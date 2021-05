Chân dung chủ nhân giọng nói: "Bộ Y tế đề nghị..."

Dân trí Những ngày trở lại đây, mỗi lần nghe gọi điện thoại, người dân sẽ nghe một câu tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 bằng giọng nữ. Mới đây chủ nhân giọng nói này đã được lộ diện.

Cư dân mạng được phen thích thú khi biết về "cô tổng đài" mà ngày nào cũng nghe giọng nhưng không biết mặt. Chắc hẳn ai cũng đã thuộc nằm lòng nội dung câu nói: "Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người". Với giọng nói truyền cảm, cô gái này đang hàng ngày thay mặt Bộ Y tế nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng dịch.

Được biết, cô gái này tên là Lê Thị Trà My (SN 1996) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô nàng bén duyên với công việc thu âm tổng đài đến nay đã được 3 năm. Trong thời gian này cô đã may mắn được chọn là giọng đọc tuyên truyền cho Bộ Y tế tới người dân để phòng tránh dịch bệnh.

Những ngày qua, người dân Việt Nam chắc chắn đều đã được nghe giọng nói của cô gái này qua điện thoại và chắc hẳn cũng không ít người thắc mắc về vẻ ngoài của "cô nàng tổng đài" như thế nào. Mới đây trên mạng xã hội, Trà My đã quay video đọc lại đoạn nội dung quen thuộc: "Bộ Y tế đề nghị..." khiến nhiều người bất ngờ.

Trà My có vẻ ngoài xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh và nụ cười tỏa nắng. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng: "Cô nàng sở hữu nhan sắc ngọt như giọng nói".

Trước khi trở thành "cô tổng đài quốc dân", Trà My chưa từng học qua trường lớp nào về giọng đọc. Cô gửi hồ sơ ứng tuyển vào vị trí thu âm vì cảm thấy muốn thử thách và tạo cơ hội cho bản thân. Ngay từ ban đầu, cô nàng cũng không nghĩ rằng mình sẽ trúng tuyển.

"Mình đã thực hiện ghi âm tuyên truyền phòng dịch ở nhiều đợt trước. Chắc hẳn mọi người cũng đã quá quen. Trước đây giọng mình không được chỉn chu như thế này. Thậm chí lúc đầu nghe giọng mình còn thấy tệ kinh khủng.

Sau khi nộp hồ sơ ứng tuyển và may mắn được chọn, mình được các anh chị sản xuất hướng dẫn rất nhiều. Mình cũng luyện tập hàng ngày để có sự nhấn nhá, lên xuống cho phù hợp với câu chữ", Trà My chia sẻ.

Cô gái 9x cho biết, khi nghe giọng mình qua điện thoại, người thân của cô không hề nhận ra. Lúc Trà My gọi điện về nhà và nói với bố mẹ rằng đó là giọng của cô thì bố mẹ đều bảo không nhận ra, chỉ thấy quen quen. Bố mẹ cũng tự hào về công việc mà Trà My đang làm, góp phần vào việc tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh.

Bản thân Trà My cũng cảm thấy đây là điều may mắn khi cô nhận được công việc này, góp phần nhắc nhở mọi người chống dịch an toàn. Mỗi khi nghe giọng mình qua điện thoại cô nàng cũng cảm thấy thú vị.

Sau khi video của Trà My đăng tải trên mạng xã hội, cô gái 9x được nhiều người biết đến hơn và cũng nhận về nhiều bình luận yêu mến của cộng đồng mạng.

