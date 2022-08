Chuyến xe kháng thể cùng những hoạt động bổ ích ở Sơn Tinh - Quảng Ngãi

Niềm vui và tiếng cười rộn ràng khắp phiên chợ Nhân Đạo cùng Chuyến xe kháng thể

Cách thành phố Quảng Ngãi hơn 80km, Sơn Tinh được biết đến như một xã nghèo nằm lọt giữa bốn bề rừng núi, giao thông khó khăn, đời sống người dân khốn khổ trăm bề. Ảnh hưởng của đợt mưa lũ cuối năm 2020 và dịch bệnh 2021 người dân Sơn Tinh dường như vẫn còn rất sâu sắc. Cái nghèo dễ dẫn đến cái bệnh. Khi miếng ăn còn không đủ, người dân không còn tâm trí để nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe, tăng sức đề kháng để chủ động phòng chống bệnh tật.

Với sứ mệnh lan tỏa thông điệp sức khỏe chủ động, công ty New Image Việt Nam, thông qua Chuyến xe Kháng thể và Quỹ Chăm sóc Sức khỏe Gia đình Việt Nam, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Trung Ương và Địa phương đã mang "phiên chợ nhân đạo" đến với người dân Sơn Tinh.

Trong phiên chợ, hơn 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ hơn 300 suất quà, có tổng trị giá hơn 90 triệu đồng, bao gồm nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu cho đời sống của bà con như gạo, dầu ăn, bột ngọt, đường, mắm. Song song đó, Chuyến xe Kháng thể còn mang đến thông điệp kháng thể, những lời tư vấn, tuyên truyền cho người dân những kiến thức để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, cùng vượt qua bệnh tật và khỏe mạnh để làm việc, phấn đấu cho tương lai tươi sáng.

Cũng trong chương trình, "Chuyến xe Kháng thể" đã có các hoạt động trò chơi gắn kết đơn giản và nhẹ nhàng, thể hiện tinh thần yêu thương với người dân và trẻ em nghèo ở xã Sơn Tinh, qua đó tạo điều kiện để người dân nhận thêm nhiều phần quà giá trị, sự quan tâm, chia sẻ khó khăn từ thành viên công ty New Image Việt nam… Đây chính là những hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", tiếp thêm động lực để người dân Sơn Tinh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Hành trình tiếp nối các hoạt động vì cộng đồng của New Image và Quỹ Chăm sóc Sức khỏe Gia đình Việt Nam

Được biết, "Chuyến xe Kháng thể" là ý tưởng được hình thành sau những trăn trở về việc làm sao để đến được mọi vùng đất nước, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa nơi điều kiện sống còn nhiều hạn chế, giúp người dân có ý thức chăm sóc sức khỏe chủ động. Chiếc xe như sứ giả của New Image mang thông điệp "Kháng thể chủ động, mỗi người mỗi ngày", len lỏi từng con đường vùng đất và Quảng Ngãi chính là địa điểm đầu tiên. Theo kế hoạch trong năm 2022, chuyến xe của New Image sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ và Hội Chữ Thập Đỏ dừng chân ở Bạc Liêu, và một số tỉnh miền núi phía Bắc... Sau đó sẽ tiếp tục mở rộng ra khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Đây là hoạt động phối hợp mang tính chủ động trong các hoạt động nhân đạo và phát triển bền vững nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của công ty New Image Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông qua Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình Việt Nam.

Kể từ thời điểm ra mắt vào cuối năm 2019, Quỹ đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội. Các hoạt động của Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình Việt Nam hướng tới việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống. Các chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí hay tổ chức "Chợ Nhân Đạo" tại nhiều địa phương trên cả nước, cùng với đó luôn là các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn về dinh dưỡng miễn dịch và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Tin rằng với những cố gắng không ngừng trong việc truyền tải thông điệp sức khỏe chủ động cùng với việc cung cấp các sản phẩm chất lượng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, New Image sẽ tiếp tục viết nên những niềm vui, giúp người dân tại nhiều địa phương trên cả nước có ý thức chăm sóc sức khỏe tốt hơn, mang đến nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.