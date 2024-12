Dấu ấn Nam Anh International cùng thương hiệu Momo Rabbit và Moyuum tại Việt Nam

Ngày 8/12, sự kiện "Night of Stars" của Nam Anh International đã được tổ chức tại Almaz Convention Centre (Hà Nội) với sự tham dự của các đại diện quốc tế và hơn 200 đối tác đến từ các hệ thống mẹ bé trên toàn quốc.

Gửi gắm thông điệp từ những vì sao, "Night of Stars" là sự kiện đặc biệt để Nam Anh International tri ân các đối tác đã góp phần tạo nên thành công và bứt phá doanh số trong hành trình phát triển của công ty. Sự kiện cũng tôn vinh giá trị của thương hiệu Momo Rabbit và Moyuum - với định vị là nhãn hàng dành cho phân khúc cao cấp, có thị phần vững chắc và được yêu thích tại thị trường Việt Nam.

Nam Anh International gây ấn tượng khi lựa chọn chủ đề sự kiện là "Night of Stars" - đêm hội của những vì sao với đa tầng ý nghĩa.

Với vị thế là thương hiệu tã giấy Hàn Quốc cao cấp tiên phong tại thị trường Việt Nam, hành trình của Momo Rabbit là kết quả của những nỗ lực bền bỉ từ Nam Anh International trong việc đưa các sản phẩm chất lượng quốc tế về Việt Nam.

Phát biểu trong buổi lễ, bà Đinh Thị Thu Trang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nam Anh International, chia sẻ: "Night of Stars không chỉ là dịp để cùng nhau nhìn lại 5 năm thành công, mà còn là cơ hội để vinh danh và tri ân những đối tác đã đồng hành và hỗ trợ Momo Rabbit Việt Nam trên chặng đường đầy thách thức".

Khoảnh khắc ý nghĩa kỷ niệm sinh nhật 5 năm thương hiệu Momo Rabbit Việt Nam.

Hình ảnh ngôi sao cũng được dùng để tôn vinh sản phẩm mới nhất từ Moyuum, được xem là chiến lược mở rộng và chinh phục phân khúc khách hàng cao cấp. Sản phẩm có tên gọi MOV.AA - viết tắt của thông điệp "Moment of Value, As always" - với ý nghĩa "Moyuum sẽ luôn trân quý những khoảnh khắc đặc biệt và giá trị trong hành trình chăm sóc bé yêu".

Sở hữu thiết kế khác biệt, sản phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành "ngôi sao" tiếp theo trong hệ sinh thái đang ngày càng hoàn thiện của Moyuum, tạo nền tảng cho các bước nhảy vọt của thương hiệu trong tương lai.

Ghi dấu ấn với phong cách khác biệt với các sự kiện thường thấy trong ngành mẹ bé, thành công của "Night of Stars" là thách thức, nhưng cũng là cách Nam Anh International khẳng định quyết tâm trong nỗ lực nâng tầm giá trị để theo đuổi một hành trình riêng.

Ông Kim Myoungsung - Chủ tịch Công ty Moyuum trực tiếp chia sẻ về sản phẩm mới tại sự kiện.

Chủ tịch Công ty Moyuum, ông Kim Myoungsung, nhấn mạnh việc ra mắt sản phẩm mới tại sự kiện "Night of Stars" thể hiện tầm quan trọng đặc biệt của thị trường Việt Nam trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Moyuum. Đồng thời, sự kiện cũng khẳng định vai trò then chốt của Nam Anh International trong việc kết nối các thương hiệu hàng đầu với người tiêu dùng Việt.

Thông qua những bước tiến vững chắc trong chiến lược phát triển bằng sự kiện "Night of Stars" đầy ấn tượng, Nam Anh International tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị nhập khẩu và phân phối hàng đầu các sản phẩm cao cấp trong ngành hàng mẹ và bé, mang đến những giải pháp tiện ích và an toàn cho trẻ em Việt Nam.

