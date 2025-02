Dairy Café của Morinaga Milk tại KidZania thu hút hàng chục nghìn em nhỏ trải nghiệm

Gian hàng được khai trương vào tháng 10/2023 và tài trợ bởi Tập đoàn Morinaga Milk Nhật Bản.

"Đại chiến hương vị Morinaga" - chiến dịch mới nhất được Morinaga Milk và KidZania tổ chức.

Sau hơn 1 năm ra mắt, tính đến nay, gian hàng tiệm sữa thơm ngon đã có hơn 25.000 trẻ ghé thăm và trải nghiệm. Tại đây, các em đóng vai "chuyên gia sữa chua", chế tạo các công thức sữa chua bổ dưỡng từ sữa chua không béo Morinaga, sản xuất và phân phối tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam, kết hợp với nguyên liệu phụ đa dạng (toppings). Trải nghiệm tương tác này giúp trẻ vừa vui chơi, vừa học về sức khỏe và dinh dưỡng của sữa chua.

Với khẩu hiệu "Trọn sức khỏe, vẹn nụ cười", tập đoàn Morinaga Milk mong muốn mang đến những nụ cười tươi sáng, xây dựng lối sống lành mạnh cho các "nhà lãnh đạo tương lai". Điều này thể hiện cam kết của tập đoàn trong việc góp phần xây dựng và phát triển xã hội bền vững.

Nhiều bạn nhỏ đã bày tỏ niềm vui sau trải nghiệm tại tiệm sữa thơm ngon. "Em thấy rất hào hứng khi được làm sữa chua với nhiều lựa chọn topping như siro dâu, nho", một em nhỏ tâm sự. Một phụ huynh khác cũng chia sẻ: "Nhìn con tham gia, tôi vừa vui vừa bất ngờ vì con tự làm sữa chua cho mẹ ăn".

Gian hàng tiệm sữa thơm ngon của Morinaga Milk tại KidZania.

Ông Charles Jung, đại diện KidZania Hà Nội cho biết: "Gian hàng Dairy Cafe tại KidZania mang đến cơ hội tuyệt vời cho các bạn nhỏ tự sáng tạo và trải nghiệm sữa chua Morinaga cũng như tìm hiểu về dinh dưỡng và sức khỏe. KidZania vinh dự được hợp tác với tập đoàn Morinaga Milk mang lại những giá trị giáo dục lâu dài cho thế hệ tương lai".

Morinaga Milk kết hợp cùng KidZania Hà Nội với mục tiêu chung nhằm thúc đẩy sức khỏe và dinh dưỡng, mang nhiều nụ cười cho người Việt. Thông qua trải nghiệm nghề nghiệp tại gian hàng Dairy Cafe, tập đoàn mong muốn mọi trẻ em và các gia đình hiểu sâu sắc hơn về sản phẩm từ sữa và nâng cao nhận thức về sức khỏe ngay trong khi tận hưởng niềm vui với bạn bè, người thân.

Ông Kohara, Tổng giám đốc Morinaga Nutritional Foods Việt Nam nhận xét: "Sản phẩm sữa và sữa chua mà chúng tôi cung cấp không chỉ thơm ngon mà còn có lợi cho sự phát triển cơ thể và duy trì sức khỏe đường ruột. Chúng tôi vui mừng khi giúp trẻ tự tay làm sữa chua, hiểu rõ về tầm quan trọng của chế độ ăn uống dinh dưỡng".

KidZania là một trong những thương hiệu giáo dục giải trí hàng đầu trên thế giới, mang đến cho trẻ cơ hội khám phá nghề nghiệp mơ ước trong môi trường hiện đại, thực tế và sáng tạo. KidZania liên tục cập nhật và đổi mới các trải nghiệm nghề nghiệp với các chủ đề hấp dẫn theo mùa như: cây nguyện ước, vì một thế giới xanh hơn, mùa hè Aloha. Gian hàng Dairy Cafe - tiệm sữa thơm ngon giúp đẩy mạnh phát triển giáo dục kết hợp giải trí.

Các bạn nhỏ tại lối vào KidZania Hà Nội.

Tập đoàn Morinaga Milk còn tài trợ cho một số hoạt động khác của KidZania, tiêu biểu với sự kiện "Nụ cười Giáng sinh tại KidZania" năm 2023, nhằm mang đến khoảnh khắc hạnh phúc cho các bệnh nhi và gia đình trong mùa Giáng sinh. Ngoài ra, chiến dịch "Vì một thế giới xanh hơn" được tổ chức như một sáng kiến khuyến khích thói quen thân thiện với môi trường ở trẻ em thông qua các hoạt động tái chế vật dụng nhựa, nâng cao kiến thức về môi trường.

Sữa chua không béo vị nha đam, đào và vị nguyên bản do Morinaga Nutritional Foods Việt Nam sản xuất.

Chiến dịch mới nhất được tổ chức bởi Morinaga Milk và KidZania là sự kiện "Đại chiến hương vị Morinaga". Các gia đình đã thử 3 vị: nguyên bản, nha đam, đào và bình chọn hương vị yêu thích. Nhiều khách hàng cho biết thích độ ngọt vừa phải và hương thơm dễ chịu của vị đào - hương vị mới ra mắt năm 2024, đánh giá cao sản phẩm vì hàm lượng chất béo và đường thấp, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Sự kiện này tạo cơ hội thử toàn bộ dòng sản phẩm sữa chua không béo Morinaga Zero Fat, do hoạt động tại gian hàng thường chỉ cung cấp vị nguyên bản để trẻ tự làm sữa chua mang hương vị của riêng mình. Sữa chua không béo Morinaga Zero Fat mang đến hương vị thơm ngon, không chất béo, ít đường và calo, cung cấp khoảng 10 tỷ tế bào vi khuẩn axit lactic LAC-Shield, hỗ trợ tăng cường miễn dịch.

Các bạn nhỏ trải nghiệm tự làm sữa chua tại gian hàng tiệm sữa thơm ngon của Morinaga Milk tại KidZania.

Thông qua sự kết hợp giữa các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và hình thức trải nghiệm độc đáo do KidZania cung cấp, Tập đoàn Morinaga Milk góp phần mang đến nhiều hoạt động thú vị, bổ ích cho trẻ em Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở niềm vui khi tự tạo ra công thức sữa chua của riêng mình, không gian trải nghiệm này còn giúp tăng sự quan tâm, hiểu biết về các sản phẩm sữa, thúc đẩy giáo dục sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em và gia đình.