Cùng LangGo hệ thống lộ trình luyện thi IELTS nhanh nhất cho người mới bắt đầu

Dân trí IELTS như một "khu rừng" với khối lượng kiến thức rộng về tiếng Anh. Qua quá trình nghiên cứu và áp dụng thành công, LangGo chia sẻ lộ trình luyện thi IELTS nhanh nhất cho người mới bắt đầu.

Band điểm IELTS mà đa số học viên mất gốc thường mong muốn đạt được trong quá trình luyện thi đó là từ 6.0 trở lên. Theo gợi ý từ chuyên gia tổ chức thi CEFR, để đạt được điều này tương ứng với khoảng hơn 500 giờ học từ con số 0. Hiện nay, có rất nhiều tài liệu cũng như phương pháp và mẹo giúp luyện thi IELTS trên thị trường; thế nhưng chúng lại không được sắp xếp theo một trật tự rõ ràng, cụ thể khiến nhiều người không biết phải bắt đầu từ đâu.

Phân chia thời gian học

Việc chinh phục IELTS vốn chưa bao giờ là dễ dàng. Đầu tiên, mỗi người cần tiến hành chia thời gian học theo số giờ. Điều này giúp bạn biết được mình đang ở đâu trên thang đánh giá. Một mẹo nhỏ muốn mách các bạn đó là khi luyện thi IELTS cần liên tục và thần tốc. Dưới đây là các khung thời gian cho các band điểm mà chúng ta có thể tham khảo:

- 200 giờ: 0 - 3.0 (dự kiến 3 giờ học/ ngày, cần 1,5 tháng)

- 150 giờ: 3.0 - 4.0 (dự kiến 3 giờ học/ ngày, cần 1,5 tháng)

- 150 giờ: 4.0 - 5.0 (dự kiến 3 giờ học/ ngày, cần 1,5 tháng)

- 150-200 giờ: 5.0 - 6.0 (dự kiến 3 giờ học/ ngày, cần 2 tháng)

Lộ trình luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu

Giai đoạn 0 - 3.0

Đây là giai đoạn vun trồng gốc và xây chắc nền tảng ngôn ngữ cho người mất gốc. Những yếu tố không thể thiếu đó là: Phát âm; Từ vựng; và Ngữ pháp. Cuốn sách được khuyên dùng kèm lộ trình học IELTS có thể kể đến như: Tree or Three Elementary (Cambridge); Oxford word skills Basic (Oxford); Tactics for listening Basic (Oxford); Essential grammar in use Elementary (Cambridge);…

Các chủ điểm quan trọng band 0 - 3.0.

Giai đoạn 3.0 - 4.0

Sau khi đã có vốn từ và cấu trúc ngữ pháp căn bản, chúng ta cần rèn luyện những kỹ năng phục vụ cho bài thi. Cụ thể là: Cách đọc lấy ý chính; Hiểu cách tổ chức ý trong bài; Nghe và nắm được ý chính, ý phụ; Ghi chép lại ở dạng notes; Tóm tắt được bài nghe/ bài đọc.

Không ít bạn sẽ thắc mắc tại sao phải học 2 kỹ năng "ghi chép" và "tóm tắt ý". Lời giải đáp chính là bởi chúng sẽ giúp chúng ta hiểu được cách tác giả bố cục nội dung, phân biệt ý chính, ý phụ, mối tương quan giữa chúng. Ngoài ra, 2 kỹ năng này sẽ phục vụ trực tiếp cho dạng bài của IELTS Reading .

Ở giai đoạn này, việc tăng vốn từ vựng vẫn luôn là cần thiết, nhưng từ vựng sẽ có phần học thuật hơn. Học collocations và phrasal verbs cho các chủ đề cơ bản. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần luyện cho việc nói câu được hay hơn với ngữ điệu và trọng âm rõ ràng, tự nhiên.

Một số cuốn sách các bạn có thể tham khảo như: English pronunciation/ vocabulary in use Pre-intermediate (Cambridge); English grammar in use Intermediate; Oxford word skills Intermediate; Tactics for listening Developing (Oxford);…

Các chủ điểm quan trọng band 3.0 - 4.0.

Giai đoạn 4.0 - 5.0

Ở giai đoạn này chúng ta đã có nền tảng tương đối vững chắc về từ vựng các chủ đề và toàn bộ ngữ pháp quan trọng trong thi IELTS. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần chiến đấu và luyện tập với từ vựng cao cấp hơn, để ứng dụng trong phần thi nói và viết. Bên cạnh đó, đừng quên làm quen với các dạng đề thi Speaking và Writing. Những cuốn sách cần dùng ở giai đoạn này gồm: English vocabulary in use Intermediate; Tactics for listening Developing; Cambridge vocabulary for IELTS; Cambridge grammar for IELTS; Complete IELTS 4.0-5.0;…

Các chủ điểm quan trọng band 4.0 - 5.0.

Giai đoạn 5.0 - 6.0

Sau 3 band điểm, chúng ta đã nắm được tổng quan các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng của bài thi IELTS cũng như có được cách triển khai trả lời cho từng dạng bài. Điều quan trọng là ứng dụng các kiến thức đã được cung cấp ở những bài học trước về ngữ pháp, từ vựng để sử dụng nhuần nhuyễn kể từ band 5.0 trở đi.

Nếu muốn học lên cao hơn, các bạn hãy đọc sách văn học; sách kỹ năng, để có thể nâng cao vốn từ vựng cũng như cấu trúc cho bản thân. Chúng sẽ là vũ khí để chúng ta chinh phục IELTS với số điểm như mơ. Những cuốn sách cần dùng ở giai đoạn này là: Complete IELTS band 5.0-6.5; Reading strategies for the IELTS test; Listening strategies for the IELTS test; IELTS synonyms for words commonly used; Top 20 great grammar for great writing; Collins grammar for IELTS;…

Các chủ điểm quan trọng band 5.0 - 6.0.

Không có con đường đến thành công nào trải đầy hoa hồng. Nhưng cuối con đường là cả một vườn hoa hồng đang đợi bạn với các cơ hội công việc và du học chào đón. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục IELTS!

Trường Thịnh