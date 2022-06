Chicken plus năm 2022: Mục tiêu tăng trưởng đạt 100 cửa hàng

Cú đánh hoàn hảo vào thị trường ngách

Chủ trương từ đầu cho đến tận bây giờ của Chicken Plus là tập trung vào nhóm khách hàng đối tác đang có nguồn vốn ở mức trung bình - khá muốn đầu tư mở một cửa hàng phục vụ thức ăn. Cụ thể ở đây là con số chỉ từ 600 triệu là bạn đã có thể bắt đầu một mô hình kinh doanh riêng của chính mình. Tuy nhiên những lợi ích mà Chicken Plus mang lại cho khách hàng của mình lại không hề kém cạnh gì so với những thương hiệu nhượng quyền được định giá tỷ đồng trên cùng một thị trường. Với chính sách nhượng quyền không thu phí, các nhà đầu tư của Chicken Plus đã giảm đi một gánh nặng rất lớn, từ đó tập trung tối đa nguồn lực tài chính vào cơ sở vật chất và khâu vận hành. Có thể khẳng định rằng hướng đi của Chicken Plus là Win - Win đúng nghĩa: Đối tác làm ăn ra, thương hiệu càng lớn mạnh.

Thương hiệu F&B uy tín và chất lượng

Trước khi có mặt tại Việt Nam, Chicken Plus đã chinh chiến qua nhiều thị trường khó tính như Hàn Quốc, Malaysia, Canada, Nhật Bản, Đài Loan… Sau nhiều năm phát triển mô hình nhượng quyền thương mại, thương hiệu gà rán hấp dẫn này rất được lòng giới trẻ đam mê ẩm thực trên thế giới. Năm đại dịch Covid-19 hoành hành cũng là năm Chicken Plus có mặt trên thị trường đồ ăn nhanh tại Việt Nam. Thế nhưng, Chicken Plus lại tăng trưởng mạnh mẽ và liên tiếp cho ra đời những cửa hàng nhượng quyền trên khắp cả nước, đặc biệt là miền Nam và miền Tây. Bấy nhiêu đây cũng đủ cho thấy sự uy tín và chất lượng của Chicken Plus hiện đang ở mức cao như thế nào.

Cột mốc tăng trưởng 100 cửa hàng trong năm 2022

Tính đến thời điểm hiện tại ở Việt Nam đã có 71 cửa hàng nhượng quyền Chicken Plus khai trương thành công. Mục tiêu trong năm nay của Chicken Plus là mở rộng thị trường ra miền Bắc, chạm tới cột mốc 100 cửa hàng. Để đảm bảo chất lượng của các cửa hàng nhượng quyền, Chicken Plus đầu tư rất lớn vào việc đào tạo đội ngũ chuyên viên phát triển cửa hàng. Đội ngũ này được xây dựng nên để sẵn sàng hỗ trợ đối tác nhượng quyền vận hành cửa hàng theo đúng tiêu chuẩn của thương hiệu Chicken Plus. Trong tương lai xa hơn chắc chắn Chicken Plus sẽ không dừng lại ở con số 100 cửa hàng. Thương hiệu này sẽ luôn là nguồn cảm hứng hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong thị trường F&B cực kỳ sôi động tại Việt Nam.

Hiện tại Chicken Plus vẫn đang kích hoạt gói hỗ trợ 99 triệu cho 80 cửa hàng đầu tiên. Gói hỗ trợ này bao gồm chi phí Marketing và một số trang thiết bị sử dụng tại nhà hàng. Đây là một tín hiệu tốt và hãy bắt lấy kịp thời bằng cách gọi đến số hotline 19000015 để trở thành chủ cửa hàng Chicken Plus sớm nhất có thể!

Triết lý kinh doanh hướng đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Nguồn nguyên liệu để Chicken Plus sử dụng trong sản xuất và cung cấp cho các cửa hàng đều là nguyên liệu nội địa chất lượng cao tại Việt Nam. Việc làm này khiến khoảng chi phí cho nguyên liệu luôn ở mức tiết kiệm tối đa, luôn trong trạng thái tươi ngon, vận chuyển và cung cấp nhanh chóng cho các chi nhánh. Thông qua đó, Ban lãnh đạo Chicken Plus cũng mong muốn hỗ trợ và cùng nhau phát triển với những Nhà cung cấp tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những nét đẹp của việc nhượng quyền thương hiệu gà rán Chicken Plus: Công ty - các chủ cửa hàng - các nhà cung cấp - cùng nhau kinh doanh, đẩy mạnh doanh số.

Thương hiệu được yêu thích và mang màu sắc trẻ trung

Từ Concept không gian cho đến món ăn, Chicken Plus tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng trẻ, ưa thích thức ăn nhanh, đặc biệt là gà rán. Chương trình khuyến mãi giảm đến 50% được Chicken Plus áp dụng cho toàn bộ các cửa hàng khai trương mới, tạo hiệu ứng thu hút khách hàng ngay lập tức.

Hương vị gà rán còn được Chicken Plus tinh chỉnh cho phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Gia đình hay nhóm bạn bè đều có thể cùng nhau thưởng thức những miếng gà rán thơm ngon, đa dạng các loại sốt cùng quầy line thức ăn kèm bao la. Để làm được điều này, đội ngũ Phát triển sản phẩm của Chicken Plus đều là những chuyên gia với hơn 30 năm kinh nghiệm, phối hợp trực tiếp với các nhà Nghiên cứu đến từ tập đoàn thực phẩm hàng đầu CJ.

Món ngon đi kèm giá tốt, Chicken Plus chiếm trọn con tim của các tín đồ đam mê ẩm thực trẻ tuổi. Hiện tại, chỉ từ 129k là thực khách đã có thể thưởng thức món gà rán với thịt tươi ngon, lớp da mỏng giòn cùng quầy buffet đầy ắp trong không gian rộng rãi, thoáng mát. Nhân viên tại Chicken Plus đều được training kỹ lưỡng để mang lại chất lượng phục vụ tốt nhất với tinh thần luôn nhiệt tình, luôn vui tươi.

Mô hình nhượng quyền thương mại hiện đã rất phổ biến và cực kỳ cạnh tranh. Chính vì thế, hãy sáng suốt lựa chọn một thương hiệu uy tín và tiềm năng. Và Chicken Plus chắc chắn sẽ mang lại thành công cho các nhà đầu tư khởi nghiệp tại Việt Nam. Bắt đầu mô hình kinh doanh của riêng bạn ngay bây giờ với Chicken Plus!