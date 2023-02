Đám cưới đặc biệt của hai nữ tiếp viên hàng không gây "sốt" mạng

Alex và Audrey Chowbay, 27 tuổi, cùng là tiếp viên hàng không, đã kết hôn vào ngày 3/9/2022 tại bảo tàng máy bay ở TP Houston (bang Texas, Mỹ).

Cách đây 5 năm, hai cô gái gặp nhau trong khóa đào tạo tiếp viên hàng không tại TP Dallas (bang Texas). Audrey nói với Insider rằng, giữa 300 học viên, Alex đã lọt vào mắt xanh của cô.

Sau khi cố gắng thu hút sự chú ý của Alex bằng cách khen mái tóc của cô nhưng không thành công, Audrey đã tự làm quen và giới thiệu mình với Alex.

Cặp đôi nhanh chóng trở thành bạn bè và sau đó tiến tới tình yêu, xem khóa huấn luyện như một chương trình hẹn hò. Họ dành hầu hết thời gian bên nhau và trân trọng từng khoảnh khắc.

Đám cưới của hai nữ tiếp viên hàng không thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh: Kelsey Nicole Photography).

Đêm Giáng sinh 2020, Alex đã cầu hôn Audrey trước sự chứng kiến của gia đình.

"Tôi không thể ngừng khóc", Audrey xúc động nói.

Hai nữ tiếp viên bắt đầu lên kế hoạch đám cưới, tìm địa điểm phù hợp với phong cách chung. Theo Insider, do cả hai đều làm trong ngành hàng không, nên mong muốn sẽ đem những chiếc máy bay thật đến lễ đường.

"Gia đình hai bên cũng làm trong ngành hàng không. Chúng tôi lớn lên với những chiếc máy bay xung quanh mình. Do vậy, sẽ thật tuyệt vời nếu thực hiện hóa giấc mơ đó trong hôn lễ", Alex nói.

Cuối cùng, họ tìm thấy bảo tàng máy bay Lone Star, vui mừng vì đây là địa điểm hoàn hảo cho đám cưới.

Lễ cưới của hai nữ tiếp viên cũng gây chú ý khi đan xen văn hóa, tôn giáo và truyền thống Ấn Độ, tôn trọng nguồn gốc của gia đình Alex.

"Lúc đầu tôi rất do dự và đấu tranh tư tưởng về việc tổ chức đám cưới bởi tôi là người đồng tính. May mắn thay, gia đình rất ủng hộ, trấn an đừng quá lo lắng mà hãy làm những gì tôi muốn", Alex kể với Insider.

Cặp đôi tổ chức đám cưới tại bảo tàng máy bay. (Ảnh: Kelsey Nicole Photography).

Đám cưới diễn ra với sự pha trộn của nhiều nền văn hóa, Audrey và Alex cũng thay đổi một số quy định của lễ cưới thông thường để phù hợp với hai bên gia đình.

Họ chọn cúc vạn thọ làm hoa cưới vì đây là loài hoa phổ biến trong đám cưới ở Ấn Độ. Đồng thời, cả hai cũng vẽ henna theo phong tục đám cưới tại đây.

Alex đã quyết định mặc trang phục truyền thống Ấn Độ dù cô thường thích phong cách thời trang nam tính. Đó là một chiếc váy màu tím thêu bạc, nặng khoảng 60 pound (hơn 27 kg).

"Tôi thích mặc vest mọi lúc mọi nơi, nhưng tôi nghĩ mọi người mong chờ trang phục phù hợp với văn hóa gia đình và quê hương, cũng như yếu tố bất ngờ. Mẹ tôi đã khóc như mưa vì xúc động", Alex tâm sự. Sau khi làm lễ, cô đã thay sang một bộ vest để đón khách.

Còn Audrey lựa chọn một chiếc máy trắng dáng đuôi cá, tay áo lệch vai, thắt lưng ngọc trai tạo điểm nhấn, khác với phong cách thời trang rộng rãi thường ngày của cô.

Cả Alex và Audrey đều ngạc nhiên trước sự lựa chọn trang phục của đối phương. Alex từng nghĩ Audrey sẽ mặc một chiếc váy ren và Audrey đã bị sốc khi thấy cô dâu tương lai của mình mặc màu tím vì đó là màu cô ấy ghét nhất.

Nhưng cả hai đều yêu thích trang phục của nhau và biết ơn khi có những khoảnh khắc đặc biệt này.

Không gian đám cưới của hai nữ tiếp viên hàng không. (Ảnh: Kelsey Nicole Photography).

Trong cuộc sống hôn nhân, cặp đôi dành nhiều thời gian cho bạn đời hơn bao giờ hết. Vì đều là tiếp viên hàng không, cả hai thường xa nhau nhiều ngày - điều này càng khiến họ trân trọng hơn những ngày tháng gần nhau.

"Chúng tôi cố gắng dành mọi khoảnh khắc cho nhau", Alex nói.

Audrey đồng tình: "Dù đi siêu thị, làm việc, hay xem ti vi, chúng tôi đều lặng lẽ bên nhau và rất hài lòng về điều đó".

Những video về đám cưới của hai nữ tiếp viên hàng không lan truyền "chóng mặt" trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem. Họ hy vọng giúp các cặp đôi đồng tính cảm thấy tự tin đón nhận con người thật của chính mình.