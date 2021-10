Đông trùng hạ thảo công nghệ Nhật Bản được nhiều người yêu thích

Dân trí Được nuôi cấy bằng công nghệ tối ưu đến từ Nhật Bản, loại đông trùng hạ thảo HQ Farm được sản xuất trên cao nguyên Đà Lạt hấp thu dưỡng chất tốt nhất, chất lượng có thể sánh ngang với đông trùng hạ thảo trong tự nhiên.

Đông trùng hạ thảo là vị thuốc đông y nổi tiếng về cả tác dụng lẫn giá trị của nó trên thị trường. Ở những quốc gia có nền y học cổ truyền phát triển mạnh như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc…, đông trùng hạ thảo được sử dụng rộng rãi để chữa bệnh, bồi bổ và nâng cao sức khỏe.

Vậy Đông trùng hạ thảo được hình thành như thế nào?

Đó là một dạng cộng sinh giữa một loài nấm túi- tên khoa học là Cordyceps sinensis với sâu non (ấu trùng) của một loài côn trùng thuộc chi Hepialus. Thường gặp nhất là sâu non của loài Hepialus armoricanus. Ngoài ra còn 40 loài khác thuộc chi Hepialus cũng có thể bị Cordyceps sinensis ký sinh. Vào mùa đông ẩm ướt, nấm bắt đầu ký sinh lên sâu non và hút hết chất dinh dưỡng từ bên trong khiến sâu non chết dần. Lúc này, bề ngoài của chúng sẽ giống như những con côn trùng (động vật). Nhưng đến mùa hè, nấm mọc ra khỏi sâu thành ngọn cỏ (thực vật/thảo mộc), vươn lên khỏi mặt đất hình thành nên đông trùng hạ thảo.

Ở thiên nhiên, loại dược liệu quý này thường được tìm thấy trên vùng núi cao hơn mặt nước biển 3500- 5000m, chẳng hạn như ở Tây Tạng. Có độ cao so với mực nước biển lên đến 4.500 - 6.000 mét, với nhiệt độ thấp đã khiến đông trùng hạ thảo Tây Tạng có giá trị dược liệu thị trường rất cao. Hiện nay, nó đã được nuôi trồng trên quy mô công nghiệp ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Tại nước ta, một trong những vùng được xem là lý tưởng để nuôi cấy đông trùng hạ thảo phải kể đến Đà Lạt. Với độ cao 1.500 mét so với mực nước biển và xung quanh là những dãy núi cùng hệ thực vật rừng, Đà Lạt có một khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm. Đây là điều kiện tự nhiên thuận lợi để đông trùng hạ thảo có thể phát triển ổn định.

Tận dụng lợi thế địa hình này của Đà Lạt, HQ Farm đã nuôi cấy thành công Đông trùng hạ thảo trên công nghệ hiện đại của Nhật Bản để tạo ra sản phẩm có dưỡng chất tốt nhất có thể sánh ngang với Đông trùng hạ thảo trong tự nhiên.

Đông trùng hạ thảo công nghệ Nhật Bản được nhiều người yêu thích

Sở dĩ sản phẩm có chất lượng tốt như vậy là do HQ Farm đã dùng những nguyên liệu chất lượng cao, được tuyển chọn cẩn thận như giống nấm Nhật, gạo lứt tím hữu cơ, nhộng tằm tươi địa phương....

Từ những nguyên liệu trên, đông trùng hạ thảo được HQ Farm nuôi cấy theo hai phương pháp:

Một là nhân nuôi đông trùng hạ thảo trên ký chủ nhộng tằm. Ký chủ là nhộng tằm còn sống nguyên con được vô trùng các yếu tố vi sinh vật bất lợi. Sau đó nấm Cordyceps mitaris được cấy trực tiếp vào cơ thể chúng.

Hai là nhân nuôi nấm đông trùng hạ thảo trên môi trường sinh khối. Môi trường sinh khối gồm có gạo lứt, nhộng tằm xay nhuyễn cộng thêm nhiều loại axit amin và vitamin có ích chiết xuất từ giá đỗ, đỗ tương, khoai tây, nước dừa. Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu sẽ cho mang đi khử trùng và cho ra các lọ cơ chất nuôi trồng đông trùng hạ thảo.

Cùng quy trình sản xuất tiên tiến, sau nhiều năm nỗ lực nghiên cứu cùng sự tư vấn chuyên môn từ những chuyên gia khoa học hàng đầu Việt Nam, HQ Farm đã làm ra loại đông trùng hạ thảo có thành phần Cordycepin - hoạt chất quan trọng quyết định giá trị của đông trùng hạ thảo - hoàn toàn vượt trội với các mẫu đông trùng hạ thảo tương tự trên thị trường.

Mặc dù vậy, một trong những khó khăn của các doanh nghiệp trong nước hiện nay là phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu với tâm lý chuộng hàng ngoại của người Việt. Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cảnh báo, đông trùng hạ thảo trên thị trường rất nhiều hàng giả, kém chất lượng, người tiêu dùng nếu không cẩn trọng rất dễ mua nhầm.

Anh Nguyễn Hoàng Tân (Mỹ Đình, Hà Nội) đặt mua trên mạng 1 hộp đông trùng hạ thảo được quảng cáo là có nguồn gốc từ Tây Tạng với giá khá đắt để bồi bổ sức khỏe cho mẹ. Sau 3 tuần sản phẩm về tay anh mang ra tiệm thuốc bắc gần nhà để kiểm tra thì nhận được thông tin đông trùng hạ thảo anh mua có chất lượng dược dưỡng không cao. Liên hệ lại thì người bán sản phẩm cho anh đã "mất hút".

Anh Tân không phải là nạn nhân duy nhất của trò lừa đảo này. Hiện nay, trên thị trường nhiều sản phẩm đông trùng hạ thảo khá nhập nhèm về nguồn gốc, thậm chí bị làm giả mà bạn rất khó kiểm định được bằng mắt thường. Nếu không cẩn thận thì người tiêu dùng có thể bị "tiền mất tật mang".

Tuy nhiên, những điều trên sẽ không xảy ra nếu bạn lựa chọn sản phẩm của một doanh nghiệp uy tín trong nước sản xuất. Bạn sẽ dễ dàng được kiểm tra được nguồn gốc xuất xứ với giấy tờ rõ ràng. Là doanh nghiệp sở hữu giống đầu vào, công nghệ nuôi trồng, công nghệ thu hoạch, chế biến... thuộc top tốt nhất thị trường, đông trùng hạ thảo HQ Farm đã đạt được sự tin tưởng người tiêu dùng và vị thế cao trên thị trường.

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO ĐÀ LẠT HQ FARM

Địa chỉ: 71 Đường Trạng Trình - Phường 9 - TP. Đà Lạt - Lâm Đồng

Hotline: 0833 91 8338

Website: https://hqfarm.net

Trường Thịnh