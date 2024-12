Dấu ấn công nghệ nổi bật của nước uống kiềm tính sinh học Bio Alkaline

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 vừa diễn ra tại Hà Nội. Bên cạnh những thành tựu quốc phòng được giới thiệu, sự kiện còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều sản phẩm khoa học công nghệ, trong đó có nước uống kiềm tính sinh học Bio Alkaline. Điều này không chỉ khẳng định chất lượng của sản phẩm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của khoa học công nghệ Việt Nam ra thế giới.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt đến thăm gian hàng của Bộ KH&CN và Bio Alkaline.

Khách tham quan và trải nghiệm sản phẩm Bio Alkaline.

Bio Alkaline - Nước uống kiềm tính sinh học do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu là sản phẩm của Công ty TNHH TM và DV Tịnh Nghiệp, một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nước uống kiềm tính sinh học từ năm 2016.

Đây là sản phẩm nước kiềm khoáng tự nhiên có độ pH 8-9, và được phát triển dựa trên công trình nghiên cứu về nước kiềm sinh học được sản sinh tự nhiên qua hấp phụ bằng than hoạt tính. Công nghệ này đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp bằng sáng chế độc quyền về giải pháp hữu ích (Quyết định số: 1063/QĐ-SHTT ngày 07/01/2014) và tuân thủ theo tiêu chuẩn QCVN6-1:2010/BYT về nước uống đóng bình đóng chai.

Điểm khác biệt của nước uống kiềm Bio Alkaline so với các loại nước kiềm nhập khẩu hiện nay là công nghệ sản xuất. Trong khi các sản phẩm nhập khẩu sử dụng công nghệ điện phân để tạo kiềm ion, dẫn đến độ pH chỉ duy trì trong thời gian ngắn, bảo quản khó. Với Bio Alkaline, do được sản xuất theo cơ chế hấp phụ bằng than hoạt tính, tạo được kiềm tự nhiên và không làm mất đi lượng khoáng hữu cơ vốn có, nên giúp duy trì độ kiềm khoáng ổn định và lâu dài với vị uống ngon dịu nhẹ.

Nguồn nước được khai thác tại vùng núi Sóc Sơn - vốn nổi tiếng với hàm lượng khoáng tự nhiên cao, kết hợp cùng công nghệ lọc thẩm thấu 7 lần, tạo nên sản phẩm chất lượng cao.

Khách đến tham quan, tìm hiểu về sản phẩm Bio Alkaline.

Lợi ích vượt trội cho sức khỏe

Không chỉ là nước uống giải khát thông thường, việc sử dụng thường xuyên, đúng và đủ lượng Bio Alkaline sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nước uống kiềm tính sinh học đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng độ pH tự nhiên của cơ thể, với khả năng trung hòa axit dư thừa, loại nước này góp phần:

- Hỗ trợ hệ tiêu hóa: giúp ổn định hệ vi sinh đường ruột.

- Cung cấp khoáng chất: bổ sung các khoáng chất tự nhiên như kali, canxi, magie, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn, tăng cường sức đề kháng.

- Thúc đẩy quá trình trao đổi chất: tăng cường năng lượng và giảm mệt mỏi.

- Hỗ trợ sức khỏe tổng thể: góp phần duy trì độ pH cân bằng trong cơ thể.

Theo ông Prof Hiremi Shinya - Giáo sư tại Đại học Albert Einstein (Hoa Kỳ): "Điều quan trọng là bạn cần thay đổi chế độ ăn uống để sống khoẻ hơn và sống thọ hơn. Tôi nghĩ thứ quan trọng nhất là nước. Hãy uống nước có tính kiềm và nước điện giải có nhiều canxi và magiê, giúp cơ thể bạn có một môi trường pH kiềm tối ưu. Nước Alkaline là nước giàu tính kiềm, hỗ trợ chống oxy hóa".

Giá thành cạnh tranh, có nhiều dung tích khác nhau

Nước kiềm không còn là khái niệm xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam, đã dần trở thành một phần trong thói quen chăm sóc sức khỏe của nhiều gia đình. Tuy nhiên, một trong những trở ngại khiến nước kiềm chưa thực sự phổ biến là giá thành cao do công nghệ sản xuất phức tạp như điện giải hay R.O...

Nắm bắt được điều này, Bio Alkaline ra đời với lợi thế về công nghệ sản xuất tại chỗ, mang đến sản phẩm chất lượng vượt trội với mức giá cạnh tranh. Cùng với nhiều lựa chọn dung tích từ 330ml đến 20 lít, Bio Alkaline đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, từ cá nhân, gia đình đến doanh nghiệp.

Việc Bio Alkaline trở thành nhà tài trợ nước uống cho Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024 là minh chứng cho chất lượng và uy tín của sản phẩm. Sự kiện này không chỉ là cơ hội để quảng bá sản phẩm đến đông đảo khách hàng trong và ngoài nước, mà còn khẳng định vị thế của thương hiệu Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực nước uống kiềm tính sinh học.

Sản phẩm được trưng bày tại gian hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bên cạnh nhiều sản phẩm trọng điểm khác của ngành. Đây cũng là động lực để các nhà khoa học Việt Nam tiếp tục nghiên cứu và phát triển những sản phẩm công nghệ cao, phục vụ sức khỏe cộng đồng.

Sau khi đã khẳng định vị thế tại thị trường miền Bắc, Công ty Tịnh Nghiệp cho biết đang có kế hoạch mở rộng thị trường vào miền Trung và miền Nam, với mong muốn mang sản phẩm chất lượng này đến với nhiều người tiêu dùng trên cả nước.