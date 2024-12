Cocolux khai trương cơ sở 102 Bà Triệu: Dấu ấn mới trên hành trình 10 năm

Dấu ấn 10 năm: Không ngừng mở rộng, chinh phục niềm tin khách hàng

Ra đời vào năm 2014, Cocolux mang trong mình sứ mệnh trở thành cầu nối giữa khách hàng và những sản phẩm làm đẹp chính hãng, chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới. Sau một thập kỷ không ngừng nỗ lực, Cocolux đã vươn lên trở thành một trong những chuỗi cửa hàng mỹ phẩm lớn nhất tại Hà Nội, với hệ thống 16 cơ sở hiện đại, đáp ứng nhu cầu của hàng triệu khách hàng.

Với hơn 200 thương hiệu mỹ phẩm chính hãng, từ chăm sóc da, trang điểm, nước hoa đến dụng cụ làm đẹp..., Cocolux không chỉ là điểm đến mua sắm mà còn là người bạn đồng hành, giúp khách hàng khám phá và tỏa sáng vẻ đẹp riêng của chính mình.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, Cocolux còn mang đến những giá trị tinh thần, khơi nguồn cảm hứng và lan tỏa thông điệp yêu thương bản thân. Đúng như tinh thần của slogan "Wake up your beauty", Cocolux luôn mong muốn đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong mỗi khách hàng, giúp họ tự tin và rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Vị trí thuận lợi, cơ sở vật chất hiện đại giúp nâng tầm trải nghiệm mua sắm

Tọa lạc trên con phố thời trang sầm uất hàng đầu Hà Nội - Bà Triệu, cửa hàng mới sở hữu vị trí tiềm năng, hứa hẹn trở thành điểm đến quen thuộc của các tín đồ làm đẹp. Với diện tích hơn 100m2, không gian mua sắm được thiết kế hiện đại, thông minh, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Cửa hàng sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng cao cấp cùng màn hình quảng cáo LED sinh động, mang phong cách trẻ trung, hiện đại, hướng tới thế hệ Gen Z. Hệ thống quầy kệ được sắp xếp khoa học, trưng bày các sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Ưu đãi khai trương thu hút hơn 500 khách hàng trong ngày đầu tiên

Ngay từ sáng sớm, không khí khai trương tại 102 Bà Triệu đã náo nhiệt khi khách hàng háo hức xếp hàng chờ đón những ưu đãi đặc biệt. Hơn 500 khách hàng tham gia sự kiện, trải nghiệm không gian hiện đại và các chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 2, và mức giảm giá lên tới 50%.

Không chỉ thu hút bởi các ưu đãi hấp dẫn, sự kiện còn ghi điểm nhờ dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm và sự đa dạng của các thương hiệu mỹ phẩm chính hãng, mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho khách hàng.

Trong tương lai, Cocolux cho biết tiếp tục mở rộng hệ thống và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam và là lựa chọn tin cậy của mọi tín đồ làm đẹp.

Tại Cocolux có sản phẩm của Maybelline New York, Goodal, Clio, Peripera, Garnier, Olay, Bio Essence, Melasma-X, Curél, Dear Klairs, CeraVe, Biore, SVR, , 9Wishes, Caryophy, Cell Fusion C, , Dr.G, Nuxe, Batiste, Espoir, Roger&Gallet, Rohto, Skin1004, Vacosi, Jary, Lemonade, Cosrx, Sunplay, Foodaholic, Femfresh, I'm From, Some By Mi, YNM You Need Me, KR. Lab Clinical, Median, Banobagi, Dongsung

Website: cocolux.com

Hệ thống cửa hàng Cocolux: https://cocolux.com/cua-hangHotline: 0988888825