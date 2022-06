Ceragem Việt Nam tăng cường đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội

Ceragem là công ty chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Hàn Quốc, hiện đang có mặt tại hơn 70 quốc gia. Ceragem Việt Nam được thành lập từ năm 2008, đến nay đã hơn 14 năm và đang có hơn 60 trung tâm hoạt động trên cả nước.

Song song với các hoạt động trong kinh doanh, Ceragem Việt Nam mong muốn đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội và nỗ lực không ngừng nhằm mang lại cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho khách hàng. Trong nhiều năm qua, công ty Ceragem Việt Nam luôn cam kết thực hiện sứ mệnh theo tuyên ngôn: "Nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo ra giá trị khỏe mạnh và hạnh phúc cho cộng đồng." Tổng công ty đã và đang tiếp tục tham gia vào các hoạt động xã hội như tài trợ cho các viện dưỡng lão, trung tâm bảo trợ cho trẻ em mồ côi và cơ nhỡ, thực hiện dự án Hy Vọng Ceragem - mở đầu là dự án hỗ trợ xây dựng cầu cho các nơi còn đang hạn chế về cơ sở hạ tầng.

Cầu Hy Vọng Ceragem 1 - Cầu Ngang Cái Bẩy đã được khánh thành trong niềm hân hoan chào đón của người dân nơi đây, đặc biệt là các em học sinh có thể đến trường an toàn mỗi ngày. Tiếp nối sự thành công của Cầu Hy Vọng Ceragem 1, công ty tiếp tục dự án bằng việc bắt tay vào xây dựng Cầu Hy Vọng Ceragem 2 tại Xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Xã Bình An là một xã nông thôn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, nằm dọc theo 2 con sông Cái Lớn và Cái Bé. Cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống của bà con xã Bình An đang ngày càng được nâng cao, tuy nhiên một bộ phận người dân vẫn còn gặp khó khăn trong cuộc sống, và một trong những nguyên nhân đó là về địa lý sông ngòi, kênh rạch dày đặc, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con trong xã.

Năm 2020, UBND xã Bình An đã đầu tư xây dựng đường An Lạc với quy cách bê tông cốt thép, dài 2.500m, rộng 2.5m với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên đoạn đường này vẫn chưa phát huy hết tác dụng, vì chỉ có một cây cầu khỉ tạm bợ nối 2 bên bờ kênh làm ngăn cách giao thông khiến cho việc đi lại chưa thật sự dễ dàng.

Dự án cầu Hy Vọng Ceragem 2 - tức Cầu Kênh Mới Ấp An Lạc đã được khởi công xây dựng từ ngày 05/05/2021.

Công ty Ceragem Việt Nam cùng với tập thể các Giám Đốc thuộc khu vực Mỹ Tâm đã cùng nhau xây dựng Cầu Hy Vọng Ceragem 2 - tức Cầu Kênh Mới Ấp An Lạc nối liền ấp An Lạc, xã Bình An và ấp Thới Khương, xã Thới Quản, huyện Gò Quao với tổng kinh phí xây dựng gần 400.000.000đ, được thiết kế xây dựng kiên cố bằng vật liệu bê tông cốt thép, dài 25m, rộng 3.5m. Dự án được hoàn công và đưa và sử dụng với sự tham dự của các cấp chính quyền cũng như đông đảo bà con trong xã, với hy vọng mang đến cuộc sống thoải mái hơn, việc đi lại thuận tiện hơn cho bà con trong khu vực, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói chung và sự phát triển của xã Bình An nói riêng trong thời gian tiếp theo.

Cây cầu giúp kết nối đôi bờ, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tạo điều kiện thuận cho người dân đi lại dễ dàng hơn, giao thương thêm thuận lợi, các em nhỏ đã có thể đến trường an toàn mỗi ngày, những ước mơ tương lai được tiếp thêm sức để ươm mầm và phát triển.

Cầu Hy Vọng Ceragem 2 được hoàn thành đồng nghĩa với việc Công ty Ceragem lại một lần nữa khẳng định sứ mệnh không chỉ mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín mà còn là doanh nghiệp cống hiến vì cộng đồng trong các hoạt động xã hội.

