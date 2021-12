Điện lực Đắk Nông triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng

Dân trí Điện lực Đắk Nông triển khai thực hiện chương trình tri ân khách hàng với thông điệp "Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19".

Theo Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông), đây là chương trình hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2021). Các hoạt động tri ân hướng tới tất cả các khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng; hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đối tượng là tất cả các khách hàng đang sử dụng điện, trong đó tập trung hỗ trợ giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hỗ trợ các trẻ em bị mồ côi do cha, mẹ mất vì nhiễm Covid-19, hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa bởi dịch Covid-19.

PC Đắk Nông thay bóng đèn, sửa điện hệ thống điện cho người dân vùng sâu vùng xa trong dịp Tháng tri ân khách hàng.

PC Đắk Nông sẽ triển khai "Tháng tri ân khách hàng" với các hoạt động như: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; vệ sinh TBA cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19; hỗ trợ, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất; hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, các trường học tổ chức dạy học trực tiếp trở lại sau dịch, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách...

Theo kế hoạch, PC Đắk Nông triển khai Chương trình "Phiếu quà tặng miễn phí dịch vụ điện" cho 480 khách hàng, thực hiện sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thực hiện sửa chữa sau công tơ hệ thống điện sinh hoạt cho 240 khách hàng và miễn chi phí nhân công lắp đặt mới cho 240 khách hàng.

Cùng với đó, Công ty thực hiện vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 trong năm 2021, nhất là các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại khu vực thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian vừa qua.

Trong tháng Tri ân Khách hàng năm 2021, các hoạt động về an sinh xã hội sẽ được Công ty tổ chức triển khai các chương trình như thăm hỏi, hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh, mồ côi do cha, mẹ mất vì nhiễm Covid-19; hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngoài các chương trình trên, dự kiến PC Đắk Nông sẽ trao tặng các phần quà của Tổng công ty Điện lực miền Trung, cụ thể như: Tặng "Thẻ bảo hiểm an toàn điện" cho 350 khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện; tặng hơn 500 bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch Covid - 19 có in logo EVN cho các khu cách ly phòng chống dịch; tặng 2.450 khẩu trang vải có in logo EVN cho khách hàng; tặng 10 máy đo thân nhiệt cho các trường tiểu học, các khách hàng lớn và các điểm chống dịch Covid-19.

Những hoạt động thể hiện sự tri ân khách hàng của PC Đắk Nông không chỉ được thực hiện thường xuyên, liên tục trong "Tháng tri ân khách hàng" mà trong suốt cả năm; qua đó thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của ngành điện với khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp và tận tâm.

Bạch Mai - Trường Thịnh