Cư dân mạng "thả tim" cho hình ảnh nước cam miễn phí trong ngày nắng nóng

Ngày 23/3, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh 2 bình nước uống miễn phí đặt tại vỉa hè đường Hàm Nghi (phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh).

Theo hình ảnh này, một bình dán dòng chữ nước cam nguyên chất, bình bên cạnh là trà đá. Phía trên có tấm bảng ghi hai dòng chữ xanh da trời và cam nhắn nhủ: "Nếu nắng nóng quá, cô chú, anh chị hãy uống ly nước cam nguyên chất cho hạ nhiệt nhé! Miễn phí".

Chỉ ít giờ sau khi xuất hiện, hình ảnh này thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng.

Tài khoản T.X. viết: "Tình người trong nắng nóng, trên cả tuyệt vời".

"Những nghĩa cử cao đẹp cần được lan tỏa tới mọi người. Cảm ơn những điều tốt đẹp mà các bạn đang làm", tài khoản Q.T. bày tỏ.

Hàng trăm tài khoản khác cùng "thả tim" để bày tỏ cảm ơn nhóm người sáng tạo, thực hiện hành động cao đẹp này. Bởi, điều đó giúp người đi đường và người lao động mưu sinh vất vả phần nào xua đi mệt mỏi giữa thời tiết nắng oi bức đầu mùa.

Theo tìm hiểu, chủ nhân của 2 bình nước miễn phí nêu trên là chủ quán cà phê ở số 100, đường Hàm Nghi.

Chị Quỳnh Mai, quản lý quán cà phê này cho biết, hai ngày qua, thời tiết Hà Tĩnh có nắng nóng. Vì thế, chủ quán nảy ra ý tưởng trích một phần doanh thu để làm nước miễn phí cho người đi ngang qua uống giải khát.

Sáng 23/3, chủ quán mua 20kg quả cam để làm bình nước cam hơn 10 lít và một bình trà đá đặt trước quán của mình. Nhiều nhân viên đã cùng tham gia thực hiện công việc ý nghĩa này.

Cũng theo chị Mai, đây không phải là lần đầu tiên chủ quán trích một phần nhỏ doanh thu để làm những việc ý nghĩa trong cuộc sống. Trước đó, vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, "sếp" của chị Mai cũng trích tiền mua hoa và quà tặng các nữ lao động nghèo.

Trong hai ngày 22 và 23/3, Hà Tĩnh và các tỉnh, thành miền Trung xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao trên 40 độ C. Từ ngày 25/3, nhiệt độ giảm dần, trời chuyển mát.