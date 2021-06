Gần 14 mùa rẫy mong chờ, làng Dao được "xóa mù" điện lưới

Dân trí Sau 14 năm chờ đợi, hơn 300 người dân tại làng Dao (xã Đức Mạnh) đã được sử dụng điện Nhà nước. Việc kéo điện về vùng sâu này đã chính thức "xóa mù" điện lưới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Làng Dao (thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) có 60 hộ, với hơn 300 khẩu sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao từ phía Bắc vào lập nghiệp. Trước đây, do địa hình đồi núi hiểm trở và đường giao thông vào làng còn lầy lội nên việc lắp đặt đường điện rất khó khăn.

Bao nhiêu năm xa quê lập nghiệp, là từng ấy năm sống cảnh đèn dầu, nguồn điện tự chế... niềm mơ ước của người dân trong làng chỉ đơn giản là có điện chiếu sáng.

Người dân làng Dao hoàn thiện thủ tục mua bán điện.

Ông Hoàng Văn Thoại (trưởng thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh) cho biết, những năm trước, khi không có điện thì ánh đèn dầu, bếp củi là thứ ánh sáng gắn bó với làng bao năm qua. Nhiều hộ không thể đầu tư thiết bị điện để sản xuất, sinh hoạt nên cái nghèo cứ đeo đẳng bản làng.

Thêm vào đó, không có điện nên việc học hành của học sinh trong làng cũng gặp muôn vàn khó khăn. Nhiều cháu bỏ dở việc đến trường do không thể học bài buổi tối hoặc không có thiết bị hiện đại phục vụ việc học.

Năm 2007, gia đình ông Phạm Trọng Huy cùng mấy chục hộ dân khác từ tỉnh Lạng Sơn vào Đắk Nông làm kinh tế mới, lập nên làng Dao này. Không có điện bà con thiếu thốn đủ bề, thậm chí việc sản xuất vẫn còn lạc hậu vì chỉ sử dụng những thiết bị thô sơ, khiến năng suất không cao.

Điện về làng Dao sau gần 14 năm người dân mòn mỏi chờ đợi.

Tuy nhiên theo ông Huy, mới đây làng Dao đã được kéo điện Nhà nước về sử dụng. Có điện về, bà con canh tác thuận tiện, chăm sóc cây trồng, vật nuôi tốt hơn. Người dân còn bàn nhau thay đổi cách làm ăn để đẩy lùi cái nghèo, nâng cao đời sống.

Ông Huy nhớ lại: "Ngày đầu tiên sau khi cán bộ điện lực đóng điện, hôm đó người dân trong làng ai cũng vui mừng. Bà con tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi, không đi rẫy, không làm vườn, cùng nhau mua sắm nồi cơm điện, tivi, tủ lạnh và nhiều vật dụng điện khác về sử dụng".

Tương tự, ông Đặng Hiệu Chi, một người dân trong làng chia sẻ, trước đây ông vẫn luôn nghĩ rằng có thể làng Dao sẽ không bao giờ có điện. Thế nhưng, giờ đây không những có điện nhà nước mà gia đình ông Chi còn được sử dụng nguồn điện còn ổn định, mọi sinh hoạt vào buổi tối dễ dàng hơn.

"Gia đình tôi đã đầu tư mua máy xay xát gạo với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng để tăng thêm thu nhập", ông Chi phấn khởi.

Được biết, từ đầu năm 2021, Công ty Điện lực Đắk Nông phối hợp với chính quyền địa phương kéo lưới điện về phủ sáng tại làng Dao này. Công trình cấp điện cho làng Dao với tổng chiều dài gần 10km cả trung thế và hạ thế, đưa điện lưới quốc gia về cho người dân.

Điện về không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn từng bước giúp người dân biết áp dụng máy móc vào sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Nhân viên Điện lực Đắk Nông kiểm tra, lắp đặt thiết bị điện cho người dân.

Ông Thái Quang Cường, Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh cho biết, hiện nay, hệ thống điện của xã Đức Mạnh đã vươn đến các điểm thôn buôn xa xôi, khó khăn. Công trình cấp điện cho làng Dao đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của nhân dân.

"Hệ thống điện lưới sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện", ông Cường nói.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc Điện lực Đắk Nông cho biết, với sứ mệnh thắp sáng niềm tin cho nhân dân, trong thời gian qua, đơn vị này không chỉ đầu tư hệ thống điện về làng mà còn trực tiếp kéo điện về từng nhà, hướng dẫn cho người dân cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Từ đó, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Thực tế cho thấy việc đầu tư các công trình điện ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều trở ngại nhất là những địa bàn giao thông đi lại khó khăn, địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt. Với mục tiêu xóa vùng trắng điện lưới, đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có 100% thôn bon buôn có điện lưới quốc gia nâng tỷ lệ hộ dân cư sử dụng điện đạt 98%.

Bạch Mai - Trường Thịnh