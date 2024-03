Công an ép mía, chạy ship xuyên trưa để mua bình chữa cháy tặng người dân

Được mệnh danh là chảo lửa Đông Dương, huyện Tương Dương là nơi đón cái nắng hè sớm với nền nhiệt cao. Từ trưa thứ 6, người đi đường tỏ ra ngạc nhiên, thích thú khi những màu áo công an hòa lẫn màu áo xanh tình nguyện tất bật ở điểm bán nước mía trên địa bàn thị trấn Thạch Giám (Tương Dương).

Đây là hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" do Chi đoàn thanh niên Công an huyện Tương Dương, phối hợp Đoàn thanh niên thị trấn Thạch giám thực hiện.

Chiến sỹ Công an huyện Tương Dương cùng đoàn viên thanh niên thị trấn Thạch Giáp ép nước mía mua bình chữa cháy tặng người dân (Ảnh: Lô Lan).

"Ngày 22/3, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện vẫn làm việc bình thường nên chủ công của hoạt động bán nước mía gây quỹ do Đoàn thanh niên thị trấn đảm nhận chính. Hết giờ làm việc buổi sáng, đoàn viên thanh niên Công an huyện mới có thể tham gia.

Thời tiết nắng nóng, oi bức, nhu cầu nước mía giải khát của người dân tăng cao nên chúng tôi không kịp thay quần áo, có mặt hỗ trợ nhóm thanh niên tình nguyện của thị trấn.

Rất vui là khi biết chúng tôi bán nước mía gây quỹ mua bình chữa cháy tặng hoàn cảnh khó khăn, nhiều người dân và cán bộ các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đã nhiệt tình hưởng ứng ", Đại úy Lô Hoài Anh, Bí thư Chi đoàn thanh niên Công an huyện Tương Dương cho hay.

Công an và đoàn viên thanh niên chi đoàn cơ sở đội nắng, xuyên trưa ship nước mía (Ảnh: Lô Lan).

Do lượng nhu cầu tiêu thụ lớn, máy ép nước mía phải chạy hết công suất dẫn tới bị chập, cháy. Một người dân địa phương đã nhanh chóng cho nhóm tình nguyện mượn máy ép mới để kịp lượng đơn hàng đang bị quá tải.

Các chiến sỹ công an nhanh tay làm sạch vỏ mía, đóng cốc và cùng lực lượng đoàn viên thanh niên thị trấn ship (vận chuyển) cho khách.

Tặng bình chữa cháy tới gia đình có công với cách mạng trên địa bàn (Ảnh: Lô Lan).

Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Thạch Giám cho biết, nhóm đã sử dụng 5 tạ mía để ép nước bán, phục vụ gây quỹ.

"Trưa và chiều ngày 22/3, nhiệt độ cao nhất đo được ở thị trấn Thạch Giám là 39,5 độ C. Nắng nóng, anh chị em đoàn viên có vất vả nhưng bù lại khách đông, mía ép đến đâu được khách hàng ủng hộ đến đó. Khi biết chúng tôi bán nước mía để mua bình chữa cháy tặng người dân, có khách hàng còn đặt nước thêm", chị Lan cho biết.

Tặng bình chữa cháy tới bí thư các chi đoàn cơ sở (Ảnh: Lô Lan).

Toàn bộ doanh thu từ bán nước mía gần 13 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của một doanh nghiệp, 2 tổ chức đoàn đã mua 22 bình chữa cháy để tặng 12 Bí thư Chi đoàn cơ sở và 10 hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong sáng 23/3, các phần quà đặc biệt này đã được trao tận tay người dân. Cùng với việc hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy, lực lượng đoàn viên thanh niên tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống cháy nổ tới người dân, nhất là khi mùa cao điểm nắng nóng đã cận kề.