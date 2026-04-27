Hạnh phúc vỡ òa của người đàn ông tìm được người thân sau 50 năm thất lạc

Mất liên lạc gần 50 năm

Những ngày qua, anh Vũ Văn Quang (SN 1976, trú xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình) vui mừng khôn tả, nhiều đêm anh không thể chợp mắt. Anh chỉ mong sao sớm đến ngày vào miền Nam đoàn tụ với những người thân bên ngoại sau gần 50 năm mất liên lạc.

Câu chuyện anh Quang tìm lại được người thân bên ngoại thông qua mạng xã hội khiến nhiều người xúc động. Ai cũng nghĩ chỉ có trong mơ, không ngờ đó là sự thật.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Quang cho biết, bố anh là ông Vũ Văn Liên (SN 1948) đi bộ đội vào miền Nam chiến đấu. Năm 1975, sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, đơn vị của ông được điều về một địa phương của tỉnh An Giang (cũ) để tiếp quản.

Tại đơn vị đóng quân, ông Liên quen rồi cưới bà Trịnh Thị Ngọc (người địa phương). Đến năm 1976, anh Vũ Văn Quang được sinh ra thì cũng là lúc bố mẹ anh và gia đình bên ngoại phải ly tán.

“Khi còn sống bố mẹ tôi kể, năm đó quân Pol Pot liên tục công kích pháo từ Campuchia sang khu vực gia đình ông bà ngoại sinh sống. Căn nhà bị trúng đạn pháo đến tan tành, ông ngoại bị thương nặng rồi qua đời. Chôn cất ông xong, bà ngoại bế hai cậu đi tránh nạn. Sau đó, bố tôi được xuất ngũ rồi đưa mẹ và tôi ra Ninh Bình sinh sống. Khi đó tôi mới được 4 tháng tuổi", anh Quang kể.

Quãng thời gian ở quê chồng, bà Ngọc sinh thêm một người con nữa. Sau đó bà ốm rồi qua đời. Kể từ khi rời quê ra Bắc sinh sống cho tới lúc qua đời, bà không có tin tức gì về mẹ và hai người em trai. Bà cũng không biết họ còn sống hay qua đời vì thời điểm đó bom đạn, chia ly, loạn lạc.

Biết được di nguyện của vợ, ông Liên cố gắng tìm kiếm liên hệ với đồng đội cũ, đơn vị từng đóng quân về gia đình bên ngoại nhưng đều bặt vô âm tín. Thông tin nhận được là những người thân bên ngoại liên tục phải chuyển nơi sinh sống để tránh nạn do chiến tranh biên giới.

Sau hàng chục năm sinh sống ở quê nhà, ông Liên vẫn luôn khắc khoải, ấp ủ dự định tìm lại bằng được người thân cho vợ. Nhưng ước nguyện chưa thành thì ông cũng qua đời, mang theo nỗi niềm về bên kia thế giới với vợ.

Cái kết bất ngờ sau nhiều năm đợi chờ

Biết được những mong mỏi của bố và mẹ mình nhưng vì điều kiện, thông tin quá ít ỏi nên anh Quang không biết phải làm cách nào để có thể tìm được người thân bên ngoại.

Một ngày đầu tháng 4, anh Vũ Văn Đạt (em cùng cha khác mẹ với anh Quang) đã xâu chuỗi lại các thông tin có được và thông qua mạng xã hội bắt đầu tìm kiếm manh mối.

“Các thông tin ít ỏi mà gia đình có được chỉ là địa chỉ xã cũ nơi bố đóng quân, nơi ông bà ngoại anh Quang từng sinh sống. Tôi đăng lên các trang, nhóm trên mạng xã hội, hành trình tìm kiếm đúng là như “mò kim đáy biển”, anh Đạt chia sẻ.

Thật bất ngờ, sau hai ngày đăng thông tin, gia đình anh Quang nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông ở An Giang nói là hàng xóm của những người thân mà gia đình anh đang tìm kiếm.

“Người hàng xóm này kể chi tiết ông bà ngoại tôi có ba người con, ngoài mẹ tôi là Trịnh Thị Ngọc theo chồng ra miền Bắc thì còn có hai người con trai, một người tên là Phó (khoảng 60 tuổi) và một người tên là Thiện (khoảng 57 tuổi).

Cả hai cậu em mẹ tôi đang sinh sống gần nhau và đều khỏe mạnh. Mọi thông tin đều trùng khớp với những dữ liệu mong manh mà chúng tôi có, nên chúng tôi chắc chắn đến 90% là đã tìm được người thân rồi”, anh Quang vui mừng nói và chia sẻ thêm, khi biết rõ tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại của hai người cậu, anh đã gọi điện để xác nhận. Chỉ sau vài lời trò chuyện, cậu cháu đã nhận ra nhau.

Dự kiến, cuối tháng 4 này, anh Quang cùng gia đình sẽ vào miền Nam để gặp gỡ, đoàn tụ với các cậu và gia đình bên ngoại sau gần 50 năm mất liên lạc.

“Cậu cháu tôi hẹn gặp nhau đúng vào ngày giỗ của ông ngoại. Mọi việc cứ ngỡ như là mơ, ước nguyện mà bố mẹ tôi trăn trở giờ đã được thực hiện. Hai ông bà ở bên kia thế giới cũng sẽ rất vui mừng”, người đàn ông 50 tuổi xúc động nói.