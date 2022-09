Dẫn xuất Vitamin C thế hệ mới giúp da sáng hồng, trẻ trung mà không gây kích ứng

Theo ThS. BS. Hồ Xuân Vương - chuyên khoa da liễu, nếu biết cách dùng vitamin C chăm sóc da sẽ đem lại nhiều lợi ích bất ngờ.

ThS.BS. Hồ Xuân Vương

Chào bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết lợi ích khi dùng vitamin C chăm sóc da?

Bảo vệ da khỏi tia cực tím: Vitamin C giúp làm hạn chế tổn thương da do tiếp xúc với tia UV. Hoạt động chống oxy hóa mạnh của vitamin C bảo vệ chống lại các tổn thương do tia UV gây ra trên da bởi các gốc tự do. Các protein vận chuyển vitamin C được gia tăng trong tế bào sừng để phản ứng với tia UV cho thấy nhu cầu hấp thụ vitamin C tăng lên để đảm bảo làn da được bảo vệ đầy đủ. Việc bổ sung vitamin C sẽ làm giảm tổn thương DNA liên quan đến tia cực tím và quá trình peroxy hóa lipid, hạn chế giải phóng các cytokine chống viêm và bảo vệ chống lại quá trình tự chết theo quy trình của tế bào. Hơn nữa, vitamin C cũng điều chỉnh tín hiệu tế bào nhạy cảm với oxy hóa khử trong các tế bào da và làm tăng khả năng sống sót của tế bào sau khi tiếp xúc với tia UV.

Ngừa lão hóa, tái tạo collagen, cải thiện - ngừa nếp nhăn: Ngoài chức năng chống oxy hóa, vitamin C còn điều chỉnh quá trình tổng hợp các protein collagen đóng vai trò làm cấu trúc. Lúc này, vitamin C đóng góp một vai trò trong quá trình hydroxyl hóa các phân tử collagen, cần thiết cho sự ổn định ngoại bào và hỗ trợ lớp biểu bì. Từ đó, lớp biểu bì được duy trì và tăng cường tính đàn hồi, giúp phòng ngừa nếp nhăn trên da.

Làm lành vết thương: Các phản ứng viêm thường làm tăng các gốc tự do tại vị trí tổn thương và sự hiện diện của vitamin C có thể hạn chế tác hại của các gốc tự do, thúc đẩy vết thương mau lành hơn. Hơn nữa, vitamin C còn là một thành phần của quá trình tổng hợp collagen ở da, khôi phục lại tính toàn vẹn trên bề mặt da bằng cách thúc đẩy sự biệt hóa của tế bào sừng, kích thích sự hình thành của hàng rào biểu bì.

Cải thiện độ ẩm cho da khô: Việc hấp thụ nhiều vitamin C hơn từ trong chế độ ăn có liên quan đến việc giảm nguy cơ khô da. Cơ chế là nhờ vào các phân tử axit ascorbic có thể ngăn chặn được sự mất nước xuyên biểu bì.

Việc bổ sung vitamin C thúc đẩy quá trình tổng hợp lớp lipid rào cản, giúp thiết lập lớp sừng hoạt động tại chỗ với khả năng thấm nước thấp, giữ lại độ ẩm trên da. Tuy vậy, vai trò của vitamin C khi thoa lên da với mục tiêu cải thiện tình trạng khô da là chưa rõ ràng.

Các chức năng khác: Sử dụng vitamin C tại chỗ sẽ hữu ích đối với da mụn trứng cá, ngoài ra còn có tác dụng làm sáng da nhẹ do giảm sản xuất melanin và quá trình oxy hóa melanin. Như vậy, bổ sung vitamin C là một bí quyết làm đẹp da hiệu quả, thông qua việc bôi tại chỗ và dùng đường uống, nhất là khi được kết hợp cùng với các vi chất dinh dưỡng khác như vitamin E và kẽm.

Nồng độ Vitamin C càng cao càng hiệu quả, có đúng không thưa bác sĩ?

Ở mức 3%, chúng sẽ giúp ngăn ngừa oxy hóa. Ở mức 10%, chúng bắt đầu kích thích tái tạo collagen và nếu cao hơn nữa sẽ phát huy khả năng giảm thâm nám. Theo lý thuyết thì hiệu quả tỉ lệ thuận với nồng độ, khoảng nồng độ khuyến cáo của vitamin C (dẫn xuất L-ascorbic) dao động từ 8-20%. Song ở mức 20% lại rất dễ xảy ra kích ứng, vì thế những chế phẩm trên thị trường hiện nay phổ biến nhất là nồng độ 15%.

Tuy vậy, nếu có sản phẩm đạt nồng độ tới ngưỡng 20% mà vẫn đảm bảo an toàn trên da thì quá tốt và đáng cân nhắc sử dụng.

Bác sĩ có lời khuyên gì để sử dụng vitamin C hiệu quả mà hạn chế được nhược điểm như dễ bị kích ứng?

Dù có hiệu quả cao trong việc làm đẹp da, nhưng một số dẫn xuất của vitamin C vẫn có những nhược điểm như khó thẩm thấu qua da, dễ bị oxy hóa, biến đổi màu, hoặc da sẽ dễ bị kích ứng khi chọn nồng độ cao. Để hạn chế nhược điểm khó thẩm thấu, nên chọn dẫn xuất C dạng muối hoặc ester thay vì dạng acid. Để hạn chế kích ứng và an toàn dùng lâu dài trên da, nên chọn dẫn xuất vitamin C có pH gần với pH sinh lý của da. Ngoài ra hãy kết hợp với các thành phần bổ sung khác như vitamin E, Ferulic acid, kẽm, HA… giúp tăng cường công dụng làm đẹp, bảo vệ da của vitamin C, đồng thời giúp hoạt chất này ổn định hơn thay vì chỉ dùng vitamin C đơn thuần.

Một số sản phẩm ngày nay được tối ưu hóa bằng các dẫn xuất vitamin C thế hệ mới có độ ổn định cao, chẳng hạn như Tetrahexyldecyl ascorbate (THDC), dẫn xuất này tan trong dầu nên sẽ thẩm thấu nhanh vào da và giúp việc bảo quản sản phẩm trở nên thuận tiện hơn. Kết hợp cùng các hoạt chất phù hợp, các sản phẩm chứa dẫn xuất vitamin C thế hệ mới gần như giải quyết tốt các tác dụng phụ thường gặp như kích ứng da khi sử dụng vitamin C nồng độ cao.

IMAGE MD restoring power C serum là sản phẩm tiên phong ứng dụng dẫn xuất vitamin C thế hệ mới. Với 20% THDC, serum dễ thẩm thấu sâu vào da, bảo vệ quang, giảm sắc tố và tăng sinh collagen cũng như giúp việc bảo quản sản phẩm trở nên thuận lợi hơn.

Power C serum được đánh giá là chất hỗ trợ chống oxy hóa tiềm năng, thích hợp với da nhạy cảm và tổn thương mà ít gây kích ứng nhờ hoạt động ở pH 5.5~6.5.

Bảng thành phần của sản phẩm chứa nhiều hoạt chất có lợi cho da: 20% THDC kết hợp cùng các hoạt chất khác như 0.5% Ferulic acid, Vitamin E, Acetyl zingerone giúp tăng cường tác dụng của vitamin C và bảo vệ da chống lại các tác hại của môi trường.

