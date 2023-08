Dự báo thời tiết thuận lợi trong "Ngày hội Yoga Dân trí" 12/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến trong 10 ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Tại Hà Nội, hình thái thời tiết duy trì từ ngày 8/8 đến 16/8 có mây, có mưa rào và dông, nền nhiệt dao động từ 33 đến 36 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới (Ảnh chụp màn hình).

Trong ngày 12/8, Thủ đô dự kiến có mây, không mưa, trời hửng nắng, nhiệt độ 33 độ C. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần, như chương trình "Ngày hội Yoga Dân trí - Mãi khỏe đẹp cùng Yoga", thu hút 5.000 người tham gia.

Sự kiện mang đến điểm nhấn xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn Yoga đông người tham gia nhất Việt Nam".

Chương trình được kỳ vọng truyền tải thông điệp: Mỗi người làm mới bản thân với yoga để mãi trẻ - khỏe - đẹp và căng tràn sức sống. Yoga còn giúp cân bằng thân - tâm - trí, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh, chú trọng tập luyện thể thao và tăng cường thể chất.