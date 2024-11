Emilax Sure - giải pháp hỗ trợ dinh dưỡng cho não bộ và sức khỏe người lớn tuổi

Sau tuổi 40, nhu cầu bổ sung dinh dưỡng cho não bộ trở nên quan trọng do các quá trình lão hóa tự nhiên bắt đầu diễn ra nhanh hơn. Khả năng tập trung, trí nhớ suy giảm, nguy cơ rối loạn tuần hoàn máu lên não cũng tăng cao, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Đối với người lớn tuổi, hệ thần kinh dễ bị tác động bởi stress, căng thẳng và tình trạng mất ngủ kéo dài, làm giảm sức khỏe toàn diện. Vì vậy, bổ sung các dưỡng chất thiết yếu là điều tất yếu để duy trì trí nhớ, tăng cường sự minh mẫn và bảo vệ não bộ khỏi quá trình lão hóa tự nhiên.

Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt này, Emilax Sure ra đời như một giải pháp tối ưu, giúp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe não bộ cho người trung niên và người lớn tuổi.

Sản phẩm có sự kết hợp bộ đôi hoạt chất sữa non và lactium.

Emilax Sure hiện là lựa chọn cho sức khỏe não bộ và giấc ngủ, phù hợp với người lớn tuổi. Công thức sản phẩm được phát triển từ các thành phần tự nhiên cao cấp kết hợp giữa sữa non và các dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Chi tiết thành phần có trong Emilax Sure.

Dưới đây là những thành phần nổi bật có trong Emilax Sure:

Lactium: là một peptide tự nhiên được chiết xuất từ protein sữa, một thành phần đặc biệt trong Emilax Sure, có nguồn gốc từ đạm sữa thủy phân.

Sữa non cao cấp nhập khẩu từ Hoa Kỳ: sữa non, hay còn gọi là colostrum, là nguồn dinh dưỡng cao cấp, giàu kháng thể tự nhiên và các yếu tố tăng trưởng, nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ.

Nhụy hoa nghệ tây (Saffron): là thảo dược quý trong Emilax Sure, chứa các hợp chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Cao nữ lang (Valerian Root): là loại thảo dược được sử dụng trong y học từ lâu đời, thành phần tự nhiên hỗ trợ sức khỏe và thư giãn.

Coenzym Q10: hợp chất chống oxy hóa quan trọng, bảo vệ các tế bào cơ thể, đặc biệt là các tế bào liên quan đến tuần hoàn máu và sức khỏe tim mạch.

Omega-3 và DHA: Omega-3 và DHA là hai axit béo thiết yếu có vai trò hỗ trợ sức khỏe não bộ, duy trì tính linh hoạt và cấu trúc của các tế bào thần kinh.

13 loại hạt dinh dưỡng và chất xơ hòa tan: Emilax Sure chứa một hỗn hợp gồm 13 loại hạt giàu dinh dưỡng như hạnh nhân, óc chó, hạt chia, hạt macca,... cùng các loại chất xơ hòa tan như Inulin và FOS.

21 vitamin và khoáng chất thiết yếu: Emilax Sure cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu, bao gồm các loại vitamin B1, B2, B3, B6, B12, vitamin A, C, D, E, canxi, magie, kẽm, và nhiều khoáng chất khác.

Điểm nổi bật của Emilax Sure nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa sữa hạt và sữa non, tạo nên hương vị thơm ngon, dễ uống và phù hợp cho người trên 18 tuổi, mang đến giải pháp dinh dưỡng lành mạnh cho nhiều đối tượng.

Emilax Sure - giải pháp dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi.

Emilax Sure được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice), tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn. Đặc biệt, sản phẩm đạt chứng nhận FDA của Hoa Kỳ, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm mang lại sự yên tâm cho người dùng.

Với những thành phần tự nhiên được chọn lọc kỹ lưỡng và công nghệ sản xuất tiên tiến, Emilax Sure là giải pháp giúp bạn bảo vệ sức khỏe, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và an vui bên gia đình.

