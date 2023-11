Địa chỉ sửa laptop thu hút nhiều khách hàng tại Hà Nội

Trần Anh là thương hiệu quen thuộc của nhiều khách hàng tại Hà Nội. Thương hiệu này cho biết luôn mang đến những giải pháp tối ưu về thiết bị tin học, viễn thông và các dịch vụ sửa chữa. Nhờ sự tin tưởng của khách hàng, Trần Anh đã phủ sóng rộng rãi tại thị trường Hà Nội và dần khẳng định vị thế tại thị trường TPHCM.

Trần Anh là đơn vị sửa máy tính, sửa laptop thu hút nhiều khách hàng tại Hà Nội (Ảnh: Máy tính Trần Anh).

Đồng hành cùng khách hàng mọi lúc mọi nơi

Trần Anh được nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Để tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng, Trần Anh cung cấp dịch vụ sửa máy tính, sửa laptop, macbook và máy in ngay tại nhà. Chỉ cần nhấc điện thoại và liên hệ với cửa hàng, nhân viên sẽ nhanh chóng có mặt tại nhà khách hàng chỉ sau 15-30 phút.

Trần Anh cung cấp dịch vụ mọi lúc mọi nơi cho khách hàng (Ảnh: Máy tính Trần Anh).

Theo đại diện công ty, đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Trần Anh có thể bắt bệnh chính xác và khắc phục nhanh chóng các sự cố trên máy. Người dùng có thể trực tiếp giám sát quy trình sửa chữa mà không cần phải lo lắng về tình trạng tráo đổi thiết bị. Trường hợp cần đến sự hỗ trợ của nhiều máy móc thiết bị, nhân viên sẽ mang máy về cửa hàng để sửa chữa. Tất cả linh kiện được khách hàng ký tên để đảm bảo không có tình trạng tráo đổi linh kiện.

Đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Qua 20 năm hoạt động, Trần Anh đã nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ đa dạng.

Sửa laptop, macbook, máy tính PC và thay thế các linh kiện: Trần Anh cung cấp đa dạng các dịch vụ như cài đặt Windows/MacOS, bật máy không lên nguồn, sửa các lỗi màn hình, sửa mainboard, cài đặt các phần mềm đồ họa, cài đặt chương trình diệt virus, phần mềm tin học văn phòng, nâng cấp RAM, chíp, ổ cứng SSD, khắc phục các lỗi phần cứng… Tất cả các lỗi trên máy tính, laptop đều được nhân viên kỹ thuật khắc phục nhanh chóng để không làm ảnh hưởng đến công việc của khách hàng.

Sửa máy in tại nhà nhanh chóng: Không chỉ là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sửa máy tính, sửa laptop, Trần Anh còn cung cấp dịch vụ sửa máy in tại nhà chuyên nghiệp. Các lỗi trên máy in như máy kẹt giấy, bật không lên nguồn, bản in có vệt đen, bản in bị nhòe chữ hoặc trắng toàn bộ,… đều được khắc phục nhanh chóng.

Trần Anh cung cấp dịch vụ đa dạng cho khách hàng (Ảnh: Máy tính Trần Anh).

Phân phối, mua bán sản phẩm của các thương hiệu hàng đầu thế giới

Bên cạnh dịch vụ sửa chữa, Trần Anh còn phân phối các sản phẩm như máy tính để bàn, máy tính chơi game, laptop, màn hình máy tính, máy in chính hãng, linh kiện máy tính, máy in, macbook của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Dell, HP, Samsung, Canon,…

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, công ty còn cung cấp dịch vụ trao đổi, mua bán máy cũ với mức giá phù hợp. Bởi vậy, Trần Anh là điểm đến cho các học sinh, sinh viên muốn sở hữu những chiếc máy tính, laptop cũ giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Bảo hành dài hạn, mang đến sự yên tâm cho khách hàng

Công ty Máy tính Trần Anh luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Tất cả các lỗi của máy đều được nhân viên khắc phục sửa chữa nhanh.

Ngoài ra, đại diện Trần Anh cho biết công ty cam kết tất cả các sản phẩm, linh kiện được phân phối đều là hàng chính hãng và được bảo hành theo quy định. Giá sản phẩm và dịch vụ luôn niêm yết công khai mang lại niềm tin cho khách hàng.

Chế độ bảo hành dài hạn giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng dịch vụ (Ảnh: Máy tính Trần Anh).

Minh Quân (Đại học Xây dựng) chia sẻ: "Tôi rất yên tâm khi sử dụng dịch vụ sửa laptop tại Trần Anh. Nhân viên giàu kinh nghiệm và làm việc nhiệt tình, trách nhiệm. Sự cố trên máy tính của tôi được khắc phục nhanh".

Để sử dụng dịch vụ của Trần Anh, khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ:

Máy tính Trần Anh

Số 33 ngõ 178 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi Nhánh: 189 Lạc Long Quân - Tây Hồ

Chi Nhánh: 263 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên

Chi Nhánh: 16 Lê Lợi - phường 4 - Gò Vấp - TPHCM

Điện thoại: 0819 329 999 & 0964 933 666 & 024 6328 9333 & 0963 872 333

Email: phuongdung992012@gmail.com

Website: https://maytinhtrananh.com.vn/