Đề cử 19 cá nhân để bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp Hội đồng lần thứ nhất xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Sau quá trình thảo luận, phân tích và cân nhắc từng hồ sơ đề cử, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn 19 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng bình chọn trực tuyến.

Thường trực Giải thưởng xem xét các hồ sơ xét giải (Ảnh: Như Ý).

Chủ trì phiên họp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025; nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam; cùng các thành viên Hội đồng là đại diện nhiều bộ, ngành, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn và cơ quan thông tấn, báo chí, trong đó có đại diện báo Dân trí.

Phát biểu khai mạc, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh giải thưởng năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi cả nước bước vào năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Theo chị, việc xét chọn các đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 không chỉ nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn góp phần lan tỏa khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Chị Trang cho biết, điểm mới của năm nay là sự bứt phá rõ nét của nhiều đề cử ở các lĩnh vực then chốt. Hội đồng được đề nghị tập trung thảo luận sâu, đánh giá toàn diện dựa trên thành tích nổi bật, quá trình cống hiến và sức lan tỏa trong cộng đồng. Các gương mặt được lựa chọn sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham gia vòng bình chọn trực tuyến.

Năm nay, giải thưởng xét chọn trên 9 lĩnh vực, thay vì 10 lĩnh vực như các năm trước do một lĩnh vực chưa có nhân tố thật sự tiêu biểu, nổi trội. Để bảo đảm tính cạnh tranh và chất lượng, mỗi lĩnh vực dự kiến chọn tối đa 2 gương mặt; riêng một số lĩnh vực có nhiều thành tích nổi bật như học tập, nghiên cứu khoa học và văn hóa nghệ thuật có thể xem xét lựa chọn 3 gương mặt vào danh sách bình chọn.

Báo cáo tại phiên họp, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong, cho biết, cơ quan thường trực đã tiếp nhận 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Tổng số đề cử gồm 108 nam, 37 nữ; có 8 đề cử là người dân tộc thiểu số, 13 đề cử có trình độ tiến sĩ; đề cử trẻ nhất 10 tuổi.

Các hồ sơ dự giải trải rộng trên 10 lĩnh vực gồm: học tập; nghiên cứu khoa học; lao động sản xuất; kinh doanh, khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội; quản lý hành chính nhà nước. Lĩnh vực có số lượng đề cử nhiều nhất là học tập và lao động sản xuất, mỗi lĩnh vực có 30 hồ sơ.

Theo bà Hà, chất lượng hồ sơ năm nay được đánh giá cao, không chỉ ở thành tích nổi bật trong năm 2025 mà còn ở quá trình nỗ lực bền bỉ trong nhiều năm và mức độ truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng.

Kết thúc phiên họp, sau khi làm việc công tâm, khách quan và cân nhắc từng thành tích cụ thể, Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu chọn 19 gương mặt tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến. Dự kiến ngày 2/3, Ban Tổ chức sẽ họp báo công bố danh sách 19 đề cử và chính thức mở cổng bình chọn.