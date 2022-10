Cô gái trẻ ôm bóng bay đợi cầu hôn người yêu ở sân bay gây "sốt" mạng

Ngày 17/10 vừa qua, người dùng TikTok tên Beezw4k đã đăng tải một loạt video quay cảnh một cô gái chuẩn bị hai chùm bóng bay lớn, trong đó có một chiếc hình nhẫn cầu hôn; một tấm bảng in dòng chữ "Will You Marry Me" (Bạn sẽ lấy tôi chứ?) và một bó hoa đứng đợi cầu hôn tại sân bay Changi (Singapore).

Trong video, cô gái liên tục đi lại và hướng mắt về phía dòng người vừa xuống máy bay để tìm kiếm người yêu của mình.

Các đoạn video nhanh chóng "gây bão mạng", thu về gần 6 triệu lượt xem. Đa phần cư dân mạng bày tỏ sự thích thú về chuyện tình của cô gái.

"Cô ấy quả là người mạnh mẽ và lãng mạn"; "Hy vọng cô ấy được người yêu đồng ý"; "Tôi cũng muốn được một cô gái xinh đẹp như vậy cầu hôn"...

Tò mò cái kết của buổi cầu hôn, nhiều người đã "tràn" vào tài khoản của Beezw4k, để lại nhiều bình luận thắc mắc. Họ thậm chí còn muốn "trích xuất camera an ninh của sân bay", để biết được liệu cô gái cầu hôn thành công hay thất bại.

Đoạn video tài khoản Beezw4k chia sẻ trên TikTok về một cô gái đợi cầu hôn người yêu (Ảnh: AsiaOne)

Chủ tài khoản Beezw4k (giấu tên) kể lại, hôm đó khi đang ở sân bay Changi, thì quay được cảnh cô gái đợi cầu hôn người yêu. Xung quanh, nhiều người hiếu kỳ khác cũng giơ điện thoại quay lại khoảnh khắc này.

"Tôi mong muốn chia sẻ một câu chuyện đẹp với mọi người", anh nói, nhưng đã không ở lại sân bay đủ lâu để chứng kiến đoạn kết.

"Tôi đã rời đi sau nửa giờ… Cô gái rất háo hức và hạnh phúc sau một cuộc điện thoại. Tôi đoán chuyến bay của người yêu cô ấy hạ cánh trễ một chút", Beezw4k cho hay.

Trước đó, năm 2014, cũng tại địa điểm này, một người đàn ông đã cầu hôn thành công.

John Khoo đã quỳ cầu hôn bạn gái Melissa Chan tại sảnh khởi hành của nhà ga số 1 với một màn hát flashmob.

"Cô ấy muốn một cái gì đó riêng tư và yên tĩnh, nhưng tôi hy vọng màn cầu hôn này thực sự đáng nhớ với cô ấy", John Khoo nói.