹ con nổi trên mặt nước trong lúc chờ sự hỗ trợ từ người dân đang chèo thuyền gần đó.

Chỉ ít phút sau, với sự phối hợp của những người khác, anh Khánh đã hỗ trợ đưa được hai mẹ con vào bờ an toàn trong sự vỡ òa của những người chứng kiến.

Khi lên bờ an toàn, người phụ nữ gần như suy sụp, ôm chặt con nhỏ và bật khóc nức nở. Nhiều người có mặt không giấu được sự cảm phục trước hành động dũng cảm của anh Khánh.

Sau khi hoàn tất việc cứu người, anh Khánh được đưa đến cơ sở y tế để khâu vết thương ở chân.

Ít ai biết đây không phải lần đầu anh Khánh lao xuống sông cứu người. Với kỹ năng bơi lội tốt, người đàn ông này từng nhiều lần hỗ trợ những trường hợp gặp nạn trên sông.

“Gặp trường hợp nguy cấp mình không thể đứng nhìn. Cứu được người là điều quan trọng nhất…”, anh nói.

Được biết, anh Khánh đã có gia đình và có 2 con nhỏ.

Sáng 13/4, tại trụ sở UBND xã Vạn An, chính quyền địa phương đã tổ chức khen thưởng, biểu dương anh Nguyễn Trọng Khánh vì hành động dũng cảm cứu người.

Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An, ghi nhận, đánh giá cao nghĩa cử của anh Khánh, cho rằng đây là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng xả thân vì cộng đồng, cần được lan tỏa rộng rãi trong xã hội.