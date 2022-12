Chế độ dinh dưỡng cho người lần đầu làm mẹ

Lần đầu làm mẹ, ăn nhiều mới tốt?

Đó là quan điểm đã in sâu với nhiều người Việt. Bởi lẽ, trong 6 tháng đầu đời, bé cần được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ nên các mẹ bỉm thường xuyên phải tăng khẩu phần để đảm bảo nguồn năng lượng và dinh dưỡng cho con.

Với một số người, bữa ăn "tiêu chuẩn" cho mẹ sau sinh là thật nhiều chân giò và thịt (Ảnh: DHC Việt Nam).

Cũng chính bởi mong muốn cho con có sức và nhiều sữa để chăm sóc cháu mà nhiều bà mẹ Việt đã không tiếc công mà xuống bếp nấu những món ăn tẩm bổ như chân giò, móng giò, gà tầ,... Tuy nhiên, điều này có thể dẫn hiện tượng chán ăn, mệt mỏi, khó kiểm soát cân nặng do nạp nhiều lượng thức ăn trong một thời gian dài.

Không cần ăn nhiều, đủ chất là được

Với sự phát triển của công nghệ, y học cùng sự phổ biến của lối sống khoa học mà ngày nay ngày càng nhiều mẹ bỉm sữa lựa chọn chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu thay vì dung nạp quá nhiều thức ăn trong ngày.

Quan điểm về bồi bổ sau sinh có sự khác biệt giữa các thế hệ (Ảnh: DHC Việt Nam).

Bởi lẽ trong quá trình mang thai, rất nhiều chất dinh dưỡng trong cơ thể, trong đó có vitamin và chất xơ bị cạn kiệt. Khi chuyển sang chế độ cho con bú, liều lượng khuyến nghị hàng ngày của các dưỡng chất trên thậm chí còn cao hơn.

Trong giai đoạn này, lượng vitamin A, B1, B2, B6, B12, D và chất xơ trong chế độ ăn của mẹ sẽ góp phần tạo ra sữa. Hàm lượng dinh dưỡng tối ưu trong sữa mẹ chính là nền móng để xây dựng cơ thể và trí não của em bé toàn diện hơn. Đồng thời, việc ăn uống đủ chất cũng góp phần giúp tăng cường sức đề kháng, hồi phục sức khỏe và ngăn ngừa táo bón cho mẹ.

Để bổ sung đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, mẹ cần lưu ý ăn thêm các loại rau xanh, hoa quả giàu vitamin và chất xơ như bắp cải, bông cải xanh, súp lơ trắng, cam quýt, rau chân vịt, dâu tây, cà chua, bơ... Bên cạnh đó, nên lựa chọn các loại thực phẩm có chứa chất béo không bão hòa đa như cá hồi, cá trích, cá mòi, cá ngừ, và cá thu hoặc các loại hạt.

Để tăng cường sức đề kháng mẹ nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin, chất xơ (Ảnh: DHC Việt Nam).

Có nên sử dụng các sản phẩm bổ sung vitamin, rau củ khi đang chăm em bé?

Song song với những bữa ăn dinh dưỡng được chế biến một cách khoa học thì không ít mẹ bỉm tìm kiếm các sản phẩm bổ sung uy tín, an toàn, lành tính và phù hợp với thể trạng của mình. DHC là một trong những lựa chọn của người phụ nữ trong giai đoạn sau sinh này.

Bộ đôi viên uống bảo vệ sức khỏe, bổ sung chất xơ và vitamin tổng hợp của DHC (Ảnh: DHC Việt Nam).

Viên uống vitamin tổng hợp DHC Multi Vitamins

Trong bảng thành phần 12 loại vitamin thiết yếu cho cơ thể bao gồm: vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin nhóm B, vitamin P giúp mẹ hồi phục sức khỏe, tăng cường sức đề kháng mà còn hỗ trợ ngăn ngừa các tình trạng phổ biến sau sinh như thiếu máu, suy nhược cơ thể.

Viên uống rau củ DHC Perfect Vegetable Premium Japanese Harvest

Chiết xuất từ 32 loại rau củ được trồng tại Nhật Bản, chứa đến 1.000 tỷ lợi khuẩn giúp cung cấp chất xơ cần thiết cho cơ thể mẹ, hỗ trợ cân bằng hệ tiêu hóa, giảm táo bón và nóng trong. DHC là thương hiệu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp đến từ Nhật Bản. Các sản phẩm bổ sung của hãng có nguồn gốc từ thiên nhiên, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và thể trạng của người Châu Á. Trải qua gần 2 thập kỷ, hãng cho biết luôn đề cao tính ứng dụng cũng như chất lượng mà sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng để bất cứ ai cũng có thể sử dụng.

Thông qua chiến dịch "Lần đầu" DHC mong muốn sẽ là người bạn đồng hành cùng chị em phụ nữ tuổi 30 để sẵn sàng bước tiếp trên hành trình đầy thử thách nhưng cũng thật nhiều trải nghiệm mới.

