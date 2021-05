Chăm sóc tóc đúng cách từ thảo mộc tự nhiên dễ hay khó

Dân trí Một mái tóc đen, dày, chắc khỏe, sẽ biểu hiện một trạng thái sức khỏe dồi dào và tinh thần minh mẫn, để sở hữu mái tóc dày đẹp,ngăn ngừa gãy rụng hiệu quả… tóc cần được cung cấp các dưỡng chất cần thiết từ bên trong.

Không có thuốc tây y đặc hiệu để điều trị tóc bạc sớm chính vì vậy, y học cổ truyền luôn là lựa chọn tối ưu giúp khắc phục được từ phần gốc của bệnh, cũng là phương pháp từ xa xưa các cao nhân ứng dụng vào điều trị và chăm sóc tóc. Một số vị thuốc đông y có tác dụng bổ thận dưỡng huyết hay dùng như hà thủ ô, cỏ mần trầu, rễ khúc khắc, kê huyết đằng,….

Hà thủ ô đỏ

Dân gian ta có câu "Muốn cho xanh tóc đỏ da - Rủ nhau lên núi tìm Hà thủ ô". Theo Đông y, Hà thủ ô vị đắng ngọt chát, tính hơi ôn, vào các kinh can và thận. Tác dụng bổ can thận, dưỡng huyết , bổ âm giải độc. Hà thủ ô dùng cho người can thận âm hư, huyết hư, râu tóc bạc sớm… Đây là vị thuốc không thể thiếu trong các sản phẩm dành cho người tóc bạc sớm.

Cây Hà thủ ô đỏ

Tác dụng bổ máu, kích thích tạo hồng cầu và bạch cầu, dùng để chữa bệnh thiếu máu khiến cơ thể mệt mỏi, tóc khô, rụng, bạc sớm. Máu cung cấp chất dinh dưỡng nuôi tóc, giúp tóc đen bóng từ sâu bên trong, giảm tình trạng tóc bạc sớm.

Tác dụng bồi bổ cơ thể, rất tốt cho sức khỏe, giúp da dẻ hồng hào, giúp tóc bạc chuyển đen, hỗ trợ được bệnh tóc bạc sớm.

Hà thủ ô đỏ có tác dụng đen tóc hơn gấp nhiều lần hà thủ ô trắng, ngoài ra được sản xuất và chiết xuất hiếm hơn so với các sản phẩm đen tóc khác trên thị trường nên Hà thủ ô đỏ trong viên uống tóc Mộc mao đang đứng đầu trong việc hỗ trợ tóc bạc sớm và thiếu tóc cho mọi lứa tuổi an toàn không chứa tác dụng phụ.

Tang thầm

Còn được gọi là Tang thầm tử, là quả chín của cây Dâu tằm (Morus Alba L.) thuộc họ Dâu tằm ( Moraceae). Tang thầm, theo Dược học cổ truyền có vị chua ngọt, tính lạnh, có công dụng tư âm dưỡng huyết, bổ can ích thận, ô phát (làm đen râu tóc), được dùng để chữa chứng râu tóc bạc sớm kèm theo các biểu hiện do can thận bất túc gây nên như đầu choáng mắt hoa, lưng đau gối mỏi, tai ù điếc, mất ngủ hay mê, tiêu khát (đái đường), táo bón, các khớp vận động khó khăn…

Rễ khúc khắc (Thổ phục linh)

Rễ khúc khắc hay còn gọi là thổ phục linh được biết đến như là một loại thuốc quý mang lại nhiều giá trị trong việc điều trị bệnh. Tác dụng bổ can thận, lưu thông khí huyết, rất hiệu quả trong việc điều trị các bệnh về tóc, giúp tóc bạc chuyển sang màu đen.

Ngoài ra theo y học cổ truyền, thổ phục linh có vị ngọt, nhạt, tính bình. Quy vào các kinh can, vị. Tác dụng thanh nhiệt giải độc, khử phong, trừ thấp. Trị đau nhức xương khớp, phong thấp, lở ngứa, giang mai, mụn nhọt, vẩy nến, mề đay mẩn ngứa, rôm sảy...

Mần trầu

Trong cỏ mần trầu chứa Beta-sitosterol - hoạt chất có tác dụng làm giảm hàm lượng DHT trong cơ thể - một trong những nguyên nhân chính tiết các chất nhờn có hại khiến các nang tóc bị teo và khó phát triển, làm gây ra bệnh rụng tóc, tóc bạc sớm. Do đó kết hợp cỏ mần trầu với các thảo dược trên giúp các nang tóc chắc khỏe ngăn ngừa gãy rụng rất tốt, đồng thời giúp tóc bóng khỏe, mượt mà.

Tuy nhiên, để kết hợp và sử dụng đúng các thảo mộc này trong chăm sóc tóc không phải là điều ai cũng biết và làm đúng. Mới đây nhất, các chuyên ra đã nghiên cứu và cho ra đời Bộ sản phẩm chăm sóc tóc Mộc Mao kết hợp hài hòa giữa Combo: Uống- Gội- Xịt.

Trong khi viên uống hàm lượng dược chất cao và giữ nguyên được các tác dụng từ dược liệu - viên sủi tác dụng nhanh chứa các thành phần bồi bổ cơ thể, bổ sung Vitamin, giúp nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong, thì dầu gội và tinh dầu xịt tóc tác động trực tiếp lên da đầu, giúp mái tóc bóng khỏe, đen mượt, kích thích sự phát triển của nang tóc, ngăn ngừa gàu. Việc sử dụng đồng thời Combo bộ sản phẩm Mộc Mao có chứa đầy đủ các thành phần bổ dưỡng huyết của các chất như Hà thủ ô đỏ, Đương quy, có tác dụng làm tăng lượng máu tới các cơ quan, giúp lưu thông máu. Kết hợp với các thành phần y học hiện đại: Vitamin B2, L- cystein, Nano curcumin đã giúp cho từng nang tóc được bóng và khỏe mạnh hơn từ bên trong, đem lại hiệu quả tối ưu nhất, tiện lợi dễ sử dụng, mà không cần đun sắc như những dạng đông y thông thường.

Bộ sản phẩm chăm sóc tóc Mộc Mao ứng dụng thành công công nghệ siêu vi Nano tự nhũ hóa - đây là phiên bản nâng cấp mới nhất của công nghệ siêu vi Nano. Công nghệ siêu vi Nano trước đây có ưu điểm vượt trội là giúp tách chiết các dưỡng chất thành các hạt vi nano với kích thước siêu nhỏ, tan và thẩm thấu siêu nhanh. Tuy nhiên, công nghệ này có nhược điểm là sau khi các thành phần tan hết, chúng lại nhanh chóng tạo kết tủa và khi ở trạng thái kết tủa thì cơ thể sẽ hấp thu lâu hơn. Công nghệ siêu vi Nano tự nhũ hóa được ứng dụng trong sản xuất combo chăm sóc tóc Mộc Mao giúp loại bỏ hoàn toàn trạng thái kết tủa, giúp các thành phần thẩm thấu ngay lập tức, do đó, hiệu quả nhanh hơn.

Combo chăm sóc tóc Mộc Mao đặc biệt phù hợp với những trường hợp tóc bạc sớm, tóc hư tổn do hóa chất, thường xuyên chẻ ngọn, khô xơ, phụ nữ bị rụng tóc sau sinh, người hói đầu có mong muốn mọc tóc…

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng chữa bệnh.

Trường Thịnh