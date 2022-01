Đám cưới cổ tích của cặp đôi đồng tính nam ở Tây Ninh sau 11 năm quen nhau

Dân trí Vượt qua nhiều định kiến, cặp đôi đồng tính nam ở Tây Ninh quyết định về chung một nhà sau 11 năm quen nhau.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về đám cưới của cặp đôi đồng tính nam Khắc Trung (28 tuổi) và Thành Được (26 tuổi) sinh sống tại Tây Ninh, từng có duyên gặp gỡ lúc còn nhỏ.

Cặp đôi đồng tính có duyên gặp nhau từ thuở nhỏ (Ảnh: NVCC).

Lễ cưới đồng tính này có đầy đủ sự hiện diện của phụ huynh hai bên gia đình, bạn bè hai bên.

Chia sẻ với PV Dân Trí, Khắc Trung cho biết trong quá khứ hai người coi nhau là anh em, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ về chung một nhà.

Quen nhau lúc còn nhỏ, sau đó, Được lên Sài Gòn học còn Khắc Trung theo bố mẹ đi xa lập nghiệp. Cũng từ đây, 2 người mất liên lạc và chẳng để ý tới nhau nhiều vì ai cũng bận xây dựng sự nghiệp riêng.

Cặp đôi "gây bão" bởi vẻ ngoài điển trai và được gia đình đôi bên vun vén (Ảnh: NVCC).

Cuối năm 2018, cặp đôi có dịp về quê và cùng nhóm bạn cũ đi ăn mừng gặp mặt. Lúc đó, Khắc Trung chỉ nghĩ mối quan hệ với Thành Được là bạn bè và gọi anh như xưa. Thế nhưng cách tạo ấn tượng của Thành Được với người thương lại khiến Khắc Trung bất ngờ.

"Khi đó Được nhìn mình bằng ánh mắt lạ lạ, đi ăn uống no say anh em kéo nhau đi hát, vào phòng uống rất nhiều cả nhóm ai cũng say ngà ngà. Đến khi tính tiền thì chia hóa đơn ra mỗi người còn dư 80 nghìn đồng. Mình liền nói gom lại cũng được vài trăm nghìn, lì xì Tết cho mấy bạn nhân viên quán.

Lúc đó, Được không nói không rằng, "động chân, động tay" với mình, cả phòng im re luôn, mình hỏi sao làm vậy thì Được chỉ xin lỗi và nói em xỉn quá", Khắc Trung cho hay.

Dàn bê lễ hoành tráng của nhà trai (Ảnh: NVCC).

"Lúc đó, mình cũng nghĩ anh em lâu năm gặp lại nên cũng không trách móc gì. Cả nhóm sau đó kéo về nhà mình. Ngồi trò chuyện tới gần sáng thì mọi người quay qua ngủ hết, còn mình với Được ngồi nói chuyện.

Khi đó, Được mới khai thật lý do thích mình mà không biết cách tiếp cận nên liều mình đụng tay, đụng chân", anh Trung vui vẻ kể lại.

Khắc Trung và Thành Được chính thức về chung về nhà sau 11 năm quen nhau (Ảnh: NVCC).

Kể từ đó, Thành Được liên tục sang nhà Trung chơi, rủ anh đi ăn, sắm quần áo hay dạo phố. Nam thanh niên viện cớ anh Trung về quê không có xe nên tiện thể chở về cho đỡ buồn. Lúc này, Trung mới để ý kỹ và nhận thấy Được lớn lên khác quá, chững chạc, biết quan tâm và đặc biệt là hiểu tâm lý, chiều chuộng anh hết mực.

Đám cưới đặc biệt của cặp đôi đồng tính nam ở Đồng Tháp được ví như chuyện cổ tích đời thường, thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng (Ảnh: NVCC).

Cảm nhận được sự chân thành và muốn gắn bó bền lâu với đối phương, đêm 30 Tết bắn pháo hoa, Trung đã nhận lời yêu Được và công khai mối quan hệ với người nhà. Sau đó, cả 2 dời công việc về Tây Ninh lập nghiệp. Đến tháng 6 năm 2020, cặp đôi mở quán ăn và xem đây như là đứa con tinh thần để gần gũi, chăm sóc, hỗ trợ nhau. May mắn, quán kinh doanh tốt nên họ có đủ kinh tế để lo cho bố mẹ đôi bên.

Theo Khắc Trung, trước khi công khai tình cảm, cả hai đều khá sợ chuyện này sẽ khiến mọi người xa lánh và kì thị họ. Thế nhưng, mọi điều không như cặp đôi nghĩ, khi công khai tình cảm và tổ chức đám cưới, họ đã được bạn bè và đồng nghiệp ủng hộ, chúc phúc rất nhiều.

Khắc Trung và Thành Được hạnh phúc trong sự chúc phúc của hai bên gia đình (Ảnh: NVCC).

"Không có từ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của mình, đám cưới trong mơ đã thành hiện thực sau nhiều năm cố gắng. Với mình ngày này là một câu chuyện cổ tích thuần khiết. Tất cả mọi thứ chúng mình mơ ước, lên kế hoạch nay đã thành hiện thực.

Ngày đó, người yêu mình nói, muốn được tổ chức đám cưới như bao người, vì mình cũng lớn tuổi rồi, thanh xuân không chờ đợi ai hết. Hơn nữa, tụi mình quen nhau từ nhỏ, bên cạnh nhau tuổi trưởng thành và muốn gắn bó với nhau đến già đi với mong ước đó nên tụi mình mới tiến tới đám cưới.

May mắn là ba mẹ rất thương, rất yêu tụi mình. Ba mẹ nói chỉ cần tụi mình hạnh phúc, ngoài ra người ngoài nói gì không quan trọng. Đây cũng là động lực để cả hai tiến tới tổ chức đám cưới trong mơ", Khắc Trung chia sẻ.

Cặp đôi hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn thoáng hơn với cái nhìn đồng tính (Ảnh: NVCC).

Để có "trái ngọt" ngày hôm nay, cặp đôi đã có 11 năm quen nhau. Chính vì vậy, hôn lễ ngọt ngào của cặp đôi được rất nhiều người tham dự, đặc biệt là cộng đồng LGBT quan tâm, gửi những lời chúc phúc tích cực.

Cũng từ đây, Khắc Trung muốn nhắn nhủ tới những người trong cộng đồng LGBT hãy can đảm, nỗ lực hết mình, chỉ cần sống có ích cho xã hội thì sẽ có ngày các bạn được công nhận. Đồng thời, anh mong rằng, mọi người sẽ có cái nhìn thoải mái hơn về hôn nhân đồng tính, bởi nó giúp nhiều cặp đôi hạnh phúc hơn chứ không lấy đi bất cứ thứ gì của ai cả.

Hoài Trang