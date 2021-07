Cô gái từng mắc Covid-19: Sức khỏe sa sút, mong đừng chủ quan với dịch bệnh

Dân trí Dù đã may mắn chiến thắng Covid-19 nhưng di chứng mà căn bệnh để lại vẫn khiến sức khỏe của K.O không còn được như trước.

Nỗi lo khi biết bản thân mắc Covid-19

Bạn K.O (sinh năm 1997) là một trong những bệnh nhân mắc Covid-19 vào khoảng tháng 5 vừa rồi. Khoảng thời gian đó K.O đã trực tiếp chăm sóc bà nằm viện điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đến ngày 5/5, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã phải phong tỏa vì phát hiện có ca nhiễm Covid-19 trong bệnh viện.

Tất cả bệnh nhân cùng người nhà trong viện đều được cách ly tại chỗ và bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 8/5 sau 3 lần xét nghiệm K.O đã nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến giờ khi kể về quãng thời gian chống chọi với dịch bệnh, K.O vẫn nhớ chính xác ngày nhận trên tay kết quả dương tính và cảm xúc lúc bấy giờ.

Ảnh K.O ghi lại trong những ngày điều trị Covid-19 (Ảnh: NVCC).

"Lúc đầu khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, mình không quá sốc và sợ hãi, vì trước đó có một cô cùng phòng mình đã nhận kết quả dương tính nên mình cũng xác định sẵn tinh thần có thể mình đã bị lây bệnh. Bản thân mình cũng cảm nhận được một số triệu chứng nhẹ trước đó.

Lúc biết mình mắc Covid-19 mình thấy lo lắng cho mọi người ở nhà, vì vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 mình có về nhà đi chơi và thăm hỏi mọi người, khi đó dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt", K.O kể lại.

Cô gái trẻ vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan để chiến thắng dịch bệnh (Ảnh: NVCC).

Cũng bởi sự chủ quan ấy, K.O đã vô tình khiến cuộc sống của nhiều người bỗng chốc gặp khó khăn khi cô đã tiếp xúc với nhiều người trước khi biết bản thân mắc bệnh. Điều này cũng khiến K.O vô cùng áy náy, lo lắng và khủng hoảng.

Những suất ăn hàng ngày được K.O chụp lại khi đang điều trị (Ảnh: NVCC).

"Khi biết mình mắc Covid-19, ngoài những cuộc gọi hỏi thăm của bố mẹ và cán bộ y tế thì cũng có nhiều cuộc điện thoại của người lạ như khủng bố tinh thần của mình vậy. Họ trách tại sao lại nêu tên họ trong quá trình khai báo lịch trình di chuyển. Nhưng thực tế lúc đó khai báo thành khẩn là điều tốt nhất mình có thể làm để sớm ngăn chặn được dịch bệnh lây lan", K.O nói.

Những di chứng sau khi khỏi bệnh

Dù đã khỏi bệnh 2 tháng nay nhưng những di chứng mà Covid-19 để lại K.O vẫn cảm nhận rất rõ. K.O cảm thấy khá nhiều người vẫn đang thờ ơ và coi thường dịch bệnh, cô nói: "Dạo gần đây ngày nào Bluezone cũng thông báo những con số không hề nhỏ về số người mắc Covid-19, vậy mà hôm vừa rồi mình đi qua hồ thấy mọi người vẫn tập trung đạp xe, tập thể dục nhiều quá.

Vậy nên mình cũng xin có một vài những chia sẻ nghiêm túc và cảnh báo tới mọi người về di chứng sau khi mắc Covid-19 từ một nhân chứng sống là mình đây".

Những viên thuốc mỗi ngày K.O được uống để điều trị Covid-19 (Ảnh: NVCC).

K.O cho biết bản thân cô chỉ sốt nhẹ 2 ngày đầu và mất vị giác, khứu giác, có đờm và đi ngoài, ngoài ra không gặp triệu chứng gì đáng lo như sốt cao, đau mỏi cơ,... Mẹ và bà nội của K.O cũng đều mắc Covid-19, lại có cả bệnh nền nhưng cả hai âm tính chỉ sau 14 ngày, nhưng K.O lại hồi phục chậm hơn cả mẹ và bà nội.

"Hồi đó ngày nào mình cũng uống ít nhất 1 lít nước pha oresol và vitamin mà bệnh viện phát. Ngủ đủ giấc, ăn uống đúng bữa, uống thêm sữa và ăn bánh kẹo. Theo như bác sĩ nói với mình, thì kháng thể được sản sinh ra sau khi bạn âm tính chỉ có thể tồn tại khoảng 3-6 tháng.

K.O được về nhà tiếp tục cách ly sau khi có kết quả âm tính (Ảnh: NVCC).

Vậy nên ko thể nói mình miễn nhiễm được với SARS-CoV-2, có rất nhiều trường hợp vẫn dương tính lại đó. Vì vậy sau 21 ngày ở viện thì mình tiếp tục về nhà cách ly thêm 21 ngày và xét nghiệm âm tính 3 lần trong thời gian đó", K.O chia sẻ.

Cô gái 9x cũng tự nhận bản thân là một người có sức khỏe tốt, ăn tốt, ngủ tốt. Vậy mà đã khỏi bệnh gần 2 tháng nay nhưng K.O vẫn mất khứu giác, đặc biệt là hay đau mũi và khó chịu khi ngửi phải mấy mùi nồng (xà phòng, hành tây, nước tẩy rửa).

Ngoài ra K.O cũng nhận thấy sức khỏe về sau suy giảm đi rõ rệt. Khả năng sử dụng từ ngữ và ghi nhớ của K.O cũng kém đi do di chứng của Covid-19 để lại. Tính đến nay đã 2 tháng ra viện nhưng ngày nào K.O cũng phải uống rất nhiều thuốc bổ.

Những chia sẻ từ cô gái từng là F0 với hi vọng mọi người đừng chủ quan và coi thường dịch bệnh (Ảnh: NVCC).

"Cũng có những F0 sau khi hết bệnh đã trở lại bình thường, hoặc thậm chí không có triệu chứng gì, điều đó thật may mắn. Nhưng không phải ai cũng may mắn được như vậy. Hiện tại thì mình thực sự thấy di chứng mà Covid-19 để lại khủng khiếp như thế nào. Bản thân mình đang tính đăng kí tiêm vắc xin để an toàn hơn.

Vậy nên mọi người ơi hãy thật sự nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ thị của Nhà nước ạ. Sức khỏe của bản thân và cộng đồng phụ thuộc phần lớn ở chúng ta. Ngoài ra hãy chăm tập thể dục, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, giữ thái độ lạc quan để tiếp sức cho những người đang ở đầu chiến tuyến nhưng tuyệt đối đừng chủ quan và coi thường dịch bệnh", K.O nghẹn ngào nói.

Ngọc Linh