Trưa 19/1, chị T., chủ một dãy phòng trọ cho thuê ở Biên Hòa, Đồng Nai chạy sang nhà hàng xóm là chị Ngọc Thương để hỏi xin bao tải. Do nhà chị Thương có kinh doanh hoa, luôn sẵn có nhiều túi bao tải lớn nên chị mang ra đưa cho hàng xóm.

Qua hỏi chuyện, chị Thương mới biết gia đình chị T. vừa trải qua chuyện chưa từng gặp.

"Suốt hơn chục năm kinh doanh nhà trọ, chưa bao giờ tôi phải chứng kiến chuyện kinh khủng như thế", chị T. nói.

Bên trong căn phòng là vỏ hộp cơm đã mốc do từ lâu không được dọn dẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, gia đình chị T. có khoảng 17 phòng trọ cho thuê. Khoảng 3 năm trước, chị cho một nam thanh niên quê ở An Giang, sinh năm 2004, thuê một căn phòng với giá thuê 900.000 đồng tháng.

Tiền điện, nước hàng tháng tính riêng. Phòng có diện tích khoảng 18m2, gồm một gác lửng nhỏ, bao gồm cả nhà tắm và khu vệ sinh khép kín.

Nam thanh niên cao khoảng 1m6, có vóc dáng nhỏ gầy. Do bằng tuổi con trai mình nên đôi khi chị T. vẫn để người này đóng tiền trọ muộn vì thấy thương. Chị không rõ nghề nghiệp của người này làm gì.

Đồng Nai: Thanh niên để phòng trọ thành núi rác, đeo khẩu trang vẫn nôn mửa (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Mọi thanh toán giữa chủ trọ và người thuê đều trả qua điện thoại, không gặp mặt trực tiếp hàng tháng. Bởi vậy, chuyện ăn nghỉ của người thuê trọ ra sao, chị T. không để ý nhiều.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại, chị thấy người này không thanh toán tiền thuê. Người chồng có nhắn tin vào điện thoại người thuê trọ với nội dung nếu không trả tiền sẽ tới mở khóa. Nam thanh niên nhận tin nhắn nhưng cũng không hồi đáp.

Vì trễ hẹn đã lâu, trưa 19/1, vợ chồng người chủ trọ mới tới căn phòng để xem xét tình hình. Bên ngoài, cửa vẫn khóa im ỉm. Nhìn từ phía ngoài cũng không thấy gì bên trong vì mọi thứ đều được che kín.

Rác thải ngập từ bên ngoài vào tận trong nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đó, người chồng đành phải tìm cách phá khóa. Khi cửa bung mở, cảnh tượng bên trong khiến tất cả sững sờ. Chị Ngọc Thương là người hàng xóm sang hỗ trợ, cũng nôn mửa vì mùi bốc ra không thể ngửi nổi.

Rác thải trong phòng chất cao như núi khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Trong đó đa phần là hộp xốp - vốn là loại mua đồ ăn sẵn ở các cửa tiệm, lon nước ngọt, vỏ bao nilong, đầu thuốc lá... Dường như suốt mấy năm ở trọ, nam thanh niên chưa hề dọn phòng nên rác rưởi chất đống khắp nơi. Dù đeo khẩu trang kín mít nhưng những người chứng kiến đều muốn nôn thốc tháo.

3-4 người cùng nhau dọn dẹp từ trưa tới tối muộn mới xong. Họ thu hàng chục bao tải chứa đầy rác thải. Bên trong phòng tắm, nhà vệ sinh cũng đầy rác.

Xung quanh chỗ ngủ của nam thanh niên cũng ngập rác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi không thể tưởng tượng được nam thanh niên này sống ra sao trong suốt những năm vừa rồi. Xung quanh chỗ nằm của người này ở gác xép cũng chất đống rác thải. Chiếc gối vứt lại cũng dính đầy cáu bẩn", chị Thương nói.

Chủ phòng trọ dự tính phải mua sơn để quét lại, xịt khử khuẩn toàn bộ căn phòng mới có thể cho người khác thuê.

Chị Thương cho biết lý do chia sẻ câu chuyện này để những người khác rút kinh nghiệm.

Bản thân cũng là chủ một dãy phòng trọ ở Đồng Nai, chị thường yêu cầu người thuê phòng đặt cọc 500.000 đồng. Khi khách không còn nhu cầu thuê, phải dọn dẹp lại phòng ốc gọn gàng sạch sẽ. Nếu phòng không bị hỏng hóc, chị sẽ gửi lại người thuê số tiền đặt cọc trước đó.