Chôn cất thi thể xong, cha mẹ sững sờ khi biết con còn sống

Hai nhân viên y tế tại bệnh viện Sub District ở Banihal, Ấn Độ vừa bị đình chỉ công tác sau khi kết luận một bé gái mới chào đời đã tử vong nhưng vẫn được tìm thấy còn sống.

Trước đó ngày 23/5, sau khi sản phụ Shameema sinh con, gia đình nhận tin đau lòng đứa trẻ đã qua đời. Tuy nhiên, y tá không thông báo sự việc cho bác sĩ sản khoa để tiến hành các biện pháp cấp cứu.

Sau khi được phía bệnh viện bàn giao thi thể, người thân tiến hành thủ tục hậu sự và tổ chức chôn cất thi thể con ở ngôi làng gần nơi gia đình sinh sống.

Em bé được tìm thấy sau khi đã chôn cất (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, cư dân không đồng ý việc chôn cất người ở làng khác trên phần đất của làng này. Cho nên, chỉ sau 1 tiếng, gia đình phải khai quật ngôi mộ của đứa bé tội nghiệp để an táng nơi khác.

Trong khi gia đình tiến hành khai quật, đứa trẻ bên trong mộ bật khóc. Sự việc khiến cho mọi người không khỏi giật mình. Người thân và dân làng vội vàng đưa em bé trở lại bệnh viện để cấp cứu và chữa trị.

Ông Fareed Bhat, giám đốc bệnh viện cho hay, trong lúc mang thai ở tháng thứ 6 của thai kỳ, sản phụ Shameema xuất hiện dấu hiệu đau bụng rồi nhập viện sinh non.

Khi vào bệnh viện, cô được y tá và người hỗ trợ đưa thẳng vào phòng sinh. "Tuy nhiên, thay vì gọi bác sĩ sản khoa, các nhân viên này tuyên bố đứa bé đã chết. Thời điểm bác sĩ sản khoa tới thì gia đình đã rời bệnh viện", vị giám đốc cho hay.

Ngoài việc 2 nhân viên bị đình chỉ, cơ quan chức năng ở Ấn Độ đang điều tra nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự cố khó chấp nhận này.

Hồi tháng 12/2021, sản phụ Melek Sert, sống ở Thổ Nhĩ Kỳ đến viện thăm khám do có dấu hiệu đau bụng. Sau đó, chị được xuất viện về nhà.

Anh Hasan Sert - cha của đứa bé sững sờ khi nghe thấy tiếng khóc của con trên đường ra nghĩa trang. (Ảnh: The Sun).

Tới đêm 31/12/2021, chị Melek Sert tiếp tục có dấu hiệu đau bụng và phải nhập viện trở lại. Ngày 2/1/2021, bác sĩ thông báo em bé đã chết lưu khi sản phụ đang mang thai tháng thứ 5.

Nhận xong giấy chứng tử, người cha tiến hành thủ tục an táng. Trên đường đưa con ra nghĩa trang, đứa bé đột nhiên bất khóc khiến cho ai nấy sững sờ. Ngay lập tức, bé được đưa đến bệnh viện để chăm sóc đặc biệt do sinh non, cơ thể yếu.