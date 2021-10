Dịp lễ 20/10, giới buôn hoa liêu xiêu vì giá hoa cao, người mua e dè

Dân trí Dịp lễ 20/10 năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng về mặt kinh tế, do đó thị trường hoa tươi ở Đà Nẵng bớt sôi động hơn mọi năm.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại các cửa hàng hoa tươi nổi tiếng trên địa bàn TP Đà Nẵng những ngày gần đây, thị trường hoa tươi dành cho ngày 20/10 khá trầm lắng.

Mặc dù các chủ hàng hoa đã tung ra rất nhiều mẫu mã và chủng loại từ bình dân tới cao cấp nhưng số người mua khá ít.

Giá thành tăng cao cùng với dịch bệnh khiến thị trường hoa tươi dành cho ngày 20/10 năm nay ở Đà Nẵng khá trầm lắng.

Các loại hoa tươi Đà Lạt năm nay tăng 25-30% so với năm ngoái khiến người mua "nhát tay".

Theo quan sát, thị trường hoa dịp 20/10 năm nay kém sôi động hẳn so với các năm do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều người thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm. Hơn nữa, dịp 20/10 năm nay, hầu hết sinh viên các trường đại học vẫn chưa quay lại trường nên thị trường hoa, quà cũng mất đi một lượng khách lớn.

Do giá hoa cao nên các chủ quầy chỉ nhập một số loại hoa được ưa chuộng.

Trong số các loại hoa được nhập, hoa hồng vẫn là lựa chọn ưu tiên của các chủ shop.

Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh và mưa lũ làm giá hoa tươi năm nay tăng từ 25-30% so với năm ngoái khiến người mua "nhát tay". Đây cũng chính là một trong những lý do khiến thị trường hoa, quà tặng năm nay thêm phần ảm đạm.

Các loại hoa cúc, cẩm chướng... nhiều màu sắc cũng được ưa chuộng.

Một số loài hoa đắt tiền như hoa lan vẫn được chuẩn bị cho khách đặt tặng tập thể ở công ty.

Anh Tô Hữu Công (34 tuổi), chủ hệ thống shop hoa nổi tiếng tại TP Đà Nẵng cho biết, do giá hoa cao nên các chủ quầy nhập hàng không nhiều, shop chỉ nhập một số loại hoa được ưa chuộng dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 như hoa hồng, cẩm chướng, cát tường, thủy tiên… tất cả đều có giá thành cao hơn so với mọi năm và so với cách đây một tuần.

Thị trường hoa tươi ngày 20/10 ở Đà Nẵng khá trầm lắng

Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt có giá 250.000 đồng/bó, cát tường có giá 120.000 - 130.000 đồng/bó, hoa ly có giá 220.000 - 270.000 đồng/bó, hoa cẩm chướng chùm 120.000 đồng/bó, cẩm chướng đơn 150.000 đồng/bó, thủy tiên 120.000-130.000 đồng/bó…

Các cửa hàng hoa trưng bày đa dạng mẫu mã từ khá sớm nhưng lượng khách vào mua ít.

Giải thích vì sao hoa tăng giá quá cao, anh Công cho biết, do thời gian qua, nhiều hộ dân tại vùng trồng hoa Đà Lạt (vựa hoa lớn nhất nước) đã chuyển sang trồng rau ngắn ngày nên sản lượng hoa giảm, mất nguồn cung khiến giá hoa tăng cao ngất ngưỡng.

Năm nay, nhiều cửa hàng hoa tươi tại Đà Nẵng tập trung vào các sản phẩm bình dân.

"Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cửa hàng hoa đã giảm bớt các sản phẩm hoa cao cấp mà tập trung vào các sản phẩm có mức giá bình dân để có nhiều đối tượng khách hàng hơn. Tuy nhiên, đến hôm nay, lượng khách đến mua hoa giảm nhiều so với các năm", anh Công chia sẻ.

Giá hoa tại các cửa hàng chủ yếu dao động ở mức từ 300.000-600.000đồng/bó tùy loại.

Chị Thanh, chủ một shop hoa trên đường Tôn Đức Thắng cho biết, để chuẩn bị cho dịp lễ 20/10, cửa hàng của chị đã phải đặt hoa từ nhiều ngày trước.

Đồng thời cũng thay đổi các mẫu mã, giá của các sản phẩm để tiếp cận được nhiều khách hàng. Giá hoa tại các cửa hàng chị chủ yếu dao động ở mức từ 300.000-600.000 đồng/bó tùy loại. Tuy nhiên, lượng hoa bán ra tính đến sáng nay (19/10) rất chậm.

Dù đã điều chỉnh giá nhiều sản phẩm nhưng lượng khách mua hoa vẫn "đìu hiu".

"Những năm trước, đến thời điểm này là hoa bán hết khoảng 60% nhưng năm nay vẫn còn khoảng một nửa. Giá cao cộng thêm dịch bệnh khiến người mua nhát tay làm chúng tôi buôn bán khá vất vả", chị Thanh nói

Hoài Sơn