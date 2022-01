DR SUN ký kết phân phối độc quyền sản phẩm thương hiệu Pháp cùng LOREFAN

DR SUN chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Lễ ký kết phân phối độc quyền các sản phẩm của thương hiệu DR SUN tại Việt Nam.

Tháng 12, 2021 vừa qua, DR SUN chính thức ra mắt tại Việt Nam thông qua lễ ký kết hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm từ viện nghiên cứu công nghệ cao LOREFAN - thương hiệu chuyên nghiên cứu và thiết kế thiết bị làm đẹp công nghệ cao phục vụ cho các Spa hàng đầu tại Pháp.

Sản phẩm DR SUN phân phối là kết quả của quá trình ứng dụng công nghệ từ các thiết bị lớn được sử dụng trong các Spa sang các thiết bị nhỏ xinh, tiện lợi để phái đẹp có thể chăm sóc da hàng ngày ngay tại nhà. LOREFAN đã nghiên cứu, tính toán và thử nghiệm để tạo ra những chiếc máy làm đẹp nhỏ gọn nhưng mang lại hiệu quả nhất cho người dùng.

Đề cao vẻ đẹp của người phụ nữ, Dr Sun ra đời với sứ mệnh mang lại sự tự tin cho phái đẹp nói chung và tất cả phụ nữ Việt Nam nói riêng. Áp dụng công nghệ hiện đại đến từ Pháp, những dòng sản phẩm của Dr Sun sẽ mang đến nét đẹp trẻ hóa cho làn da, phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau.

Sản phẩm mang thương hiệu Pháp - chất lượng Pháp

Dr Sun ra mắt hàng loạt sản phẩm mới với 3 sản phẩm chủ lực bao gồm: máy triệt lông, máy nâng cơ trẻ hóa da và máy tẩy tế bào chết với công dụng mang lại làn da không tuổi cho phái đẹp.

Máy triệt lông Dr Sun Pro - Công nghệ triệt lạnh

Máy triệt lông Dr Sun Pro.

Dẫn đầu với sản phẩm máy triệt lông Dr Sun Pro, sản phẩm áp dụng công nghệ bước sóng IPL vào lĩnh vực triệt lông giúp người dùng giải quyết nỗi sợ đau rát, làn da trở nên căng mịn hơn. Công nghệ IPL có tác dụng trẻ hóa làn da, kích thích tái tạo Collagen và sợi đàn hồi trong da. Các xung ánh sáng cường độ cao tác động làm các nang lông rụng tự nhiên mang lại làn da tươi trẻ và sáng mịn.

Dr Sun Pro là sản phẩm tiên phong dẫn đầu công nghệ IPL kết hợp cùng công nghệ triệt lạnh đưa nhiệt độ đầu máy triệt xuống dưới 15 độ C, có tác dụng làm dịu da giúp việc triệt lông tại nhà an toàn và êm ái. Sản phẩm với công nghệ triệt lạnh mang lại hiệu quả gấp 5 lần so với các loại máy thông thường.

Máy nâng cơ và trẻ hóa da Venus 5.0

Máy nâng cơ và trẻ hóa da.

Với dòng máy nâng cơ và trẻ hóa da DR Sun Venus 5.0 tích hợp công nghệ ngăn ngừa lão hóa toàn diện giúp nâng niu làn da tươi trẻ. Chăm sóc da với các lớp kem dưỡng cùng máy nâng cơ sẽ giúp việc thấm thấu dưỡng chất nhanh hơn cũng như nâng cao hiệu quả nâng cơ các vùng da quanh mắt, miệng, gò má. Công nghệ sóng RF trong thẩm mỹ chuyên sâu giúp tăng sinh collagen giúp da trở nên căng bóng và sáng mịn.

Máy tẩy tế bào chết Olympus

Máy tẩy tế bào chết.

Cuối cùng dòng máy tẩy tế bào chết Olympus tích hợp công nghệ 3 trong 1 giúp làm sạch sâu, trẻ hóa làn da. Sản phẩm hỗ trợ loại bỏ tế bào chết, tàn dư của mụn đầu đen, bụi bẩn trả lại cho gương mặt làn da sạch sâu, sáng mịn. Sản phẩm với thiết kế nhỏ gọn mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng giúp da săn chắc, thu nhỏ lỗ chân lông. Áp dụng công nghệ ION + mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc chăm sóc da giúp quá trình thẩm thấu tinh chất tăng 70% so với thông thường.

DR SUN cam kết cung cấp sản phẩm thương hiệu Pháp - chất lượng Pháp với mong muốn mang lại những sản phẩm chăm sóc da chất lượng tại thị trường Việt Nam.

Dr Sun Việt Nam - thương hiệu thiết bị làm đẹp công nghệ cao đến từ Pháp

Hotline: 0399006686

Thông tin chi tiết xem tại: https://drsun.vn/