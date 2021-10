Chăn ga Forever - bí quyết cho đời sống lứa đôi thêm viên mãn

Dân trí Chăn ga chính là những vật dụng không thể thiếu nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng biết cách lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Không thể phủ nhận rằng: "Đời sống chăn gối" là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống lứa đôi, nó góp phần quan trọng trong việc tạo nên một cuộc hôn nhân lâu bền, viên mãn. Hiểu được "sứ mệnh" lớn lao này mà nhiều gia đình đã không ngần ngại "xuống tiền" cho một không gian ngủ thật chất lượng, giúp thắp lên ngọn lửa yêu thương giữa hai vợ chồng.

Tuy nhiên, tùy vào không gian, địa thế của phòng mà các gia đình nên bố trí giường ngủ và lựa chọn chăn ga gối phù hợp với các tiêu chí sau đây:

Lựa chọn chăn ga gối phù hợp sẽ giúp đời sống vợ chồng thêm thăng hoa, hạnh phúc.

Màu sắc hòa hợp giữa mệnh vợ và chồng

Khi đi mua chăn ga, chúng ta thường hay để mắt đến những bộ chăn ga kiểu dáng sang trọng, màu sắc trang nhã, vừa vặn với giường ngủ. Tuy nhiên, giữa nhiều sự lựa chọn, bạn cũng cần lưu ý chọn màu ga gối theo phong thủy, tức là tương sinh với mệnh của chồng để đem lại nhiều may mắn nữa nhé.

Giá cả hợp lý, phù hợp "túi tiền"

Ngoài màu sắc chăn ga, bạn cũng nên cân nhắc về khả năng tài chính khi mua sắm, không nên chạy theo mốt hay mạnh tay chi quá nhiều tiền với suy nghĩ "tiền nào của đó". Hãy thật sáng suốt để lựa chọn cho mình một bộ ưng ý mà vẫn vừa với túi tiền bạn nhé!.

Chất liệu an toàn, mềm mại

Để có một giấc ngủ sâu bên người bạn đời, bạn đừng quên chọn cho mình một bộ chăn ga có chất liệu tốt và an toàn.

Nếu bạn là tín đồ ưa chuộng những dòng sản phẩm cao cấp, hợp thời trang, có chất lượng cao và an toàn với làn da thì thương hiệu chăn ga Forever sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Trang hoàng phòng ngủ của mình bằng những "tác phẩm nghệ thuật" thuận với phong thủy, giá cả hợp lý cũng như chất liệu an toàn của Forever, chắc chắn bạn sẽ có thêm được sự thăng hoa, hứng khởi trong cuộc sống…

Forever Bedding luôn tự tin chinh phục thị trường nhờ 3 công nghệ đột phá trong sản xuất chăn ga gối.

Công nghệ nhuộm hoàn nguyên giúp bề mặt vải bóng, mang đến vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp

Công nghệ nhuộm hoàn nguyên là bước tiến quan trọng trong ngành chăn ga gối nói chung và thương hiệu Forever nói riêng. Phương pháp này nhuộm vải xenlulozơ (vải cotton, linen, vitco) bằng lớp thuốc nhuộm hoàn nguyên. Với quy trình nhuộm phức tạp, chi phí cao, nhuộm hoàn nguyên được xem là phương pháp nhuộm vải an toàn, bền màu nhất vì có khả năng chịu được những chất giặt mạnh như Javel.

Thuốc nhuộm hoàn nguyên được Forever phát triển từ chất liệu hữu cơ. Với phương pháp xử lý độc quyền, Forever đảm bảo giữ nguyên được đặc tính và cấu trúc sợi vải sau quá trình nhuộm, đồng thời mang lại ánh màu tươi và bề mặt vải bóng, mịn nhất.

Màu sắc in chân thực, bề mặt vải bóng, mang đến vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp.

Sự kết hợp của các dòng vải tự nhiên như cotton tre, cotton lụa, tencel, lụa tơ tằm vv... cùng công nghệ nhuộm hoàn nguyên đã tạo ra dòng sản phẩm chăn ga có độ bám màu lâu hơn sao nhiều lần giặt, giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của phòng ngủ.

In hoạt tính độc đáo cho hoa văn sắc nét, lành tính ngay cả với làn da trẻ nhỏ

Dây chuyền in hoạt tính hiện đại được Forever nhập khẩu 100% từ châu Âu với độ chính xác cao do các đầu in đều được điều chỉnh bằng điện tử. Hệ thống thiết kế chế bản in hoạt tính khép kín, hiện đại mang lại sự thuận tiện, đa dạng và tiết kiệm được chi phí trung gian, tối ưu lợi ích cho khách hàng.

Forever Bedding chú trọng đầu tư công nghệ in hoạt tính nhằm mang đến những sản phẩm có độ sắc nét nhất.

Chăn ga gối Forever sử dụng công nghệ in hoạt tính không chỉ có vẻ đẹp họa tiết mềm mại, sắc nét mà còn an toàn, lành tính ngay cả với làn da trẻ nhỏ. Các sản phẩm đều đạt chứng nhận tiêu chuẩn sức khỏe quốc tế của OEKO-Tex ở cấp độ cao nhất, đảm bảo sức khỏe tối ưu cho người tiêu dùng.

Công nghệ Tajima cho họa tiết thêu chân thực với từng đường nét sống động, tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng

Tajima là máy thêu vi tính 100% sản xuất tại Nhật Bản, chần được trên tất cả các loại vải như vải mỏng, vải kate, vải dày, vải thun các loại, nguyên liệu da như balo, túi xách... Với việc đưa công nghệ Tajima vào sản xuất, chăn ga gối Forever đáp ứng được song song 2 tiêu chuẩn cả về hình thức và chất lượng mà không một hệ thống máy chần thêu nào có thể vượt qua.

Máy thêu vi tính 100% Tajima cho từng đường nét sống động.

Với kỹ thuật chần Tajima hiện đại cùng hàng trăm kiểu chần hợp xu hướng, chăn ga Forever không chỉ sở hữu họa tiết chân thực, sắc nét cao, sự đồng bộ trong thiết kế mà độ bền sản phẩm cũng được tối ưu.

Chăn ga thực sự là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần tạo nên sự viên mãn trong tình yêu của những cặp vợ chồng, và rất đáng để đầu tư ngay từ hôm nay. Một chút thay đổi cho không gian ngủ sẽ là chất xúc tác tuyệt vời, khởi nguồn cho sự ấm êm trong gia đình.

Trường Thịnh