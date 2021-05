Cực khoái không dứt sau khi ân ái, người phụ nữ nhập viện

Dân trí Một người phụ nữ ở Mỹ đã phải nhập viện với một cơn cực khoái "không bao giờ kết thúc" sau cuộc ân ái vào buổi sáng với bạn tình.

Người phụ nữ nhập viện với cơn cực khoái kỳ lạ mãi không dứt

Liz và Eric xuất hiện trong một tập phim năm 2014 mang tên "Sex Sent Me To The ER" của đài TLC. Trong tập phim này, họ đã chia sẻ câu chuyện kỳ lạ của mình.

Vào một buổi sáng, cặp đôi quyết định bắt đầu ngày mới bằng một khoảnh khắc thân mật và điều này đã khiến Liz đạt được cơn cực khoái kéo dài 4 giờ đồng hồ.

Liz cho biết cô đã thử mọi cách, từ uống rượu vang đỏ đến uống thuốc kháng histamine, nhưng dường như không có gì ngăn cản được "trải nghiệm đánh thuế về thể chất, cảm xúc và tinh thần" này.

Câu chuyện về cặp đôi đã được đưa lên phim tài liệu

Cuối cùng, Eric đề nghị Liz đến bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, Eric đã nói với các bác sĩ về những gì đã xảy ra với hy vọng rằng họ có thể xác định gốc rễ của vấn đề.

"Bạn sẽ không hiểu được cho đến khi bạn thực sự trải nghiệm nó. Tôi đã phải gọi điện thoại và nói với sếp rằng tôi không được khỏe lắm. Cuối cùng, tôi đã gọi cho mọi chuyên gia y tế mà tôi từng gặp trong đời để thử và nhờ ai đó cho tôi một câu trả lời!", Liz nhớ lại.

Đột nhiên, sau nhiều giờ cực khoái, cảm giác ấy cuối cùng cũng dừng lại.

Cô ấy nói: "Vì vậy, bác sĩ đã đến quầy thuốc để thử và lấy thuốc Valium (một loại thuốc dùng để chữa trị chứng co giật) nhưng khi bác sĩ viết đơn ra giấy, tôi đã dừng cảm giác ấy lại.

Ban đầu, đó hoàn toàn là sự hoài nghi. Tôi không dám tin và tôi sợ rằng nó sẽ bắt đầu trở lại ngay lập tức".

Liz đã phải uống thuốc để kiểm soát cơn cực khoái của mình

Quả nhiên, dù cơn cực khoái kéo dài bốn giờ đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại nhưng hóa ra đó không phải là kết thúc.

Sau khi Liz rời bệnh viện, cô nhận thấy mình lại đang đạt cực khoái ngẫu nhiên dù không có bất kỳ kích thích nào và việc ấy diễn ra một cách thường xuyên.

Liz giải thích: "Ban đầu, nó giống như sau khi quan hệ tình dục và đến một thời điểm, khi tôi làm bất cứ điều gì - xem TV, đi bộ xuống phố - và tôi sẽ đạt cực khoái ngay lập tức. Tôi có tới 12 lần cực khoái kéo dài tự phát trong một ngày".

Phải mất hàng tháng trời để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, các bác sĩ đã yêu cầu nhiều lần xét nghiệm và thay đổi thuốc cho Liz. Cuối cùng, cô đã thành công kiểm soát những cơn cực khoái kỳ lạ với thuốc chống co giật và hiện tại cô vẫn đang sử dụng chúng.

Liz tiếp tục: "Tôi giảm số lần cực khoái xuống từ hàng ngày sang cách ngày, sau đó là khoảng một lần một tuần và sau đó có thể là khoảng một lần một tháng".

Cô ấy nói rằng phải mất "khoảng bốn, có thể là năm tháng" trước khi cực khoái "hoàn toàn trong tầm kiểm soát". Tuy vậy, bây giờ Liz vẫn phải uống thuốc hàng ngày.

Liz cho biết cô rất vui mừng với kết quả này: "Tôi có một đời sống tình dục rất hạnh phúc và đó là một cảm giác thực sự tuyệt vời".

Trà Xanh

Theo LB