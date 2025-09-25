Coteccons trồng cây cho người giữ rừng nơi thượng nguồn sông Gianh

Đây là năm thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp trở lại Trường Sơn, không chỉ để phủ xanh đất trống, mà còn góp phần tạo sinh kế cho cộng đồng giữ rừng.

Trồng rừng cho người giữ rừng

Rừng cộng đồng Bản Kè nằm trên sườn phía Đông Trường Sơn Bắc - nơi khởi nguồn sông Gianh. Đây là cánh rừng phòng hộ trọng yếu: giữ đất, ngăn lũ, chống xói mòn, đồng thời lưu giữ hệ sinh thái đặc hữu với nhiều loài cây quý như lim xanh, giổi, xoan đào, sưa đỏ… và động vật hoang dã.

Với cộng đồng người Mã Liềng (thuộc 1 trong 5 nhóm người dân tộc Chứt) sinh sống tại đây, rừng không phải là tài sản để khai thác, mà là “ngôi nhà lớn”. Ngàn đời qua, rừng nuôi sống họ bằng lâm sản, đất sản xuất nông - lâm kết hợp, đồng thời lưu giữ phong tục, bản sắc truyền thống.

Vì thế, rừng vừa là hiện tại, vừa là tương lai cộng đồng. Hành trình trồng rừng cho người giữ rừng mà Coteccons theo đuổi, mang ý nghĩa kép: bảo vệ môi trường, đồng thời bồi đắp sinh kế và đời sống tinh thần cho người dân.

Ông Đinh Xuân Thương - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm - cho biết, toàn khu vực thượng nguồn sông Gianh hiện có 22ha rừng được trồng và bảo vệ, trong đó riêng Coteccons đóng góp gần một nửa (10,6ha).

Theo kế hoạch, chỉ trong vòng 30 ngày, sẽ hoàn thành cột mốc gieo 11.777 cây xanh. Trong vòng 3 năm tới, Coteccons cùng địa phương sẽ tiếp tục chăm sóc, quản lý để đảm bảo rừng sinh trưởng ổn định.

Đại diện chính quyền địa phương nhận bảng cam kết trồng và phục hồi rừng tự nhiên theo kế hoạch 3 năm (2025-2027) từ Coteccons (Ảnh: Coteccons).

“Trồng cây là một việc tốt, nhưng điều đáng quý hơn là nuôi lớn và giữ rừng lâu dài. Vì vậy, việc Coteccons đồng hành sát sao cùng địa phương triển khai dự án cải tạo và phục hồi rừng lần này là một điều rất ý nghĩa”, ông Đinh Xuân Thương chia sẻ.

Đại diện cộng đồng người Mã Liềng tại Bản Kè, ông Cao Dụng cũng bày tỏ kỳ vọng rằng dự án sẽ mang đến nhiều đổi thay trong đời sống bà con tại Bản Kè. Không chỉ góp phần giữ gìn những loài cây bản địa quý, mà còn tạo thêm việc làm để cộng đồng người Mã Liềng trực tiếp tham gia vào mục tiêu trồng và bảo vệ rừng nơi thượng nguồn sông Gianh.

4 năm bền bỉ “gieo mầm” xanh trên dãy Trường Sơn

Từ năm 2022 đến 2025, Coteccons đã cùng tỉnh Quảng Trị (trước đây là Quảng Bình) trồng 171.763 cây, trong đó có 33.063 cây bản địa quý như lim xanh, xoan đào, dổi xanh, giáng hương, lát, vàng tâm… trên diện tích 34,5 ha thuộc dãy Trường Sơn.

Suốt 4 năm, Coteccons đều đặn thực hiện 2 đợt chăm nom: phát dọn thực bì, xử lý dây leo, trồng dặm, bón phân đúng kỹ thuật… Nhờ vậy, tỷ lệ cây bén rễ và sinh trưởng đạt tới 90% - mức cao hiếm thấy trong các dự án trồng rừng cộng đồng.

Những cánh rừng Coteccons gieo trồng đều đã bén đất, dần trở thành lá phổi xanh và mái nhà cho động vật quý. Tiêu biểu, dự án 11.111 cây năm 2024 gắn liền với nỗ lực bảo tồn đàn voọc gáy trắng - loài nguy cấp với hơn 150 cá thể đang sinh sống tại rừng đặc dụng.

Điều đó thể hiện trách nhiệm dài hạn của Coteccons. Đồng thời, cũng là minh chứng: khi trồng rừng đúng nơi, chọn đúng loài cây và trao cho đúng cộng đồng, thì chính người dân và chính quyền sẽ cùng trân trọng, bảo vệ.

Những cây rừng bản địa đầu tiên được gieo trồng, mở đầu dự án trồng và phục hồi rừng phòng hộ tại thượng nguồn sông Gianh (Ảnh: Coteccons).

Các dự án trồng rừng do Coteccons thực hiện xuất phát từ giải chạy GreenUp Marathon do doanh nghiệp khởi xướng năm 2022. Chia sẻ về thông điệp giải chạy, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Coteccons, khẳng định Coteccons mong muốn gửi gắm những điều mới mẻ từ trong ra ngoài.

Một mặt thể hiện tinh thần tiến lên, dám đương đầu, sẵn sàng bước về phía trước với ý chí vượt qua thử thách và khao khát thành công. Một mặt là trách nhiệm vì cộng đồng gắn với những giá trị bền vững. Chúng tôi muốn chia sẻ tinh thần đó qua giải chạy mỗi năm, để các dự án trồng rừng thành hiện thực".

“Coteccons không trồng rừng để chạy theo phong trào hay một con số thành tích nào đó, mà để gieo một niềm tin. Mỗi cây được trồng xuống, bám rễ vào đất và phát triển những tán cành cao là một hành động ý nghĩa với thiên nhiên và cộng đồng, hướng tới con đường phát triển bền vững”, ông Bolat Duisenov cho biết.

4 năm bền bỉ trồng rừng ở Quảng Trị, Coteccons đang chứng minh phát triển bền vững không dừng ở khẩu hiệu, mà được thể hiện bằng hành động, hiện hữu trên từng tấc đất, từng gốc cây - hướng tới một Việt Nam hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm với môi trường, xã hội.